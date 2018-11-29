Фани "Шахтаря" на матчі підтримали полонених українських моряків: фото
У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграв на виїзді проти "Хоффенхайму" у Німеччині. На цьому матчі фанати "гірників" вивісили банер в підтримку українських моряків, яких країна-агресор Росія захопила в полон.
Читайте також: На "суді" у Криму український моряк змусив окупантів надати йому перекладача з російської
На цьому матчі вболівальники вивісили прапор військово-морських сил України.
Також серед банерів були і два полотна, присвячені загиблим на Донбасі вболівальникам донецького клубу.
Сам матч закінчився перемогою "Шахтаря".
Читайте також: "Шахтар" під орудою Фонсеки повторив антирекорд Ліги чемпіонів і може погіршити ситуацію
Варто зазначити, що ця фотографія, яку фанати використали у повідомленні, перед тим була на офіційному сайті донецького клубу, але згодом зникла з фотогалереї з матчу.
Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.
Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.
Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.