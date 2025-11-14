Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що кожен наступний крок у зовнішній політиці може стати проблемою для Путіна. І йому вкрай потрібно залучитися підтримкою двох країн.

Що може зробити Путін?

Як наголосив Огризко, насамперед Путіну важливо, аби Китай продовжував співпрацювати з Росією. Також йому надважливо розвернути Трампа у свій бік.

В обох випадках ситуація для Путіна програшна. Китай не буде давати нічого просто так. Та й США розуміють, що краще мати справу з Китаєм за рахунок Росії,

– сказав Огризко.

Усі спроби Путіна порозумітися з Трампом не матимуть успіху. Це триватиме до того моменту, доки диктатор реально не піде на припинення вогню. Він може це подати як поступку Трампу.

Тоді у Трампа може перевернутися свідомість. Він почне розповідати, що зміг укласти перемир'я. І тепер можна працювати з Росією, бо вона нібито стала адекватною,

– зазначив Огризко.

