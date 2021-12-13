Так, винен, – Гогілашвілі написав заяву на звільнення

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав заяву на звільнення. Це трапилось після розбірок на блокпості в Краматорську.

Відповідну заяву заступник міністра Монастирського написав 13 грудня. Про це він повідомив у фейсбуці, перерахувавши свої заслуги.

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Заступник Монастирського після скандалу написав заяву на звільнення

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу", – повідомив Гогілашвілі.

Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві.

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити,

– підсумував заступник міністра.

Додав також: "Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".

Також посадовець додав 5 сторінок з текстом, на якому він розповів про свої досягнення на посаді.

Заступник Монастирського написав заяву на звільнення з посади та розповів про результати роботи / Фото з фейсбуку Олександра Гогілашвілі

На сайті Кабміну з'явилась офіційна інформація про звільнення заступника міністра внутрішніх справ.

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,

– написали у відомстві.

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі

11 грудня у мережі оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах тоді ще заступник міністра обурювався, що правоохоронці не впізнали його обличчя. Він вживав нецензурні слова, а згодом сказав поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".

На інцидент у той же день відреагував Денис Монастирський. Очільник МВС сказав, що проведуть дисциплінарне провадження. Під час нього запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.

Сам заступник міністра, що відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних, вибачився за свою "за надмірну емоційність".

Згодом Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабмін розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.

Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі – дивіться відео