Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, чим можуть закінчитися переговори у Берліні. Вони також продовжаться сьогодні, 15 грудня, і до них доєднаються європейські лідери.

Яку дзеркальну пропозицію Росії може дати Україна?

Ус вважає, що зустріч у Берліні, імовірно, не принесе суттєвих результатів та важливі домовленості.

Я не вірю, що вдасться чогось досягти на переговорах у Берліні. Це паралельна історія та відволікання уваги від інших процесів, які відбуваються у світі,

– припустив він.

Очевидно, за його словами, що Росія також не збирається зупинятися у війні. Водночас Україна не погоджується на ті пропозиції, які є.

Одна з останніх заяв російської сторони була про те, що можливе відведення окупаційних військ з демілітаризованої у майбутньому зони на Донбасі. Проте на думку помічника Путіна Юрія Ушакова, на цих територіях має діяти Росгвардія та російська поліція, які буцімто мають захищати там порядок.

Зверніть увагу! Юрій Ушаков відкинув так званий корейський варіант завершення війни, коли бойові дії закінчилися, але юридично війна триває. При цьому країна розділена на дві частини і є демілітаризована зона. Ушаков зазначив, що корейський сценарій щодо війни в Україні жодного разу не обговорювався.

"Коли Росія говорить, мовляв, там (на Донбасі – 24 Канал) не буде російських військових, буде Росгвардія, так Україна може зробити дзеркальну відповідь. Наприклад, сказати, добре, там не буде українських військових, а лише "Азов". Це ж не Збройні Сили, а Національна гвардія України", – наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Тому Україна може дати дзеркальну відповідь, проте навряд чи вона сподобається росіянам.

Подивимось, як розгортатимуться події, але наразі, попри значну увагу до того, що відбувається в Берліні, не впевнений, що там вдасться чогось досягнути,

– підкреслив Іван Ус.

Він також звернув увагу на невипадкові слова канцлера Німеччини Фридриха Мерца про те, що, заморозивши російські активи, ЄС повертає свою суб'єктність.

Що відомо про переговори у Берліні?