Головні новини 9 травня: День перемоги і порушення, трагедія на "Академіку Вернадському"

В Україні відзначили День перемоги над нацизмом: десь із порушенням карантину, а десь із використанням забороненої радянської символіки. На антарктичній станції "Академік Вернадський" загинув 35-річний Василь Омелянович. У США помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу. Такими були головні новини за суботу, 9 травня, в Україні та світі.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

День перемоги в умовах карантину

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9 травня – не перший пам'ятний день, який припав на суворий карантин в Україні. Хоч позаду вже минули Вербна неділя, Великдень і першотравень, українці ще не призвичаїлися до відзначення свят у обмеженому протиепідемічному режимі. Попри те, що держава офіційно скасувала усі масові урочисті заходи, у багатьох містах відбулися акції, ходи пам'яті та групові покладання квітів.

Поліція зазначає, що загалом 9 травня минуло спокійно. Правоохоронці, зазначають у преслужбі Нацполіції, отримали понад 90 повідомлень щодо можливих порушень. Після їхнього відпрацювання, відкрили чотири кримінальні провадження та склали 20 адмінпротоколів.

Порушення в Одесі

Бурхливо день минув в Одесі. Кілька агресивно налаштованих громадян напали на репортера "Думской" Олену Балабі на Алеї слави в парку Шевченка. Їй вирвали волосся і вона написала відповідну заяву про злочин.



Сутичка, у якій постраждала журналістка / Фото "Думской"

чоловіка з георгіївською стрічкою на одязі. На сайті поліції Одеси повідомили про низку порушень. Зокрема, поліцейські зупинили

Одесити масово несли квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Поліція пускала всіх, однак потрібно було пройти через металошукач. Багато місцевих жителів прийшли з дітьми.



Людей на Алеї слави зібралося чимало / Фото "Думской"

Маски були не у всіх. Попри те, що поліцейські роздавали їх усім охочим безкоштовно.

Окрім того, невідомі вчинили підлу провокацію: розфарбували стелу із гербом Одеси, що на в'їзді у місто. Забарвлення обрали заборенене: кольори георгіївської стрічки. Однак активісти одразу ж взялись виправляти витівку вандалів.

Масова хода від Медведчука і Бойка у Києві

Неспокійно цього дня було представникам партії "Опозиційна платформа – За Життя". Попри карантин, лідери ОПЗЖ без масок у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави 9 травня з нагоди Дня перемоги. Згодом Віктор Медведчук з соратниками по фракції Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг "Безсмертного полку".

Вони були у супроводі десятка охоронців. Однак жоден із політиків не був у захисній масці. Лідери ОПЗЖ проїхалися столицею на американських автомобілях часів Другої світової війни Willys.



ОПЗЖ на американському авто / Скриншот з відео

Онуфрій, Новинський і Парк Вічної Слави

Попри спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі делегація звідти на чолі з митрополитом Онуфрієм та нардепом Вадимом Новинським вийшла на акцію 9 травня. З нагоди Дня перемоги над нацизмом вони прийшли до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки.



Лавра прийшла на вшанування у Парк слави / Скриншот з відео

Захисні маски учасники делегації одягли перед тим, як зайти на територію парку. Однак Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона була спущена на підборіддя.

Представники УПЦ МП відслужили пам’ятний молебень з нагоди Дня перемоги.

Херсон, знову "ОПЗЖ" і подвиг предків

У Херсоні депутат "Опозиційної платформи – За Життя" Єгор Устінов організував масову ходу і покладання. Про маски і дотимання дистанції, очікувано, не йшлося. У пресслужбі поліції Харківщини повідомляють: обійшлося без грубих порушень, проте аж три адміністративні протоколи склали. Один із них – на самого Устінова.

Річ у тім, що масок на учасниках акції не було, як і не було дотримано соціальної дистанції.



Порушення у Херсоні: склали три протоколи / Фото kherson.net

У коментарі журналістам Устінов пафосно зазначив, що причина порушення карантину у героїзмі попередніх поколінь.

Смерть на "Академіку Вернадському"

На станції "Академік Вернадський" на Антарктичному півострові загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередньою інформацією, чоловік сам наклав на себе руки.

Про це Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"

Це вперше в історії на станції "Академік Вернадський" за весь український період. За час британських експедицій там було п'ять смертей. Наразі вирішують питання щодо переправлення тіла Василя в Україну, а також доправлення нового кухаря на станцію.

Ускладнює цей процес карантин і закриття кордонів у багатьох країнах. Нагадаємо, що саме доправлення 25-ої експедиції було проблемним та тривало значно довше, ніж усі попердні.



Василеві Омеляновичу було 35 років / Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру

Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.

Коротко про коронавірус в Україні за останню добу

В Україні підтвердили 14 710 випадків COVID-19, з них 515 – за минулу добу. Загалом вже 376 людей в Україні померли від коронавірусу. Майже три тисячі пацієнтів здолали коронавірус в Україні – 2 909 осіб.

Найбільше випадків, зафіксовано у таких областях:

Чернівецька область – 2179 випадків;

м. Київ – 1771 випадок;

Івано-Франківська область – 1095 випадків;

Тернопільська – 977 випадків.

Найважливіші новини про коронавірус 9 травня читайте за посиланням.

Помер музикант Літл Річард

Американський піаніст і співак Літл Річард помер сьогодні, 9 травня. Йому було 87 років. Син музиканта Денні Пенніман оголосив про смерть батька, проте зазначив, що причина нині невідома.

Детальніше Помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу



Музиканту було 87 років / Фото GettyImages

Кортко про легенду рок-н-ролу

Літла Річарда виховували у родині, у якій росли 12 дітей. Його батько займався продажем віскі та завжди засуджував любов сина до музики. Він співав у церковному хорі, проте після звинувачень тата у нетрадиційній сексуальній орієнтації 13-річним хлопчиком пішов з дому.

Вже у 15 років Літл Річард уклав першу угоду в своїй музичній кар'єрі.

Літл Річард був одним з засновників рок-н-ролу. Розквіт його творчості припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність.

Його хіти переспівували світові легенди – The Beatles, Scorpions, Елвіс Преслі та багато інших. Найвідоміші пісні музиканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Зараз їх вважають класикою рок-н-ролу.

Одна з найвпізнаваніших мелодій Літла Річарда – дивіться відео