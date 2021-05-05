Ідея цікава, – глава УГКЦ Шевчук про можливу зустріч Зеленського та Путіна у Ватикані

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук вважає цікавою ідею шукати моральний авторитет , аби створити майданчик для переговорів. Блаженніший Святослав наголосив, що пропозиція про зустріч президентів Росії та України у Ватикані – варта уваги, адже це – не лише церковна інституція, а й держава.

Свою думку про пропозицію Володимира Зеленського щодо перемовин з Володимиром Путіним Святослав Шевчук розповів в інтерв'ю. З главою України очільник УГКЦ, проте, цю тему не підіймав.

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Ватикан – суб'єкт міжнародного права

Роль римської апостольської столиці як посередника в різних процесах пошуку шляхів запобігання чи вирішення військових збройних конфліктів є давно відома,

– зауважив Шевчук.

Блаженніший наголосив, що римська апостольська столиця – це не тільки якась церковна інституція, а й суб'єкт міжнародного права. Україна почала усвідомлювати, вважає Шевчук, важливість своєї присутності на світовому майданчику дипломатії.

Я мушу зрозуміти, як цю ідею втілювати, – Святослав

Ця ідея є цікава. Для того, щоб вона мені подобалася, я мушу розуміти, як вона буде втілюватися. Все може бути. Але, скажімо, от пошук саме морального авторитету, не якогось там економічного, знаєте, не якогось мілітарного, а морального авторитету, щоб бути посередником – доволі цікавий,

– пояснив свою думку глава УГКЦ.

Наразі Шевчук не розуміє, чи Ватикан має бути лише місцем для зустрічі, чи посередником у перемовинах. Адже є приклад Мінська, де Білорусь надала лише майданчик, а сама у процесі участі не брала.

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Щодо того, чи не може бути така пропозиція спробою піару, то глава УГКЦ цього не відкидає. Проте, вважає він, потрібно подивитись, як усе втілюватимуть у життя, а тоді робити висновки.

Коротко про пропозицію Зеленського щодо зустрічі у Ватикані