Ворог атакував "Калібрами" Київщину: скільки ракет удалося збити

Росіяни цілили по столиці зранку 23 червня. Генштаб навів дані, скільки ракет збито та звідки вони летіли.

Кияни чули вибухи близько п'ятої години ранку. Перед тим Повітряні сили повідомили, що на Васильків прямує крилата ракета.

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Скільки ракет збили під час атаки 23 червня

Уночі, 23 червня 2024 року, ворог атакував трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" із акваторії Азовського моря. Дві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил у Київській області,

– мовиться в повідомленні Генштабу.

Уночі окупанти атакували ракетами, російське залізяччя фіксували на Півдні, в Центрі, на Заході.

Повітряні сили повідомляли, що "Калібри" летять з Півдня через Миколаївщину в напрямку Кіровоградської області, далі вони у північно-західній частині Кіровоградщини зайшли в Черкаську область, тримаючи вектор руху на Білу Церкву. З Черкащини ракети полетіли у Київську область у напрямку Житомирщини. Відтак крилаті ракети зафіксували в Андрушівському районі Житомирської області у напрямку Фастова.

Приблизний рух ракет / Дані моніторингових каналів

Ще одна ракета була у південній частині Хмельниччини, курсом західним.

Відбій у Києві дали о 5:41.

Які наслідки ранкового удару "Калібрами" по Києву

Начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко розповів: на жаль, в області є поранені, пошкоджено будівлі.

Станом на 8:00 до медиків звернулося дві людини. Поранення незначні. Медична допомога надана на місці. Госпіталізації потерпілі не потребують. Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено 6 багатоповерхівок та понад 20 приватних будинків. У приміщеннях вибиті вікна, балкони, посічені фасади та покрівлі. Також пошкоджені будівлі АЗС, аптеки, підприємства, адміністративна будівля та 3 автомобілі,

– написав він.

Детальнішу інформацію нададуть згодом.

Скільки ракетоносіїв зараз у морях

На шосту ранку в акваторіях морів перебували 4 носії "Калібрів":

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з яких є носієм крилатих ракет "Калібр".

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр".

Загальний залп крилатих ракет з 4 ракетоносіїв може сягати до 24 одиниць.

Які особливості ракет "Калібр" і наскільки небезпечна ця зброя – читайте тут.