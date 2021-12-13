Так, винен, – Гогілашвілі написав заяву на звільнення
Джерело:фейсбук Олександра Гогілашвілі
Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі написав заяву на звільнення. Це трапилось після розбірок на блокпості в Краматорську.
Відповідну заяву заступник міністра Монастирського написав 13 грудня. Про це він повідомив у фейсбуці, перерахувавши свої заслуги.
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Заступник Монастирського після скандалу написав заяву на звільнення
"Я написав заяву на звільнення. Дякую усім за роботу, професіоналам, які чесно і віддано роблять свою справу", – повідомив Гогілашвілі.
Посадовець подякував співробітникам Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, а також усім, з ким працював у міністерстві.
Так, я винен. Це показовий приклад для всіх, як не треба себе поводити,
– підсумував заступник міністра.
Додав також: "Мені соромно за свою емоційність та нестриманість, але мені не соромно за роботу, яку ми зробили за більш як 2 роки".
Також посадовець додав 5 сторінок з текстом, на якому він розповів про свої досягнення на посаді.
Заступник Монастирського написав заяву на звільнення з посади та розповів про результати роботи / Фото з фейсбуку Олександра Гогілашвілі
На сайті Кабміну з'явилась офіційна інформація про звільнення заступника міністра внутрішніх справ.
Звільнити Гогілашвілі Олександра Генріховича з посади заступника Міністра внутрішніх справ України за власним бажанням,
– написали у відомстві.
Відповідний документ підписав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.Зверніть увагу! Олександр Гогілашвілі українське громадянство отримав, за даними ЗМІ, тільки у 2010 році. Також повідомляли, що він має діючий російський паспорт. За даними журналістів, його дружина Марія Левченко – особистий помічник Володимира Зеленського.
Що відомо про скандал з Олександром Гогілашвілі
- 11 грудня у мережі оприлюднили відео з блокпоста в Краматорську, що на Донеччині. На кадрах тоді ще заступник міністра обурювався, що правоохоронці не впізнали його обличчя. Він вживав нецензурні слова, а згодом сказав поліцейському: "Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…".
- На інцидент у той же день відреагував Денис Монастирський. Очільник МВС сказав, що проведуть дисциплінарне провадження. Під час нього запропонував уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади.
- Сам заступник міністра, що відповідав за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних, вибачився за свою "за надмірну емоційність".
- Згодом Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабмін розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС.
Реакція МВС і Зеленського на ситуацію з Гогілашвілі – дивіться відео