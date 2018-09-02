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ФБР викрило осіб, які планували здійснити криваві теракти за допомогою дітей

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ФБР викрила осіб, які планували здійснити криваві теракти за допомогою дітей
ФБР викрила осіб, які планували здійснити криваві теракти за допомогою дітей / ВВС

Федеральне бюро розслідувань США заарештувало п'ятьох осіб, які підозрюються в тому, що вони незаконно утримували 11 неповнолітніх дітей та готували їх до терактів.

Про це йдеться на сайті "ВВС. Україна".

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Поліція штату Нью-Мексико викрила табір посеред пустелі, у якому незаконно утримували дітей у підземному причепі без світла та води. За словами поліції, неповнолітніх готували до вчинення терактів у американських школах.

Нині ФБР заарештувало 5 осіб – двох чоловіків та трьох інок, яких підозрюють у вчиненні злочину. Розгляд їх справи почнеться у вівторок, 4 серпня, а доки вони перебуватимуть у в'язниці.

Під час обшуку табору, де утримувалися зморені діти, поліція також знайшла рештки дитячого тіла. Ймовірно, йдеться про трирічного сина одного із затриманих чоловіків – Сіража ібн Вахаджа. Матір хлопчика раніше повідомляла поліції про викрадення сина – нібито Вахадж ще у грудні минулого року забрав їхню дитину з дому у штаті Джорджія та вивіз у невідомому напрямку.

Підозрювані Сіража ібн Вахаджа та Лукас Мортон
Підозрювані Сіража ібн Вахаджа та Лукас Мортон

Розслідування справи про викрадення дитини в результаті і вивела правоохоронців на слід чоловіка.

Зазначимо, що вони ці особи вже були затримані напередодні, на початку серпня, проте суддя відпустила їх на волю. За її словами, прокурори не змогли довести, що підозрювані несуть небезпеку для оточуючих. Цей вирок спричинив скандал – критики називали суддю "прихильником ісламських терористів". 

Наразі всі п'ятеро підозрюваних знову знаходяться під вартою.

Теги: Теракт Новини США Жертви Діти і неповнолітні Поліція
Джерело: 24 канал
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