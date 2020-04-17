Як уберегти дитину від комп'ютерної залежності: порада психолога

У батьків часто виникають конфлікти з дітьми через комп’ютернііі іги, особливо на карантині, коли малеча має багато вільного часу. Тому психологиня Наталія Холоденко дала кілька порад для батьків, як уберегти дитину від ігрової залежності.

"Життя" дитини в інтернет-світі є однією з перших і найглобальніших проблем 21-го століття, каже Наталія Холоденко виданню Сегодня.

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"Я неодноразово працювала з залежними від комп'ютерних ігор підлітками і знаю, що найстрашніше – це те, що у них з'являється байдужість до людей. Для них не має значення – мама, тато, друг, їм ніхто не потрібен. У них все в комп'ютері", – каже Холоденко.

Психологиня відповідальність за це переносить на батьків, адже саме вони повинні приділяти активну увагу дитині і знаходити час на те, щоб пограти з нею. До того ж, вона радить готуватися до цієї проблеми заздалегідь, в ранньому віці обмежувати дітей.



Контролюйте, скільки часу дитина проводить в смартфоні / Фото Medium

Наталія Холоденко переконана: виховувати дитину слід на власному прикладі. Тому якщо мама або тато лаятимуть чадо за те, що воно постійно сидить в телефоні або планшеті, а самі робитимуть так само, нічого не вийде.

"Для дітей має велике значення, чи дотримуються батьки того, чого вчать дітей. Якщо тато курить, то говорити підліткові, що курити шкідливо, – дивно. Всі повинні перемагати свої слабкості заради формування особистості дитини", – зазначила Холоденко.

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А практикуюча психологиня Альона Головіна визначила власні поради для батьків щодо того, як вберегти дітей від комп’ютерної залежності, пише Шпальта.

Власний приклад

Виховуйте не тим, що говорите, а тим, як живете і що показуєте дитині. По можливості відкладайте свої ґаджети та згадуйте, що ще приносить вам задоволення. Корисно влаштовувати профілактичні вечори тиші та розмов, казок і сімейних історій чи захоплюватися якимсь хобі.

Турбуйтеся про рівень своєї психічної енергії

У кожного з нас є так званий "контейнер психічної енергії". Хороші переживання і враження наповнюють контейнер, погані – спустошують. Побачивши виснаженого дорослого, дитині нічого не залишається, як ховатись у віртуальних світах. Тому поповнюйте свої ресурси енергії.



Знаходьте час на ігри з дітьми / Фото Teddyclub

Створюйте теплий та безпечний простір

Оберігайте, розвивайте таланти і підтримуйте індивідуальні інтереси ваших діток. Цікавтеся захопленнями малюка, розділяйте їх погляди та допомагайте у всьому і побачите, що у вас виросте щаслива дитина.

Створюйте сімейні правила й обов’язки

Створені разом ритуали, свята, правила й обов’язки можуть істотно полегшити сімейне життя та зробити його класним. Проводьте більше часу з дітьми.