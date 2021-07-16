Головні новини тижня у Києві: "Квіти України", скасування паперових талонів й неймовірна спека

У Києві намагались демонтувати чергову унікальну будівлю "Квіти України". В громадському транспорті скасували паперові талони, а метеорологи фіксують нові температурні рекорди. Головні новини тижня у Києв за 12 – 16 липня.

Найважливіші новини Києва за тиждень 12–16 липня:

Новий мовний скандал "Не переварюю українську, бо вона звучить мерзотно": у Києві оскандалилася працівниця IT-фірми

Демонтаж будівлі "Квіти України"

Джерело: Спільнота "Зберегти Квіти України"

У Києві 12 липня почали демонтаж модерністської будівлі "Квіти України", що на Січових стрільців, 49. На її місці хочуть збудувати офісний центр. Громадські активісти виступають проти знищення споруди.

Вперше про реконструкцію будівлі стало відомим 20 червня. Відтоді в будівлі почали демонтувати вікна, а також обрізали 30-річний виноград, який ріс на його стінах.

6 липня кілька десятків киян проводили акцію "Я з Квітами" на честь збереження будівлі.



Ось такий вигляд мала ця будівля / save.kvity.ukrainy

Депутат Київради Дмитро Білоцерковець опублікував документ, який доводить незаконність дій забудовника – перед початком робіт необхідно було погодити їх в Мінкульті й у проєкті підготовчих робіт, який надав забудовник, відсутній демонтаж фасаду будівлі.

Забудовник встиг розпочати роботи.

Втім, пізінше суд наклав арешт на будівлю й заборонив її чіпати.

Детально про це читайте тут На будівлю "Квіти України" суд наклав арешт: будь-які роботи заборонили

У Києві повністю скасували паперові квитки у громадському транспорті

Джерело: КМДА

У комунальному громадському транспорті Києва більше не можна проїхати, купивши паперовий талончик. 14 липня талони, якими торгували кондуктори, остаточно вивели з обігу.

Як зазначили у КМДА, всі пасажири транспорту Київпастрансу відтепер мають користуватися електронними квитками. Це не тільки зробить поїздку більш зручною, але й призведе до покращення роботи трамваїв, тролейбусів і автобусів.

Де можна купити QR-квиток для проїзду у транспорті Києва

Для проїзду в громадському транспорті столиці можна використовувати спеціальну транспортну карту або спеціальний QR-квиток. Його можна придбати у:

терміналах самообслуговування е-квитка;

T-кіосках;

терміналах Easy Pay;

на станціях метро Києва;

у застосунку "Київ Цифровий".

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Неймовірна спека

Від початку календарного літа у Києві зафіксували вже 12 температурних рекордів.

У Києві ніч проти 15 липня виявилась найтеплішою за останні 140 років. Останній рекорд зафіксовали у 1881 році. За даними спостережень, температура під ранок утрималась на позначці +22,8 градуса

Варто підкреслити, що з початку року в Києві встановлено 21 температурний рекорд.

23 червня Київ побив температурний рекорд за останні 75 років. Вперше з 1946 року стовпчик термометра в цей день піднявся до позначки + 34.

24 червня Київ другий день поспіль бив температурні рекорди – такої спеки в столиці не було 136 років.

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Нові мовні скандали

Джерело: 24 канал

Блогерка з Києва на ім'я Анастасія зганьбилася, заявивши, що українська мова звучить "мєрзко". В IT-компанії, де дівчина перебувала на випробувальному терміні, вже повідомили: Анастасія у них більше не працюватиме.

В IT-компанії заявили, що не підтримують позицію Анастасії щодо української мови. Там наголосили: компанія є активним учасником та організатором соціальних проєктів на благо українського суспільства.

Деталі скандалу

У телеграм-каналі "Катарсис" звернули увагу на скандальну заяву київської блогерки.

Дівчина поділилася дописом про те, що української мови стане більше, зазначивши, що це – маразм.

Така ганебна позиція обурила українців. Тоді горе-блогерка заявила, що українська мова звучить "мєрзко".

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Окрім того, дівчина заявила, що сплачує податки в "ету страну".

Згодом Анастасія видалила свій допис. Таке рішення вона аргументувала начебто проханням хлопця, який не хотів, щоб вона принижувалася перед "хворими людьми".

Інший скандал

В ботанічному саду Фоміна 13 липня трапився мовний скандал. Продавчиня морозива відмовилась обслуговувати покупця українською, а її чоловік нібито побив киянина.

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