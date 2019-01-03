23:52
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Головні новини 3 січня: Садовий іде в президенти, вбивство у центрі Києва, Україну засніжило

      1763 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 3 січня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 3 січня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

      Андрій Садовий подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на президентські вибори. У центрі Києва популярний боксер Петро Очеретяний під час конфлікту на вулиці вбив працівника УДО. В Україну прийшла негода зі снігопадами. У Магнітогорську російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку 39 тіл та завершили пошукову операцію. Такими були головні новини 3 січня в Україні та світі.

      Нові кандидати у Президенти України

      Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України. Також його підтримав прогресивний мер Глухова Мішель Терещенко.

      Читайте також: Садовий назвав головних конкурентів на виборах

      Близько 18 години Андрій Садовий подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах, які пройдуть 31 березня.

      Андрій Садовий іде у Президенти України: відео ключових цитат лідера "Самопомочі"

       

      Зокрема, він підкреслив, що на передовій військові мають мати зарплату не менше тисячі доларів у місяць, в країні потрібно відновити якісне літакобудування, українці повинні у найближчі роки переходити на електротранспорт, а у бюджеті хоча б до 25% коштів має бути передбачено на освіту.

      Я розумію, що я йду на війну. Але я йду служити. Я люблю людей, я люблю вас, я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, іншої в нас немає,
      – наголосив Садовий.

      Окрім лідера "Самопомочі", 3 січня документи у ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента України подав лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін,  голова Аграрної партії Віталій Скоцик та лідер партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      Читайте також: Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК

      Так, а ефірі 24 каналу Наливайченко розповів, що колишніх депутатів, міністрів та олігархів у його команді не буде. В основі "Справедливості" будеть люди з громадського середовища, організації, волонтери, медики, ветерани війни.

      Відео повного інтев'ю Валентина Наливайченка 24 каналу:

      Загалом, станом на вечір 3 січня вже шість осіб подали до ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти.

      Вбивство у центрі Києва

      2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер.

      Читайте також: У Харкові жорстоко вбили двох іноземних студенток

      За попередньою інформацією, загиблий 26-річний чоловік був працівником Управління державної охорони. За непідтвердженою інформацію, у нього залишилась дружина та маленька дитина.

      Зловмисник зник із місця подій одразу після того, як вдарив свого опонента.


      У центрі Києва боксер вбив працівника УДО

      Вбивцею виявився популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у злочині. Через деякий час він прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

      Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції. З ним проводять першочергові слідчі дії,
      – йдеться на сайті поліції.

      Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

      Україну засніжило

      Західні регіони України засипало снігом. Найбільш засніженими залишаються дороги на гірських перевалах у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, де випало до півметра снігу.


      Високогір'я Карпат засипало снігом більше, ніж на метр

      Роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, а також обробку доріг протиожеледними матеріалами виконували майже 2 тисячі робітників та 1270 одиниць техніки.

      Читайте також: Сильні снігопади та хуртовини знову накриють кілька областей України

      Водночас, у високогір’ї  Карпат висота снігового покриву місцями сягала до 1,5 метра. Подекуди у горах сніг нестабільний, тому є загроза сходження лавин.

      Найбільше засипало Драгобрат. Там, кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти, а температура повітря опустилася до -11,6 градусів морозу.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #драгобрат

      Допис, поширений Yuriy (@velo_stranacom)

       

      Окрім того, з 4 по 5 січня внаслідок переміщення активного циклону Україною у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. А в Одеській та Миколаївській областях вже оголосили штормове попередження

      У Магнітогорську з-під завалів витягли усіх жертв

      Російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку в російському Магнітогорську 39 тіл. Після цього пошуково-рятівна операція на місці вибуху завершилась. 

      Ми витягли сьогодні (3 січня) останнє, 39-те тіло, гарантуємо, що більше у будівлі людей немає. МНС закінчує рятувальну операцію,
      – сказав перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян.

      Окрім того, міська влада Магнітогорська планує розділити будинок, у якому стався вибух, на два окремих будинки. За словами місцевих чиновників, це рішення прийняли на підставі попередніх висновків експертів. 

      Читайте також: Вибух у Магнітогорську: що відомо і причини обвалу багатоповерхівки

      Рятувальники найближчим часом продовжать шукати під завалами домашніх тварин. Раніше їм вдалось витягти живу кішку.

      Зазначимо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді було пошкоджено 48 квартир, в яких жили 110 осіб.

      Історична подія на Місяці

      Вперше в історії людству вдалося посадити космічний апарат на зворотному боці Місяця. Китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі, яка досі була недоступною для спостережень.

      Період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі, Місяць постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною, водночас інша його сторона, "зворотна", виявляється недоступною для спостережень із Землі.

      Очільник NASA привітав досягнення колег з Китаю, відзначивши важливість та історичність моменту.

       

      Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Жертви Новини Києва Президентські вибори 2019 Валентин Наливайченко Місяць Негода в Україні Вибух у Магнітогорську Андрій Садовий
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Порошенко прокоментував кліп Джамали на пісню "1944"
       2 жовтня 2016 , 14:47
      Президент запросив ОБСЄ проконтролювати дотримання режиму припинення вогню
       15 лютого 2015 , 00:37
      Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду
       9 листопада 2018 , 16:30
      "Євробляхери" заявили, що йдуть на вибори президента та парламенту
       10 листопада 2018 , 09:09
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук