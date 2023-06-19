Фронт і бригади наступу: Зеленський зібрав на Ставці Залужного, Буданова та Сирського
Джерело:Володимир Зеленський
Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Учасники Ставки зосередилися на двох темах.
Президент розповів, що під час Ставки увага була максимально прикута до фронту та бригад наступу. Глава держави також розповів, хто доповідав під час Ставки.
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Зеленському доповіли про оперативну обстановку
Зокрема, це зробили командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і керівник ГУР МО Кирило Буданов.
Керівники української армії доповідали про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.
Також Зеленський зазначив, що глава МВС Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.
Зазначимо, що проведення Ставки спростовує відразу дві брехливі тези з боку Росії. По-перше, російська пропаганда розганяла фейк про нібито поранення Буданова, що виявилося брехнею.
По-друге, кремлівський диктатор Владімір Путін раптом сказав, що Валерій Залужний буцімто за кордоном.
Яка ситуація на фронті
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Півдні під час контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках силами оперативно стратегічного угруповання військ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів.
- Маляр підтвердила, що українські захисники звільнили П'ятихатки в Запорізькій області.
- Вона розповіла, що просування Сил оборони склало 7 кілометрів. За її словами, площа звільнених територій складає 113 кілометрів квадратних.
- Крім того, вона зазначила, що лише за минулий тиждень по лінії фронту росіяни втратили понад 4 600 живої сили вбитими й пораненими.
- Щоб протидіяти контрнаступу ЗСУ, Росія перекинула на Південь чимало вертольотів, зокрема Ка-52. Українські військові активно знищують повітряні судна окупантів.
- Протягом доби на фронті відбулось 24 бойових зіткнення. Окупанти надалі зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.