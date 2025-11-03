Така заява з Кремля пролунала після зустрічі Трампа з Сі Цзіньпіном. Чому у Путіна заговорили про "непотрібність" зустрічі з президентом США та що на це вплинуло – спеціально для 24 Каналу розібрали експерти.

Що означає нова заява Кремля про зустріч Трампа з Путіним?

Політолог Ігор Чаленко певен, що росіяни хочуть отримати кращі вхідні позиції до перемовин, чого наразі, на їхню думку, ще немає. Також вони намагаються показати, що не надто зацікавлені безпосередньо в комунікації з Трампом щодо українського питання.

Це така дзеркальна відповідь на низку інформації, що саме позиція Росії де-факто зірвала зустріч Трампа і Путіна у Будапешті,

– сказав Чаленко.

І американці, побачивши всі ультимативні вимоги Кремля, зрозуміли, що немає сенсу в зустрічі на рівні президента Сполучених Штатів і російського диктатора.

Хоча, зауважив політолог, американці не відмовляються від зустрічі з росіянами, про що акцентував у своїх заявах держсекретар Марко Рубіо та інші високопосадовці США. Але американці хочуть бачити зміну позиції самої Росії, яка з ультимативної форми перейде в договороздатну, щоб можна бути вийти на якнайшвидше рішення щодо завершення війни.

Які 3 моменти вплинули?

Політолог Олег Постернак вважає, що насамперед на це вплинула зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, що стала шаленим викликом для дипломатичної гри, яку Кремль вів і щодо США, і щодо Китаю.

Бо порозуміння США з Китаєм – це просто істеричний виклик для Росії,

– заявив Постернак.

По-друге, за його словами, у Кремлі звернули увагу на впевненість Трампа та деякі рішення США. Йдеться про те, що Пентагон, виявляється, готовий був дозволити передачу Україні ракет Tomahawk. Хоч остаточне рішення залишається за Трампом, це суттєва ознака ескалації чи спрямованості на справедливу ескалацію від Вашингтона.

І, по-третє, зауважив він, останні дії Путіна є доволі дивними. Бо запрошення іноземних журналістів у Покровськ є неадекватним. Воно навіть стало несподіванкою для деяких російських пропагандистів, які не знали, як коментувати таку нісенітницю.

Усе це, додав політолог, свідчить про певні коливання всередині найближчого оточення Путіна, яке намагається зараз промацати якусь стратегію подальшої поведінки у зв'язку з новим характером відносин США і Китаю та мілітаризацією Європи.

Як Росія шукає підходи до США?

На думку політолога, експерта-міжнародника Максима Несвітайлова, росіяни зараз переймаються, бо ситуація для них складається не найкращим чином. Тож Кремль намагається повернути прихильність Трампа.

За його словами, у Росії зараз небагато сценаріїв, як можна діяти. Вони уже спробували найбільш робочі варіанти – ядерні погрози, які раніше дуже ефективно працювали і з європейцями, і з представниками США. Але цього разу не дали бажаного результату.

Думали зіграти знову ж таки на любові Трампа до Путіна, але перегнули,

– заявив Несвітайлов.

Тому, додав він, зараз Росії потрібно якось перебудовувати свою стратегію, демонструвати договороздатність та вмовляти уже американців сісти за стіл переговорів. Очевидно, що радикальними заявами цього не зробити, тож вони намагаються пом'якшити позицію.

Чи остаточно зіпсовані стосунки Трампа і Путіна?

Заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков зазначив, що великий перелом у зовнішній політиці США щодо Росії стався. Зокрема, після того, як начебто домовились про зустріч з Путіним в Угорщині, Трамп різко змінив свою думку щодо санкцій проти Росії.

Адже, побачивши, що Росія не збирається змінювати цілей у війні, у Білому домі зрозуміли, що жодного конструктиву в рамках потенційної зустрічі не відбудеться. Після цього стався розворот американської економічної політики в рамках спроб зупинити війну.

Проте, нагадав він, сам Трамп одразу висловив сподівання, що санкції працюватимуть недовго.

Тим самим Трамп залишає двері для Путіна відчиненими,

– вважає Бронжуков.

Однак, додав він, російський диктатор настільки прагне знищити Україну і не вбачає явних плюсів, які йому пропонує американський президент упродовж кількох місяців.

Водночас, на думку Бронжукова, нинішня активність Кремля – це спроба пошуку якогось компромісного рішення, яке б дозволило повернути діалог із США у конструктивніше для росіян русло.

