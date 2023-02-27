Путін "надто впевнений", що зможе захопити Україну, – глава ЦРУ
Джерело:CBS
Кремлівський диктатор Владімір Путін прагне захопити всю Україну. Попри втрати на фронті та відверті невдачі, Путін залишається "надто впевненим" у своїх силах.
Відповідну заяву зробив директор ЦРУ Вільям Бернс. Він заявив, що Владімір Путін "надто впевнений" у своїх можливостях захопити Україну.
Раніше Директор ЦРУ таємно відвідав Київ та розповів про плани Росії, – The Washington Post
Путін вірить у свої можливості знищити українців та зламати Європу
Під час листопадової зустрічі з представником російської розвідки Бернс переконався в тому, що Путін вірить у свої можливості знищити українців та зламати Європу.
За його словами, представник російської розвідки виявив зухвалість та зарозумілість, що він охарактеризував як "досить сумну" розмову.
На початку лютого Бернс заявив, що в Україні наступні шість місяців будуть критичними, а Путін все ще робить ставку на те, що Захід почне відчувати політичну втому.
"Ми не вважаємо, що Москва серйозно налаштована на переговори", – заявив директор ЦРУ.
Путін видав заяву про розпад Росії
- Кремлівський диктатор дав інтерв'ю російським пропагандистам, в якому налякав росіян. Путін заявив, що Захід буцімто має план розпаду Росії, внаслідок чого може зникнути етнос росіян.
- Причому він переконує, що Захід планує встановити контроль над Росією.
- Насправді Путін, розуміючи всі провали на фронті, намагається ще більше мобілізувати російське суспільство, представляючи війну, як загрозу самій Росії.
- Крім того, слід звернути увагу на заяву Путіна щодо постачання західної зброї в Україну. Диктатор вважає, що НАТО бере участь у конфлікті, коли допомагає Україні.