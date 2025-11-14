Про це 24 Каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що кожен наступний крок у зовнішній політиці може стати проблемою для Путіна. І йому вкрай потрібно залучитися підтримкою двох країн.
Що може зробити Путін?
Як наголосив Огризко, насамперед Путіну важливо, аби Китай продовжував співпрацювати з Росією. Також йому надважливо розвернути Трампа у свій бік.
В обох випадках ситуація для Путіна програшна. Китай не буде давати нічого просто так. Та й США розуміють, що краще мати справу з Китаєм за рахунок Росії,
– сказав Огризко.
Усі спроби Путіна порозумітися з Трампом не матимуть успіху. Це триватиме до того моменту, доки диктатор реально не піде на припинення вогню. Він може це подати як поступку Трампу.
Тоді у Трампа може перевернутися свідомість. Він почне розповідати, що зміг укласти перемир'я. І тепер можна працювати з Росією, бо вона нібито стала адекватною,
– зазначив Огризко.
Трамп хоче завершити війну в Україні: коротко
- Президент США Дональд Трамп робить багато нечітких заяв про війну в Україні. До прикладу, нещодавно він сказав, що ця війна не переросте у Третю світову. При цьому він вірить, що може її зупинити.
- При цьому наприкінці жовтня Трамп запровадив нові санкції проти Росії. Обмеження ввели, зокрема, проти обмеження проти Роснефті та "Лукойла".
- Нафтопереробні заводи з різних країн почали відмовлятися від російської нафти. До прикладу, ЗМІ фіксують таку тенденцію в Індії.