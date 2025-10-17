Відповідну заяву Кирило Дмитрієв зробив у соцмережах 16 жовтня після закінчення телефонної розмови російського й американського лідерів, передає 24 Канал.

Спецпредставник очільника Кремля звернувся до американського підприємця Ілона Маска з ідеєю будівництва грандіозного тунелю, який би поєднав Росію та США. Протяжність такого тунелю може складати орієнтовно 70 миль (понад 100 кілометрів).

Назву для споруди запропонували не менш "символічну" – "тунель Путіна – Трампа".

Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з'єднує "тунель Путіна – Трампа" – 70-мильна лінія, яка символізує єдність,

– написав Дмитрієв.

За оцінками російського посадовця, реалізація такого проєкту може коштувати понад 65 мільярдів доларів, але використання технологій компанії The Boring Company, що належить Маску, дозволить скоротити витрати до менш ніж 8 мільярдів.

Він також висловив думку, що тунель можуть завершити приблизно за 8 років.

Дмитрієв вважає, що споруда має забезпечити залізничне та вантажне сполучення між країнами, а також відкрити нові перспективи для спільного освоєння ресурсів.



Допис Дмитрієва у соцмережі X / Скриншот

Спецпредставник Путіна підкреслив, що Російський фонд прямих інвестицій разом з Арктичним фондом і міжнародними партнерами готовий фінансувати цей проєкт.

Він також нагадав, що очолюваний ним фонд уже реалізував проєкт першого залізничного мосту між Росією та Китаєм. На думку Дмитрієва, настав час для більш амбітного кроку – поєднання двох континентів, Росії та США.

Що цьому передувало?