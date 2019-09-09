Голос Америки: Чи хоче Трамп бути особисто залученим у переговори України та РФ

У свіжому випуску "Голосу Америки" – журналісти запитали президента США Дональда Трампа, чи хоче він бути особисто залученим у мирні переговори України та Росії. Політик відповів, що готовий на це, якщо в обидвох держав є відповідне бажання.

Також у випуску: Сполучені штати Америки не визнають результати виборів, проведених окупаційною владою в Криму. У Конгресі ініціювали розслідування щодо тиску адвоката Трампа на Україну з метою збору компромату на Байдена до виборів-2020. У США відбулася урочиста церемонія повернення Україні картини Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

Джерело: 24 канал