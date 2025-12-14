Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал пропагандиста Зарубіна.
Що сказав Ушаков про Крим?
Наразі його слова цитує тільки сам Зарубін, до того ж без відео, тому контекст не зовсім зрозумілий. Судячи з усього, запитання полягало в тому, чи зможе Україна повернути собі Крим.
Нічого з цього в нього не вийде. Щодо Криму – це залізобетонно, 1 000 000 відсотків, що не вийде. А щодо НАТО – я думаю – теж 1 000 000 відсотків, що не вийде,
– сказав Ушаков.
Цікаво! Зазвичай люди кажуть про 100 відсотків – або принаймні 200. Мільйон відсотків – це вже не тільки не смішно, але й видає невпевненість. Наприклад, сусідство слів "мільйон відсотків" і "я думаю" у фразі Ушакова комічне.
Росіяни теж засумнівалися в словах помічника Путіна.
У коментарях люди запитують, а як же інші окуповані території, "чому така невпевненість".
На початку сорокових наші політикани збиралися шапками закидати гітлерівську Німеччину... Бажане за дійсне намагається видати,
– коментує інший користувач.
Зверніть увагу! 14 грудня пропагандист показав анонс інтерв'ю з Ушаковим. Там чиновник казав, що Росія не збирається повертати Україні окуповані території.
Що зараз відбувається в Криму?
Гігантоманія росіян – не новина. Вони люблять гучні заяви, повні пафосу, за якими зазвичай нічого не стоїть. Тому слова Ушакова про Крим – не більше ніж блеф і надування щік.
Тим чином Сили оборони в Криму методично "виносять" системи ППО і РЕБ. До прикладу, ГУР показали, як уразили дві дорогі РЛС окупантів.
13 грудня вибухів у Криму було дуже багато. ССО поблизу населеного пункту Янтарне уразили потяг із паливно-мастильними матеріалами.
А під Сімферополем атакували нафтобазу. Мова про селище Бітумне.