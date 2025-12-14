Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал пропагандиста Зарубіна.

Що сказав Ушаков про Крим?

Наразі його слова цитує тільки сам Зарубін, до того ж без відео, тому контекст не зовсім зрозумілий. Судячи з усього, запитання полягало в тому, чи зможе Україна повернути собі Крим.

Нічого з цього в нього не вийде. Щодо Криму – це залізобетонно, 1 000 000 відсотків, що не вийде. А щодо НАТО – я думаю – теж 1 000 000 відсотків, що не вийде,

– сказав Ушаков.

Цікаво! Зазвичай люди кажуть про 100 відсотків – або принаймні 200. Мільйон відсотків – це вже не тільки не смішно, але й видає невпевненість. Наприклад, сусідство слів "мільйон відсотків" і "я думаю" у фразі Ушакова комічне.

Росіяни теж засумнівалися в словах помічника Путіна.

У коментарях люди запитують, а як же інші окуповані території, "чому така невпевненість".

На початку сорокових наші політикани збиралися шапками закидати гітлерівську Німеччину... Бажане за дійсне намагається видати,

– коментує інший користувач.

Що зараз відбувається в Криму?