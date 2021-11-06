Глава ЦРУ поїхав у Мосвку через скупчення російських військ біля кордону України, – CNN

Президент США Джозеф Байден відправив у Москву директора ЦРУ Білла Бернза. За даними американських ЗМІ, за дорученням президента Бернз має попередити Кремль, що США уважно стежать за скупченням російських військ біля кордонів України.

Видання зазначає, що візит директора ЦРУ в Росію – доволі рідкісне явище. Там він мав зустріч з високопоставленими представниками спецслужб, причетних до війни з Україною.

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За даними ЗМІ головною та чи не єдиною причиною поїздки було те, що США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ і техніки поблизу кордону України.

Як пише видання, в адміністрації Джо Байдена розійшлися оцінки мотивів Росії. Дехто очікує, що Москва невдовзі почне повномасштабне вторгнення, інші ж засопокоюють, що Росія лише намагається залякати Україну.

Джерела також повідомили CNN, що після своїх зустрічей у Росії Бернз поговорив телефоном із Президентом України Володимиром Зеленським, намагаючись зняти напругу, викликану "брязьканням зброї" від Росії.

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