Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо подання заявки на членство в НАТО. Раніше країна дотримувалася нейтралітету. Утім, таку позицію змінила повномасштабна війна Росії проти України.

Фінляндія ухвалила офіційне рішення щодо вступу в НАТО

Одразу після наступу на Україну Фінляндія заявила про намір приєднатись до Альянсу. Так, 15 травня уряд держави офіційно оголосив, що подасть заявку на членство в НАТО.

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Цей крок був прийнятий на тлі підтримки правлячої політичної партії Фінляндії. Звіт буде подано до парламенту після його схвалення на пленарному засіданні уряду.

На зустрічі президент і комітет міністрів домовилися, що Фінляндія подасть заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) після того, як буде заслухано парламент,

– заявили в уряді.

Президент Саулі Нііністо заявив, що погодився з урядом і проконсультувався з парламентом, перш ніж оголосити це рішення. За його словами, це історичний день, "відкривається нова ера".

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