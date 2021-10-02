Російський газпром заявив про початок постачання газу до Угорщини і Хорватії через "Турецький потік". Попередньо російська компанія зупинила транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Процес почався 1 жовтня. Про це повідомили у російській компанії.

До теми "Газпром" має право припиняти транзит газу через Україну, – Вітренко

Газпром заявив про запуск постачання газу новим напрямком

Сьогодні (мовиться про 1 жовтня –24 канал) почалися поставки російського природного газу в Угорщину і Хорватію за новим маршрутом – через газопровід "Турецький потік" і далі за національними газотранспортним системам Болгарії, Сербії та Угорщини,

– заявили у компанії.

Додали також, що поставки цим маршрутом стали можливі завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини. А також – завершення розширення в Болгарії і Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЕАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції.

Що цьому передувало