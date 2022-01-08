2 роки після катастрофи літака МАУ, загибель дітей у Казахстані: головні новини 8 січня

Минуло 2 роки від дня катастрофи літака МАУ в Ірані. У Казахстані тривають перестрілки, внаслідок заворушень загинули діти. Українська збірна з біатлону завоювала першу медаль. На Донбасі поранили бійця. В Україні тривають різдвяні свята. Такими були головні новини 8 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Два роки після катастрофи літака МАУ

Джерело: 24 канал

В Ірані 8 січня 2020 року сталася катастрофа літака МАУ. Авіалайнер розбився внаслідок влучання у нього ракет іранських військових.

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Назвали імена ймовірних виконавців злочину

Колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов, який працював у складі міжнародної групи з розслідування авіакатастрофи МАУ, назвав ймовірні імена виконавців злочину.

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб,

– зазначив експосадовець.

Він додав, що у випадку відмови Ірану визнати свою відповідальність і сплатити компенсації, Україна може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов до Міжнародного суду ООН.

Водночас у своїй статті для видання "Радіо Свобода" Гюндуз Мамедов опублікував імовірно причетних до злочину військових нижніх ланок Корпусу вартових Ісламської революції, назвавши імена:

капітана Мехді Хосраві (командир ТОР М-1);

першого лейтенанта Мейсама Хейроллахі (оператор);

третього лейтенанта Саєда Ахмада Мірі (оператор);

першого лейтенанта Маґаммада Маджіда Еслама Дооста;

капітана Саджада Мохаммаді;

майора Хамеда Мабхута;

другого бригадного генерала Ібрагіма Сафаї Кіа;

бригадного генерала Алі Акбара Сейдуна;

військового Іранської Армії полковника Мостафи Фараті.

За словами колишнього заступника генерального прокурора, цим дев'ятьом людям інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання своїх службових обов'язків.

Данілов назвав катастрофу терористичним актом

Секретар Ради з нацбезпеки й оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Голос Америки" наголосив, що Іран визнав запуск ракет. Водночас іранська сторона назвала трагедію нещасним випадком. Провину поклали на систему ПРО та людський фактор операторів ракет.

Данілов зауважив, що до і після ракетних ударів Ірану, які збили літак МАУ, іранська влада дозволила зліт інших цивільних літаків з аеропорту Тегерана.

У нас склалося враження, що вони (іранці, – 24 канал) чекали на наш літак. Ми можемо припустити це. Мабуть, це був наказ вищого керівництва,

– заявив секретар РНБО.

Він додав, що жоден оператор ППО не може ухвалити таке рішення самостійно.

Спогади про загиблих

У тій страшній катастрофі загинули 11 українців. Спогадами про них з 24 каналом поділилися їхні рідні. Зокрема, Дмитро Клєнцов розповів, яким був його кум пілот Олексій Наумкін, Олексій Шмельков поділився історіями про пілота Сергія Хоменка, про те, яким був Володимир Гапотенко, розказала його дружина, про Ігоря Матькова – ексцивільна дружина, болем від втрати бортпровідниці Юлії Сологуб поділилася її тітка Елла Танова.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко

Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані. У момент катастрофи на борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.

У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

5 січня 2021 року українська сторона отримала і технічний звіт про завершення розслідування. Міністерство закордонних справ розкритикувало цей документ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

У Казахстані загинули діти

Джерело: 24 канал

У містах Казахстану тривають масштабні протести. На жаль, вони мають трагічні наслідки – гинуть люди.

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Масові безлади в Алмати

На в'їздах і виїздах Алмати люди в формі без розпізнавальних знаків 8 січня встановлювали блокпости. А у різних частинах міста тривали локальні перестрілки.

Водночас до моргу міста прийшли десятки людей, які по черзі заходять туди на впізнання. Мітингувальники відмовлялися розмовляти з журналістами та просили їх не знімати.

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"Миротворці" ОДКБ продовжують прибувати в Казахстан

Так звані "миротворці" Організації Договору колективної безпеки продовжують прибувати в охоплену протестами країну. Їх раніше запросив президент країни Касим-Жомарт Токаєв. Це сталося, коли чимало військових Казахстану відмовилися стріляти у свій народ.

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Смерть маленьких дітей

У Казахстані 11-річний хлопчик став жертвою перестрілки. Куля, ймовірно, зачепила його ще 5 січня під час невдалого нічного штурму. Уповноважена з прав дитини у Казахстані Аружан Саїн розповіла, що батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для дитини фатальним.

Внаслідок заворушень на вулицях Алмати загинула 4-річна дівчинка. Батько дитини розповів, що 6 січня вона вирушила машиною разом зі своїм дядьком за продуктами. Проїжджаючи площею, в автомобіль влучила куля, яка потрапила дівчинці у голову.

Також Аружан Саїн повідомила, що в Алмати 15-річний підліток потрапив до лікарні. За його життя борються медики.

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Назарбаєв не тікав із Казахстану

Раніше також ЗМІ писали, що Назарбаєв з родиною втік із Казахстану. За деякими даними, в країні залишився лише брат колишнього президента Болат Назарбаєв. 8 січня прессекретар Назарбаєва заявив, що колишній президент Казахстану не тікав з країни та нібито перебуває у столиці.

Збірна з біатлону має медаль

Протести почалися у Казахстані ще 3 січня. Люди вимагали зниження вартості скрапленого газу. Влада вимоги виконала, але мітингувальники продовжили акції. Тобто ціна на газ стала лише приводом для протестів, а істинна їхня причина насамперед політична. Відчутно загострилася ситуація 5 січня . Тоді протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Джерело: 24 канал

Збірна України з біатлону здобула першу медаль в сезоні 2021 – 2022 років на етапах Кубка світу.

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Медаль з біатлону

Україну в одиночній змішаній естафеті представляли Артем Тищенко та Дарія Блашко. Вони вперше виступали в парі. Почали українці не надто вдало. Тищенко був змушений використати чотири додаткових патрони, і передав естафету лише восьмим.

Натомість Блашко майже ідеально пройшла свою частину – перша стрільба була без промахів. Під час другої стрільби вона промахнулася двічі. Та все ж передала естафету другою. Тищенко на третьому етапі тричі промахнувся, а передав естафету третім. Цю позицію і вдалося втримати Блашко до фінішу.

Україна стала єдиною командою з першої п'ятірки, яка обійшлася без штрафних кіл.

Результати гонки

Росія (1+12) 41:37,1 Австрія (1+13) +41,5 Україна (0+12) +1:03,6 Білорусь (1+11) +1:15,2 Швеція (2+12) +1:23,6 Бельгія (0+13) +1:24,8

Поранений на Донбасі

Джерело: фейсбук Операції об'єднаних сил

Російські найманці поранили на Сході України українського захисника. Загалом бойовики 5 разів зривали "тишу".

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Поранений у задовільному стані

Внаслідок дій військ окупанта український боєць отримав поранення.

Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний,

– зазначили у штабі ООС.

Українські воїни відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Порушення окупантів

Від початку доби 8 січня бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, 1 раз застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Крім того, на Донбасі зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення.

В Україні тривають різдвяні свята

Джерело: 24 канал

Різдво у Шевченківському гаю

Українці продовжують святкувати Різдво. У Львівському музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького 8 січня просто неба лунали віншування. Участь у вертепах брали і дорослі, і діти. Святкування триватимуть ще кілька днів.

Святкування Різдва у Шевченківському гаю: дивіться відео

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"Хода звіздарів" у центрі Львова

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У межах фестивалю центральними вулицями Львова пройшла "Хода звіздарів".

Різдво у Львові. Сьогодні (8 січня – 24 канал) "Хода звіздарів". А ви вже трохи наколядувалися?

– написав мер Андрій Садовий.

За інформацією на сайті міськради Львова, хода тривала понад годину. Вона розпочалася з формування колони, яка згодом йшла вулицями й колядувала – біля шопки, дідуха, статуї Діві Марії, пам'ятника Тарасу Шевченку, на площі перед Оперним театром.

Організаторка фестивалю Надія Дзвоник у коментарі Суспільному розповіла, що участь у ході взяли не тільки львів'яни, але й учасники з інших областей.

У Львові пройшла традиційна "Хода звіздарів": Фото з фейсбуку Андрія Садового

Вулицями Львова пройшла традиційна різдвяна "Хода звіздарів": дивіться відео 24 каналу