Так, винен, – Гогілашвілі написав заяву на звільнення

13 грудня 2021 , 12:44
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Джерело:

фейсбук Олександра Гогілашвілі

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав заяву на звільнення. Це трапилось після розбірок на блокпості в Краматорську.

Відповідну заяву заступник міністра Монастирського написав 13 грудня. Про це він повідомив у фейсбуці, перерахувавши свої заслуги. 

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Заступник Монастирського після скандалу написав заяву на звільнення 

"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу", – повідомив Гогілашвілі.

Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві. 

Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити,
– підсумував заступник міністра. 

Додав також: "Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки". 

Також посадовець додав 5 сторінок з текстом, на якому він розповів про свої досягнення на посаді. 

Заступник Монастирського написав заяву на звільнення з посади та розповів про результати роботи / Фото з фейсбуку Олександра Гогілашвілі

На сайті Кабміну з'явилась офіційна інформація про звільнення заступника міністра внутрішніх справ.

Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,
– написали у відомстві. 

Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Зверніть увагу! Олександр Гогілашвілі українське громадянство отримав, за даними ЗМІ, тільки у 2010 році. Також повідомляли, що він має діючий російський паспорт. За даними журналістів, його дружина Марія Левченко – особистий помічник Володимира Зеленського.

Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі

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Автор: Діана Квасневська