Голос Америки: Що спільного між президентськими виборами, поезією Жадана та Нью-Йорком

У свіжому випуску "Голосу Америки" – журналісти розповіли, о об'єднує президентську кампанію та поезію Сергія Жадана. До того ж, поет виступив зі своїми віршами на Манхеттені. Його альбом "Місіонери" про дещо більше, ніж політика.

Також у випуску: 19 квітня відбулися дебати між кандидатами у президенти Порошенком та Зеленським. Американці спостерігали за дебатами на "Олімпійському".

Джерело: 24 канал