Фани "Шахтаря" на матчі підтримали полонених українських моряків: фото

У вівторок, 27 листопада, донецький "Шахтар" зіграв на виїзді проти "Хоффенхайму" у Німеччині. На цьому матчі фанати "гірників" вивісили банер в підтримку українських моряків, яких країна-агресор Росія захопила в полон.