"Газпром" вимагає від ЄС особливих умов та погрожує судом через "Північний потік-2"

Компанія Nord stream-2 AG вимагає від ЄС, аби її звільнили від оновленого енергетичного законодавства. В іншому разі вона як дочірня компанія "Газпрому" подасть до суду.

Голова дочірньої компанії Газпрому написав відповідного листа голові Єврокомісії, повідомляє Politico.

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У своєму зверненні він повідомив, що оновлене енергетичне законодавство "шкодить Nord stream-2 AG як інвестору". Окрім того, змінюючи своє законодавство, ЄС "порушує міжнародні домовленості".

У російській компанії переконані, що повинні мати "особливі умови" співпраці з ЄС, в той час як оновлене енергетичне законодавство Євросоюзу зрівнює всіх гравців на газовому ринку.

15 квітня Рада ЄС поширила зміни до європейського газового законодавства на "Північний потік-2". Перед тим відповідне рішення підтримали у Європарламенті.

Що передбачають зміни до Газової директиви?

Постачальник газу та компанія, яка забезпечує його транспортування, мають бути відокремленими. Таким чином "Газпром" має передати "Північний потік-2" в управління іншій, не пов’язаній з ним компанії. Сама ж ця компанія має давати вільний доступ до трубопроводу не лише Газпрому, але й іншим компаніям-постачальникам. Тобто "Газпром" не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

Чи зможе "Газпром" обійти директиву?

Якщо нову дочірню компанію створять та передадуть їй останні 50 кілометрів морського газопроводу, які передують виходу труб на берег Німеччини, то європейська газова директива не зможе поширюватися на весь "Північний потік-2", а сам "Газпром" зможе зберегти повний контроль над трубопроводом.

Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 978 кілометрів.



Де проходить "Північний потік-2"



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.