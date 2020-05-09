Головні новини 9 травня: День перемоги і порушення, трагедія на "Академіку Вернадському"
В Україні відзначили День перемоги над нацизмом: десь із порушенням карантину, а десь із використанням забороненої радянської символіки. На антарктичній станції "Академік Вернадський" загинув 35-річний Василь Омелянович. У США помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу. Такими були головні новини за суботу, 9 травня, в Україні та світі.
Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:
День перемоги в умовах карантину
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9 травня – не перший пам'ятний день, який припав на суворий карантин в Україні. Хоч позаду вже минули Вербна неділя, Великдень і першотравень, українці ще не призвичаїлися до відзначення свят у обмеженому протиепідемічному режимі. Попри те, що держава офіційно скасувала усі масові урочисті заходи, у багатьох містах відбулися акції, ходи пам'яті та групові покладання квітів.
Поліція зазначає, що загалом 9 травня минуло спокійно. Правоохоронці, зазначають у преслужбі Нацполіції, отримали понад 90 повідомлень щодо можливих порушень. Після їхнього відпрацювання, відкрили чотири кримінальні провадження та склали 20 адмінпротоколів.
- Порушення в Одесі
Бурхливо день минув в Одесі. Кілька агресивно налаштованих громадян напали на репортера "Думской" Олену Балабі на Алеї слави в парку Шевченка. Їй вирвали волосся і вона написала відповідну заяву про злочин.
Сутичка, у якій постраждала журналістка / Фото "Думской"
Одесити масово несли квіти до пам'ятника Невідомому матросу. Поліція пускала всіх, однак потрібно було пройти через металошукач. Багато місцевих жителів прийшли з дітьми.
Людей на Алеї слави зібралося чимало / Фото "Думской"
Маски були не у всіх. Попри те, що поліцейські роздавали їх усім охочим безкоштовно.
Окрім того, невідомі вчинили підлу провокацію: розфарбували стелу із гербом Одеси, що на в'їзді у місто. Забарвлення обрали заборенене: кольори георгіївської стрічки. Однак активісти одразу ж взялись виправляти витівку вандалів.
- Масова хода від Медведчука і Бойка у Києві
Неспокійно цього дня було представникам партії "Опозиційна платформа – За Життя". Попри карантин, лідери ОПЗЖ без масок у супроводі охорони пройшли Алеєю Слави 9 травня з нагоди Дня перемоги. Згодом Віктор Медведчук з соратниками по фракції Юрієм Бойком і Сергієм Льовочкіним влаштували автопробіг "Безсмертного полку".
Вони були у супроводі десятка охоронців. Однак жоден із політиків не був у захисній масці. Лідери ОПЗЖ проїхалися столицею на американських автомобілях часів Другої світової війни Willys.
ОПЗЖ на американському авто / Скриншот з відео
- Онуфрій, Новинський і Парк Вічної Слави
Попри спалах коронавірусу в Києво-Печерській лаврі делегація звідти на чолі з митрополитом Онуфрієм та нардепом Вадимом Новинським вийшла на акцію 9 травня. З нагоди Дня перемоги над нацизмом вони прийшли до Парку Вічної Слави покласти квіти та вінки.
Лавра прийшла на вшанування у Парк слави / Скриншот з відео
Захисні маски учасники делегації одягли перед тим, як зайти на територію парку. Однак Новинський був взагалі без маски, а в Онуфрія вона була спущена на підборіддя.
Представники УПЦ МП відслужили пам’ятний молебень з нагоди Дня перемоги.
- Херсон, знову "ОПЗЖ" і подвиг предків
У Херсоні депутат "Опозиційної платформи – За Життя" Єгор Устінов організував масову ходу і покладання. Про маски і дотимання дистанції, очікувано, не йшлося. У пресслужбі поліції Харківщини повідомляють: обійшлося без грубих порушень, проте аж три адміністративні протоколи склали. Один із них – на самого Устінова.
Річ у тім, що масок на учасниках акції не було, як і не було дотримано соціальної дистанції.
Порушення у Херсоні: склали три протоколи / Фото kherson.net
У коментарі журналістам Устінов пафосно зазначив, що причина порушення карантину у героїзмі попередніх поколінь.
Смерть на "Академіку Вернадському"
На станції "Академік Вернадський" на Антарктичному півострові загинув кухар 25-ї Української антарктичної експедиції Василь Омелянович. За попередньою інформацією, чоловік сам наклав на себе руки.
Про це Загинув Василь Омелянович – учасник експедиції на станції "Академік Вернадський"
Це вперше в історії на станції "Академік Вернадський" за весь український період. За час британських експедицій там було п'ять смертей. Наразі вирішують питання щодо переправлення тіла Василя в Україну, а також доправлення нового кухаря на станцію.
Ускладнює цей процес карантин і закриття кордонів у багатьох країнах. Нагадаємо, що саме доправлення 25-ої експедиції було проблемним та тривало значно довше, ніж усі попердні.
Василеві Омеляновичу було 35 років / Фото пресслужби Національного антарктичного наукового центру
Що відомо про станцію "Академік Вернадський"?"Академік Вернадський" – перша та єдина українська антарктична станція. Її Велика Британія передала Україні у 1996 році, і з того ж часу туди щорічно відправляються українські наукові експедиції.
Коротко про коронавірус в Україні за останню добу
В Україні підтвердили 14 710 випадків COVID-19, з них 515 – за минулу добу. Загалом вже 376 людей в Україні померли від коронавірусу. Майже три тисячі пацієнтів здолали коронавірус в Україні – 2 909 осіб.
Найбільше випадків, зафіксовано у таких областях:
- Чернівецька область – 2179 випадків;
- м. Київ – 1771 випадок;
- Івано-Франківська область – 1095 випадків;
- Тернопільська – 977 випадків.
Найважливіші новини про коронавірус 9 травня читайте за посиланням.
Помер музикант Літл Річард
Американський піаніст і співак Літл Річард помер сьогодні, 9 травня. Йому було 87 років. Син музиканта Денні Пенніман оголосив про смерть батька, проте зазначив, що причина нині невідома.
Детальніше Помер музикант Літл Річард – його називали батьком рок-н-ролу
Музиканту було 87 років / Фото GettyImages
Кортко про легенду рок-н-ролу
Літла Річарда виховували у родині, у якій росли 12 дітей. Його батько займався продажем віскі та завжди засуджував любов сина до музики. Він співав у церковному хорі, проте після звинувачень тата у нетрадиційній сексуальній орієнтації 13-річним хлопчиком пішов з дому.
Вже у 15 років Літл Річард уклав першу угоду в своїй музичній кар'єрі.
Літл Річард був одним з засновників рок-н-ролу. Розквіт його творчості припав на 1950-ті роки, коли стиль тільки почав набирати популярність.
Його хіти переспівували світові легенди – The Beatles, Scorpions, Елвіс Преслі та багато інших. Найвідоміші пісні музиканта – "Tutti Frutti", "Long Tall Sally", "Lucille", "Keep A-Knockin". Зараз їх вважають класикою рок-н-ролу.
Одна з найвпізнаваніших мелодій Літла Річарда – дивіться відео