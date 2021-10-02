"Газпром" заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через "Турецький потік"
Джерело:телеграм "Газпрому"
Російський газпром заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через "Турецький потік". Попередньо російська компанія зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.
Процес почався 1 жовтня. Про це повідомили у російській компанії.
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Газпром заявив про запуск постачання газу новим напрямком
Сьогодні (мовиться про 1 жовтня –24 канал) почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом – через газопровід "Турецький потік" і далі за національними газотранспортним системам Болгарії, Сербії та Угорщини,
– заявили у компанії.
Додали також, що поставки цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини. А також – завершення розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції.Довідка. " Турецький потік" – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи. Його запустили 8 січня 2020 року. У липні 2021 року сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи. Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді", а Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і "не тільки через Україну".
Що цьому передувало
- 1 жовтня оператор ГТС України підтвердив, що з початку нової газової доби о 07 годині зупинили транзит у напрямку Угорщини. Хоча потужності з України були законтрактовані на весь газовий рік – з 1 жовтня 2021 до 30 вересня 2022 року.
- Цьому передував контракт між Угорщиною та російським "Газпромом" щодо постачання газу в обхід України на 15 років. Через це виник конфлікт Угорщини та України – Київ пообіцяв відповідати "без жалю і співчуттів", натомість Угорщина це назвала "втручанням у внутрішні справи".
- Представник Єврокомісії Тіма Макфі заявив, що Єврокомісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Додав, що "вже попросив колег перевірити наслідки контракту".