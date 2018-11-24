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      Голодомор – це національна травма, ми більше не маємо права бути мовчазною жертвою, – Садовий

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      Андрій Садовий закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору
      Андрій Садовий закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору / Кадр з відео

      Міський голова Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав вшанувати пам'ять жертв Голодомору в Україні 1932-33 років. Він наголосив, що українці ніколи в життя більше не мають права бути мовчазною жертвою.

      Про це Садовий заявив у своєму відеозверненні.

      В історії України є сторінки, згадуючи які мурашки йдуть по тілі. 1932-33 рік – українців голодом доводять до смерті. Вмирають діти, жінки, чоловіки… Мовчить весь світ. Це є наша національна травма. Ми ніколи в житті не маємо більше права бути мовчазною жертвою. Ми повинні бути страшними для наших ворогів,
      – заявив Садовий.

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      Він закликав українців 24 листопада о 16:00 запалити свічку пам’яті про жертв Голодомору, поставити її за вікном та помолитися за душі всіх тих, хто був невинно вбитий.

      Що таке Голодомор в Україні? Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими і цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичне знищення частини українських селян.

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      Теги: Новини України Новини політики Голодомор Андрій Садовий
      Джерело: 24 канал
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