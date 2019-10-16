Голос Америки: У США приймали ставки, скільки разів згадають про Україну на дебатах демократів
У свіжому випуску "Голосу Америки" – тема імпічменту стала однієї з перших на дебатах демократів, які змагаються за номінацію у президенти США. Букмекери навіть приймали ставки на те, скільки разів зі сцени пролунає слово Україна. Це сталося після першого питання.
Також у випуску:
Що Джордж Кент розповів під час свідчень у Конгресі США в рамках розслідування щодо імпічменту.
Президент Трамп заявив, що США не причетні до ескалації ситуації у Сирії.
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