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      Голос Америки: Чи хоче Трамп бути особисто залученим у переговори України та РФ

      Голос Америки 131 Читать новость на русском

      У свіжому випуску "Голосу Америки" – журналісти запитали президента США Дональда Трампа, чи хоче він бути особисто залученим у мирні переговори України та Росії. Політик відповів, що готовий на це, якщо в обидвох держав є відповідне бажання.

      Також у випуску: 

      Сполучені штати Америки не визнають результати виборів, проведених окупаційною владою в Криму.

      У Конгресі ініціювали розслідування щодо тиску адвоката Трампа на Україну з метою збору компромату на Байдена до виборів-2020.

      У США відбулася урочиста церемонія повернення Україні картини Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною".

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      Теги: Новини США Новини України Україна – Росія Новини Росії Голос Америки Дональд Трамп
      Джерело: 24 канал
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