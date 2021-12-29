Моторошні деталі пожежі на Прикарпатті, провайдер заблокував 24 канал: головні новини 29 грудня

Під час смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті пацієнти згоріли живцем. У Броварах провайдер "Екта" відключив 24 канал. Росія відкинула пропозицію України про засідання ТКГ. Джо Байден та Володимир Путін зідзвоняться 30 грудня. Київ потрапив до списку 100 розумних міст світу. Такими були головні новини 29 грудня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 29 грудня:

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Деталі пожежі на Прикарпатті

Джерело: Офіс генпрокурора

У Косівській центральній районній лікарні на Прикарпатті 28 грудня спалахнула масштабна пожежа. У вогні загинули 3 людей. Смерть четвертої жертви настала, вочевидь, від коронавірусу.

Також внаслідок пожежі постраждали 3 медиків. Одна з постраждалих отримала понад 90% опіків тіла.

Офіс генпрокурора назвав причину трагедії

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що постраждалого у пожежі гвинтокрилом евакуюють до Києва

Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що причиною смертельної пожежі стало порушення вимог безпеки. Наразі триває розслідування трагедії.

У МВС України розповіли, що у реанімації водночас працювали 5 кисневих концентраторів. Після смерті інфікованого один з працівників поставив заупокійну свічку.

Полум'я сконтактувало з перенасиченим киснем повітрям. Далі миттєво спалахнуло медичне обладнання, тканина та речі.

28 грудня у Косівській лікарні саме дії людини, її необізнаність щодо елементарних законів фізики та нехтування правилами безпеки, призвели до непоправних втрат,

– мовиться у повідомленні.

Люди згоріли живцем

Моторошні деталі розкрив міський голова Косова Юрій Плосконос. Він спростував інформацію, що у палаті реанімації прогримів вибух. За словами політика, трагедія може бути трагічним збігом обставин.

За словами Плосконоса, коли помирає пацієнт або пацієнтка, санітарки завжди ставлять свічку у звичайних палатах. Водночас міський голова наголосив: він не знав, що це роблять також у реанімаціях.

Плосконос зауважив: якщо запалити свічку, то кисень у повітрі не загориться. Отже, свічку могли зачепити одягом або вона перевернулася й сконтактувала із речовинами, перенасиченими киснем.

Хворі згоріли, виходить, заживо. У палаті один обгорілий труп і ще два на сусідніх ліжках. Всі особи похилого віку – за 70. Четверта смерть вже на першому посту. Це жінка, яка швидше за все задихнулася. Другу врятували. Всі лікувалися від коронавірусу,

– заявив політик.

Хто саме поставив свічку – наразі невідомо.

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У Броварах провайдер відключив 24 канал

Джерело: 24 канал

У Броварах місцевий кабельний оператор "Екта" відключив 24 канал. Тисячі українців не можуть дізнаватися важливу інформацію про життя України та світу.

Провайдер пояснює свої дії браком грошей. Він намагався у кілька разів підняти щомісячну вартість присутності 24 каналу у мережі.

Ба більше, провайдер заявив, що "інші канали (ймовірно, з орбіти союзників Медведчука – 24 канал) готові платити навіть більше".

Свої фінансові проблеми провайдер, вочевидь, вирішив розв'язати коштом окремих каналів, які не входять до великих телегруп. Серед них 24 канал вирізняється незалежною та правдивою позицією.

24 канал звернеться до РНБО

У Броварах 24 канал відключили на тлі реальної загрози вторгнення. Такі дії нагадують частину інформаційної війни. Саме тому 24 канал звернеться до РНБО та керівництва держави й відповідних державних органів із вимогою дати оцінку діям провайдера.

Якщо у діях провайдера виявлять порушення, його притягнуть до відповідальності.

Поскаржитися на дії провайдера можна, зателефонувавши за номерами: 0 4594 66 427, 096 780 45 07, 050 432 20 22. Або відправити повідомлення на електронну пошту компанії – info@ektatv.com.ua.

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Росія відкинула пропозицію про засідання ТКГ

Джерело: телеграм української делегації у ТКГ

Російські окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі. Через це українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання. Воно мало відбутися у середу, 29 грудня.

Водночас країна-агресорка відкинула пропозицію. Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації у ТКГ Андрій Костін.

Він наголосив, що українська сторона – віддана необхідності дотримуватися заходів щодо посилення режиму припинення вогню. Вона докладатиме усіх можливих зусиль до деескалації ситуації на лінії розмежування.

Представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що країна-окупантка назвала пропоновану зустріч "недоцільною". Це відразу показує: що кому потрібно.

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Байден та Путін проведуть ще одну розмову

Джерело: Білий дім

Речниця Ради нацбезпеки США Емілі Хорн повідомила, що наступна телефонна розмова Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться у четвер, 30 грудня. Президенти обговорять майбутні дипломатичні відносини між Штатами та Росією.

Адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з нашими європейськими союзниками та партнерами, консультуючись у відповідь на військове нарощування Росії на кордоні з Україною,

– наголосила Хорн.

За словами політикині, американський президент вже спілкувався з європейськими лідерами, НАТО, ЄС, ОБСЄ та Україною.

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Київ – у списку розумних міст

Джерело: телеграм-канал Петра Оленича

У рейтингу 100 розумних міст світу українська столиця посіла 82 місце зі 118 можливих. Упродовж року Київ піднявся відразу на 16 щаблів. Йому вдалося обійти такі столиці, як Рим, Стамбул та Лісабон.

Експерти позитивно оцінили у Києві:

онлайн-купівлю квитків у громадський транспорт;

сервіси паркування;

е-документи.

Рейтинг очолили Сінгапур, Цюрих та Осло.