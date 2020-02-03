Сестри із альбінізмом зачарували світ своєю красою: захопливі фото, які вразять кожного

Генетичний альбінізм – це відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву та райдужки ока. Проте не варто боятися таких людей, адже альбінізм має свою неповторну красу. І дві сестри з Казахстану довели це та зачарували нею весь світ.

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, і частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону. Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм, а у країнах Африки – 1 на 1000.

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Між дівчатками різниця у 12 років: маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель – 14. "Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", – каже Азель.

Коли Азель виповнилось 10, вона створила сторінку у соцмережі і почала пробувати свої сили у модельному бізнесі. А після народження Каміли, у її інстаграмі вже понад 45 000 підписників.

Дивіться фото сестер із альбінізмом,які зачарували світ своєю красою

Окрім того, сім'я має хлопчика – Алдіяра, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.

"Багато людей просять фото з сем'єю. Так ось воно, нарешті. Наша сім'я складається з п'яти людей: тато, мама, я, Алдіяр і Каміла. Я довгий час відкладала публікацію фотографії з сім'єю і помітила, що багато хто почав писати в особисті повідомлення щось на кшталт: "А є фото з батьками? Коли викладеш фотографію з сім'єю?" Тому сьогодні я вирішила це зробити", – написала Азель у соцмережі.