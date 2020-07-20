Рання взаємодія між батьками та їхніми дітьми впливає на формування фізичного і психічного розвитку. Так, нове дослідження з’ясувало, що ігри тата з малечею можуть поліпшити здатність дитини контролювати свої емоції і поведінку в майбутньому.

Про це заявили дослідники з Кембриджського університету і Фонду LEGO. Вони розглянули близько 80 досліджень, які стосувалися взаємодії тата з їхніми маленькими дітьми (до трьох років), пише Science Direct.

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Переваги гри тата з дитиною

Дослідження має такі висновки: по-перше, гра батька з дитиною часто більш фізична, ніж гра матері з малечею. Зокрема, це підняття дитини, гонки тощо. По-друге, починають більше грати з дітьми в міру дорослішання, але коли малечі виповнюється шість років, кількість ігор зменшується.

Так, вчені з’ясували, що гра батька і дитини позитивно впливає на розвиток дитини. Дослідники говорять, що чим більше тато грається з малечею, тим менше дитина має емоційних і поведінкових проблем.

Діти, які частіше грають зі своїми татами, можуть краще контролювати свою агресію, менш схильні до емоційних або фізичних спалахів, коли в них виникають конфлікти.



Тато грається з сином / Фото learning

"Фізична гра створює забавні, захоплюючі ситуації, в яких діти вчаться контролювати емоції. Це безпечне середовище, де малеча можуть практикувати, як реагувати на певну ситуацію", – каже дослідник.

Мама теж може обрати фізичні ігри. Дослідники також підкреслюють, що фізична гра не є виключно для тат. "Одна з речей, на які ми звертаємо увагу в наших дослідженнях, – це необхідність варіювати типи ігор мам з дітьми. Так, матері теж підтримувати фізичні ігри з малечею", – пояснюють вчені.