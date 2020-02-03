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Сестри із альбінізмом зачарували світ своєю красою: захопливі фото, які вразять кожного

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/ Колаж "Сім'ї 24"

Генетичний альбінізм – це відсутність пігменту шкіри, волосяного покриву та райдужки ока. Проте не варто боятися таких людей, адже альбінізм має свою неповторну красу. І дві сестри з Казахстану довели це та зачарували нею весь світ.

Людина з альбінізмом може народитися у будь-якій частині світу, і частота виникнення цього генетичного явища залежить від регіону. Наприклад, в Європі лише 1 новонароджений на 20 000 матиме альбінізм, а у країнах Африки – 1 на 1000.

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Між дівчатками різниця у 12 років: маленькій Каміллі два роки, а її старшій сестрі Азель – 14. "Люди дивуються, коли нас бачать. Деякі навіть не знають, що таке альбінізм", – каже Азель. 

Коли Азель виповнилось 10, вона створила сторінку у соцмережі і почала пробувати свої сили у модельному бізнесі. А після народження Каміли, у її інстаграмі вже понад 45 000 підписників.

Дивіться фото сестер із альбінізмом,які зачарували світ своєю красою

Окрім того, сім'я має хлопчика – Алдіяра, йому 8 і він має типову для казахів зовнішність.

"Багато людей просять фото з сем'єю. Так ось воно, нарешті. Наша сім'я складається з п'яти людей: тато, мама, я, Алдіяр і Каміла. Я довгий час відкладала публікацію фотографії з сім'єю і помітила, що багато хто почав писати в особисті повідомлення щось на кшталт: "А є фото з батьками? Коли викладеш фотографію з сім'єю?" Тому сьогодні я вирішила це зробити", – написала Азель у соцмережі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Многие просили фото с семьёй️ . Так вот оно, наконец-то ? . Наша семья состоит из пяти человек. Папа, мама, я, Алдияр и Камила . Я долгое время откладывала на потом публикацию фотографии с семьёй и заметила, что многие начали писать в директ, что-то вроде: «а есть фото с родителями? Когда выложишь фотографию с семьёй?» Поэтому сегодня я решила это сделать

Допис, поширений Asel Kalaganova (@assel_kamila)

 

Автор: Марія Бондар
Теги: Діти і неповнолітні Діти Фото дня Сімʼя Батьки і діти Новини Казахстану
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