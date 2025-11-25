Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що де-факто визнання окупованих територій може мати серйозні негативні наслідки для України, зокрема дозволити американському бізнесу працювати там.

Чи існує зараз механізм вирішення статусу окупованих територій?

Американські медіа повідомляли, що Трамп не вивчав деталей мирного плану, особливо щодо безпекових питань. А в українському перекладі плану Віткоффа-Дмитрієва були помилки – експерти звернули увагу на згадку договору СНО-І про стратегічні наступальні озброєння, який давно не діє.

Важливо! США підготували мирний план із 28 пунктів, який пізніше зазнав змін після переговорів у Женеві: деякі пункти були вилучені або відредаговані.

Питання "де-факто визнання окупованих територій" є одним з найскладніших, адже незрозуміло, що саме означає цей термін.

Свого часу була певна ситуація з країнами Балтії, які були включені до складу Радянського Союзу, і США юридично не визнавали їхньої анексії. Однак де-факто зі статусом цих територій мирилися.

"Якщо, наприклад, американські компанії зможуть вести бізнес на окупованих територіях, то фактично це й означатиме "де-факто" визнання", – пояснив Фесенко.

Наразі будь-який компроміс між Україною та Росією, без участі Трампа, навіть теоретично неможливий.

Це питання може й надалі порушуватися, але, найімовірніше, реального механізму вирішення статусу цих територій зараз просто не існує,

– підкреслив Фесенко.

Що ще відомо про хід мирних переговорів?