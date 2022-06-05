Гарні пташки: гелікоптери Мі-17 для України готують до відправки зі США

5 червня 2022 , 17:28
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Джерело:

Андрій Єрмак

Повітряні сили США розпочали завантаження багатоцільових військово-транспортних вертольотів Мі-17 для Збройних Сил України.

Фотофактом із місця подій поділився голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відомо, що один із наймасовіших вертольотів в історії авіації ввійде до 11-го пакета військової допомоги США для України.

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Допомога від США: Повітряні сили країни готують до відправлення Мі-17

Коли саме допомога долетить до України наразі не розголошують, проте відомо, що це трапиться вже найближчим часом. 

"Мі-17 для України вже завантажуються на базі Повітряних сил США. Гарні пташки", – написав Єрмак. 

1 червня Міністерство оборони США опублікувало список озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакету військової допомоги. Уряд країни нададуть нам:

  • пересувні артилерійські реактивні системи HIMARS та боєприпаси до них,
  • п’ять протиартилерійських радарів,
  • 2 радіолокаційні системи повітряного спостереження,
  • 1 тисячу ракет до протитанкових комплексів Javelin і 50 пускових установок,
  • 6 тисяч одиниць протитанкової зброї,
  • 15 тисяч 155-мм артилерійських снарядів,
  • 4 вертольоти Мі-17,
  • 15 тактичних машин, запчастини й обладнання.

Щоб перейти в повноцінний контрнаступ Україні потрібна зброя 

Як заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що світ надає необхідну підтримку й просто зараз ми отримуємо необхідну зброю від західних партнерів. Попри те, що своєчасна допомога могла зменшити кількість загиблих українців, Європи змогла передати найнеобхідніше лише зараз. 

Коли уся техніка надійде в Україну, вважає Подоляк, ЗСУ перейдуть в інтенсивний контрнаступ. Це повністю змінить перебіг війни. 

Поставки зброї в Україну: головне

  • Іспанський уряд висловив готовність передати Україні важке озброєння. Мовиться про бойові танки Leopard та зенітно-ракетні комплекси.
  • Генерал-командувач Національної гвардії Каліфорнії Девід Болдуін звернувся до американських чиновників із закликом негайно відправити Києву винищувачів МіГ.
  • Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, надані Норвегією самохідні гаубиці М109А3 вже активно використовуються на передовій. З їх допомогою наші воїни влучно вражають ворожі цілі та знищують окупантів.
  • 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони. Мовиться про зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Крім того, політик зауважив, що Берлін також надасть нашій державі радар стеження, що здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.
  • Як повідомив народний депутат, представник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, до України уже прямують реактивні системи залпового вогню HIMARS та MLRS. Він також зауважив, що дальність зброї не є такою великою, як хотіла українська сторона. Однак потрібно розуміти, що ракетні установки – одні й ті ж, а на дальність впливають різновиди ракет до них.

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Автор: Юлія Бабич