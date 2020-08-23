У лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко – коронавірус: вона у тяжкому стані. В Україні відзначають День Державного Прапора. Іран оприлюднив дані чорних скриньок збитого літака МАУ. Білорусь протестує 15 день поспіль. Такими були головні новини неділі, 23 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Коронавірус у Тимошенко

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Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко інфікувалася коронавірусом. Стан політикині важкий, у неї висока температура тіла – близько 39 градусів.

Ймовірно, на COVID-19 захворіли й інші члени сім’ї Тимошенко. Зокрема, її донька Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним.

Де і коли саме Тимошенко заразилася небезпечною інфекцією поки невідомо. Втім, сам факт і короткі подробиці про стан політикині підтвердила представниця її пресслужби.

Зверніть увагу! Станом на 23 серпня в Україні підтвердили 104 958 випадки зараження COVID-19, 2 271 людина померла, ще 52 235 – одужали. За останню добу кількість нових випадків коронавірусу була – 1 987.

День Державного Прапора

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В Україні 23 серпня відзначають День Державного Прапора. Так, із КПВВ "Майорськ" активісти із Бахмута запустили в небо на надувних кулях український державний стяг. Це – своєрідне привітання українцям, що живуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Вони мають знати, що є невід'ємною частиною Української держави. Ми ж завжди чекаємо їх повернення у велику українську сім'ю,

– пояснили свій вчинок активісти.

Прапор запускали в небо на надувних кульках під вигуки патріотичних гасел і гімн України, який лунав просто перед початком польоту державного прапора.

Як це було: дивіться на відео

У Львові національний стяг підіймали над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні. Також у місті започаткували традицію: стяг будуть урочисто підіймати у цьому місці щотижня.

Цією ініціативою ми хочемо привернути ще більшу увагу до національно-патріотичного виховання молоді, адже саме Меморіал став місцем пам’яті, відпочинку, простором, де збирається багато молодих людей. І ця щотижнева ініціатива має бути своєрідною особливістю для львів'ян і туристів,

– пояснив очільник Адміністрації мера Львова Євген Бойко.

Також велетенський синьо-жовтий стяг розгорнули на Хортиці – острові козацької слави. Його розмір сягнув 100 метрів. Церемонію підняття прапора розпочали з хвилини мовчання в пам'ять про воїнів, які загинули, захищаючи Україну.

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Традиційно на флагшток прапор підіймали разом троє осіб – ветеран АТО, місцевий військовий і вихованець запорізького військового ліцею "Захисник".

Як підіймали прапор у Львові: відео

А ось президент Зеленський підіймав прапор разом із чотирма своїми попередниками. Відбулося це на військовому летовищі у Василькові Київської області.

Президент також вручив орден "Золота Зірка" сестрі сержанта Сергія Михальчука, який був вшанований званням Героя України посмертно. Окрім того, він вручив бойові прапори та стрічки до них командирам частин, які отримали почесні найменування за бойові заслуги, мужність та високий професіоналізм.

Як Зеленський та його попередники вшановували День Прапора: відео

Зауважимо, що напередодні Дня Державного Прапора в Києві підняли найбільший та найвищий український стяг. Меморіал встановили на Печерських пагорбах, біля Музею війни та статуї Батьківщини-Матері.

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Висота флагштоку становить майже 90 метрів, а вага – 32 тонни. Кияни можуть побачити стяг з будь-якої точки столиці.

Дані з бортових самописців збитого МАУ

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Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила дані з чорних скриньок літака МАУ. Так, бортовий самописець записав всі звуки з кабіни пілотів упродовж 19 секунд після вибуху ракети. Перша ракета завдала серйозних ушкоджень літаку, але двигуни не відключилися.

Інструктор польотів, що також перебував на борту наказав увімкнути допоміжний блок живлення.

Завдяки записам стає зрозуміло, що екіпаж із трьох людей, зокрема, інструктор польотів, намагалися до останнього керувати літаком.

Водночас з пасажирського салону не долітали жодні звуки чи розмови, а реакція екіпажу свідчила про їхнє фізичне здоров'я.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Експерти заявили, що проаналізувати вплив другої ракети на літак неможливо. Все через те, що запис у кабіні завершився через 19 секунд після першого вибуху, а друга ракета поцілила у літак щонайменше за 25 секунд.

У МЗС України вже відреагували на оприлюднені дані. Там наголосили: розслідування підтвердило, що літак був справний, а пілоти діяли відповідно до інструкцій. Окрім цього, підтверджено, що причиною трагедії стало потрапляння в літак двох ракет протиракетної оборони іранської сторони.

Протести у Білорусі і Лукашенко з автоматом

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Білоруси протестують на вулицях своїх міст вже 15 день. Вони виступають проти результатів президентських виборів, які вважають сфальсифікованими, а також проти насилля з боку влади, яка намагається приборкати демонстрації.

23 серпня не стало винятком. Цей день може увійти в історію Білорусі, адже попри зливи на вулиці Мінська вийшли за різними оцінками від 200 до 300 тисяч людей. Там відбувається "Марш нової Білорусі".

"Марш нової Білорусі" у Мінську: відео

Організатори акції виганяють поки ще президента Олександра Лукашенка гаслами: "Лукашенка в автозак", "Йди" і "Жыве Беларусь". Десятки, якщо не сотні тисяч людей, вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів, проведення суду над винними в тортурах і вбивствах.

Люди займали всю площу Незалежності, проїжджу частину, майданчик біля міськвиконкому і будівлі метрополітену. Міська влада натомість включила на всю гучність радянську пісню "Первым делом самолеты", але заглушити голос вулиць їй не вдалося.

Тим часом Лукашенко зігнав на вулиці Мінська техніку та військових. Зокрема, силовики взяли в кільце Палац Незалежності в Мінську, де перебував поки ще білоруський президент.

Лукашенко з автоматом біля власного вертольота: відео

Через протестувальників, які підійшли під будівлю, Лукашенку довелося сідати у вертоліт. Камери зафіксували його з автоматом та у бронежилеті.

Масштабні акції відбуваються також у Бресті, Гродно, Бобруйську та інших містах Білорусі.