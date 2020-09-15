Часто жінки нарікають, що в розпал суперечки чоловік вдається до образ. Така атмосфера в шлюбі є руйнівною, адже це форма емоційної тиранії. Що є причиною для образ в шлюбі та як з цим боротись – дізнавайтесь у матеріалі.

Психологи Альянсу сімейних адвокатів пояснили, що це дуже поширена проблема у багатьох сімейних парах. Частіше така поведінка притаманна чоловікам. І, за словами експертів, нешанобливе ставлення до жінки не є тільки проблемою українських пар. У всьому світі створюють благодійні організації, які надають підтримку жертвам морального насилля і допомагають долати психологічні травми після емоційної тиранії.

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Чому чоловік може ображати жінку

Якщо лайливі слова і образи є звичною реакцією чоловіка, потрібно, в першу чергу, визначити причину цього. За словами психологів, це може бути:

Проєкція стосунків батьків. Дитина, яка виховувалась в атмосфері тиранії, швидще за все буде так само будувати свої стосунки.

Спричинити образи може криза у шлюбі. Тоді партнер може емоційно спалахнути та наговорити зайвого, адже в цей момент він не відчуває важливості ваших стосунків. Окрім цього, дратівливість в час сімейної кризи може виникати в небажанні вирішувати проблеми в парі.

Моральне приниження можуть застосовувати і зрадники. Таким чином вони стимулюють дружину подати на розлучення та намагаються уникнути відповідальності за зруйнований шлюб.

Неповага у сім'ї, спричинена сексизмом. Це рідше трапляється у сучасних подружніх пар, однак у старшого покоління часто жінку сприймають як людину, без права голосу чи можливості приймати рішення. Такі стосунки призводять до морального насилля, яке може тривати роками.

Інколи і жінки можуть провокувати своїх чоловіків до образ. До прикладу, порівнюючи їх з попередніми партнерами, або вказуючи щодня на якісь побутові промахи. Також надмірні ревнощі і порушення особистого простору (перевірка телефону, вивернення кишень, підрахунок коштів в гаманці тощо) можуть спричинити емоційну реакцію, яка призведе до сварок та образ один одного.



Сварки у шлюбі: що робити, аби зберегти стосунки / Фото Divorce

Що психологи радять жертвам емоційного насилля

Зазвичай, моральні тирани вважають свою поведінку абсолютно нормальною. Вони виправдовуються, що дружина заслуговує на таке ставлення і переконують саму жертву в цьому. Однак жінкам не варто піддаватись на маніпуляції та не замовчувати проблему, а діяти. Зокрема, психологи радять:

Дайте чоловіку охолонути

Коли суперечка переходить на жорстокі образи, залиште чоловіка наодинці в кімнаті. Експерти навіть радять на кілька днів покинути помешкання, оселившись у родичів чи друзів. Припиніть на цей час спілкування з кривдником та дайте змогу йому переосмислити все, що сталось. Ваше повернення додому може мати ефект "холодного душу", коли людина задумалась над проблемою та готова її виправляти.

Ігноруйте

В час чергового нападу агресії покиньте кімнату, поки чоловік не виговорить все задумане. Після хвилі образ розкажіть, що ніхто не винен, бо сварки у шлюбі трапляються. Однак постійні образи можуть призвести до краху шлюбу.



Спробуйте кілька днів пожити окремо з чоловіком / Фото Grazia

Тиранам не подобаються глядачі

Поруште тему сварок в людному місці. Тут мова йде не про провокацію, а про пошуки проблем конфлікту та методів їх вирішення. Зазначимо, що не варто обговорювати ці теми в колі родини чи при дітях.

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Звісно, поради давати легше, аніж їх втілювати на практиці. Але якщо у вас є бажання зберегти шлюб, спробуйте зрозуміти мотиви вашого чоловіка самі, або ж побудуйте конструктивний діалог з допомогою психологів. З'ясуйте з коханим, що він відчуває до вас та чи дорожить шлюбом, і як почати жити без ображання один одного.

Що не потрібно робити під час сварки

Психологи напологливо не рекомендують:

Говорити про колишніх чоловіків.

Звинувачувати чоловіка у всіх труднощах, які стають на заваді побудови міцних стосунків.

Мовчки слухати образи від коханого, показуючи йому безкарність дій та вседозволеність у спілкуванні.

Погрожувати розлученням.

Істерики в цій ситуації також не дадуть позитивного результату, тому спробуйте зберігати спокій. Часто агресивні люди, не отримуючи негативу у відповідь, припиняють сварки.

Ситуація в кожній родині є індивідуальною. Якщо ви не впевнені, як краще діяти у вашому випадку, зверніться за порадою до психологів.