Мав би бути агресивнішим щодо Росії: політолог проаналізував виступ Байдена

Генеральна асамблея ООН відкрилась 19 вересня, і в перший її день відбувся виступ зокрема президент США. Проте цього разу у своїй промові Джозеф Байден був стриманим щодо війни Росії проти України.

Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський, зазначивши, що риторика з боку Сполучених Штатів могла бути більш агресивною та активною.

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Потрібно більше пояснень та аргументації

Однак він звернув увагу на та, що зараз у США тривають електоральні зміни. Серед звичайних американців рівень активної підтримки України, на жаль, зменшується. А також відсоток американців, які вважають, що потрібно більше витрачати коштів та більше надавати допомоги Україні, знизився порівняно з попередніми місяцями.

До цього закликає й протрампівське "крило" Республіканської партії та навіть її помірковані "крила". Крім того, вони наголошують на тому, що США мають внутрішні виклики. Це не означає, за словами Шеренговського, що Сполученні Штати залишать Україну без підтримки. Проте витрати доведеться трішки збалансовувати. І ці настрої відчувались й у виступі Байдена.

Це не означає, що допомога буде зупинена або Сполучені Штати кидають Україну. Це означає, що нам потрібно більше пояснень, аргументації, роботи як на рівні президента, усього Конгресу, так і на рівні переконань простих американців,

– зазначив політолог-міжнарожник.

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Чинник Китаю

На риторику виступу Байдена також вплинули нещодавні перемовини з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї (Радник президента США по національній безпеці Джейк Салліван зустрівся на Мальті цими вхідними з главою МЗС Китаю Ван Ї – 24 Канал). Адже США намагаються останнім часом збалансувати свої позиції з КНР з метою запобігання створенню ще більше конфліктів та протиріч.

"Це певною мірою стишило риторику президента США під час виступу на Генасамблеї ООН", – підкреслив Шеренговський.

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У виступі президент США закликав лідерів світових країн підтримати Україну в її протистоянні з російською агресією. Адже Росія сподівається, що наступить "втома" світу від війни, і тоді країна-агресорка зможе безкарно "жорстко поводитись" з Україною.

Крім того, Байден застеріг світових лідерів від "мирних переговорів" з Росією, наслідком яких може стати "розділ" України. Адже непохитна згуртованість світу проти мети Москви – окупувати Україну запобіжить можливій агресії Кремля проти інших країн в майбутньому.

Водночас Джозеф Байден зазначив, що "тільки Росія стоїть на шляху до миру", адже "ціна миру" для неї це "це капітуляція України, її територія та її діти".