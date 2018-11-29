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      Фани "Шахтаря" на матчі підтримали полонених українських моряків: фото

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      Фанати "Шахтаря" на матчі в "Хоффенхаймі"
      Фанати "Шахтаря" на матчі в "Хоффенхаймі" / ФК "Шахтар"

      У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграв на виїзді проти "Хоффенхайму" у Німеччині. На цьому матчі фанати "гірників" вивісили банер в підтримку українських моряків, яких країна-агресор Росія захопила в полон.

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      На цьому матчі вболівальники вивісили прапор військово-морських сил України.

      Також серед банерів були і два полотна, присвячені загиблим на Донбасі вболівальникам донецького клубу.

      Сам матч закінчився перемогою "Шахтаря".

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      Варто зазначити, що ця фотографія, яку фанати використали у повідомленні, перед тим була на офіційному сайті донецького клубу, але згодом зникла з фотогалереї з матчу.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Футбол Спорт Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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