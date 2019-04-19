Голос Америки: Що спільного між президентськими виборами, поезією Жадана та Нью-Йорком
У свіжому випуску "Голосу Америки" – журналісти розповіли, о об'єднує президентську кампанію та поезію Сергія Жадана. До того ж, поет виступив зі своїми віршами на Манхеттені. Його альбом "Місіонери" про дещо більше, ніж політика.
Також у випуску:
19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти Порошенком та Зеленським.
Американці спостерігали за дебатами на "Олімпійському".
Джерело: 24 канал
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