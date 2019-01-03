Головні новини 3 січня: Садовий іде в президенти, вбивство у центрі Києва, Україну засніжило
Андрій Садовий подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на президентські вибори. У центрі Києва популярний боксер Петро Очеретяний під час конфлікту на вулиці вбив працівника УДО. В Україну прийшла негода зі снігопадами. У Магнітогорську російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку 39 тіл та завершили пошукову операцію. Такими були головні новини 3 січня в Україні та світі.
Нові кандидати у Президенти України
Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України. Також його підтримав прогресивний мер Глухова Мішель Терещенко.
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Близько 18 години Андрій Садовий подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах, які пройдуть 31 березня.
Андрій Садовий іде у Президенти України: відео ключових цитат лідера "Самопомочі"
Зокрема, він підкреслив, що на передовій військові мають мати зарплату не менше тисячі доларів у місяць, в країні потрібно відновити якісне літакобудування, українці повинні у найближчі роки переходити на електротранспорт, а у бюджеті хоча б до 25% коштів має бути передбачено на освіту.
Я розумію, що я йду на війну. Але я йду служити. Я люблю людей, я люблю вас, я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, іншої в нас немає,
– наголосив Садовий.
Окрім лідера "Самопомочі", 3 січня документи у ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента України подав лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін, голова Аграрної партії Віталій Скоцик та лідер партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" Валентин Наливайченко.
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Так, а ефірі 24 каналу Наливайченко розповів, що колишніх депутатів, міністрів та олігархів у його команді не буде. В основі "Справедливості" будеть люди з громадського середовища, організації, волонтери, медики, ветерани війни.
Відео повного інтев'ю Валентина Наливайченка 24 каналу:
Загалом, станом на вечір 3 січня вже шість осіб подали до ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти.
Вбивство у центрі Києва
2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер.
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За попередньою інформацією, загиблий 26-річний чоловік був працівником Управління державної охорони. За непідтвердженою інформацію, у нього залишилась дружина та маленька дитина.
Зловмисник зник із місця подій одразу після того, як вдарив свого опонента.
У центрі Києва боксер вбив працівника УДО
Вбивцею виявився популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у злочині. Через деякий час він прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.
Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції. З ним проводять першочергові слідчі дії,
– йдеться на сайті поліції.
Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Україну засніжило
Західні регіони України засипало снігом. Найбільш засніженими залишаються дороги на гірських перевалах у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, де випало до півметра снігу.
Високогір'я Карпат засипало снігом більше, ніж на метр
Роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, а також обробку доріг протиожеледними матеріалами виконували майже 2 тисячі робітників та 1270 одиниць техніки.
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Водночас, у високогір’ї Карпат висота снігового покриву місцями сягала до 1,5 метра. Подекуди у горах сніг нестабільний, тому є загроза сходження лавин.
Найбільше засипало Драгобрат. Там, кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти, а температура повітря опустилася до -11,6 градусів морозу.
Окрім того, з 4 по 5 січня внаслідок переміщення активного циклону Україною у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. А в Одеській та Миколаївській областях вже оголосили штормове попередження
У Магнітогорську з-під завалів витягли усіх жертв
Російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку в російському Магнітогорську 39 тіл. Після цього пошуково-рятівна операція на місці вибуху завершилась.
Ми витягли сьогодні (3 січня) останнє, 39-те тіло, гарантуємо, що більше у будівлі людей немає. МНС закінчує рятувальну операцію,
– сказав перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян.
Окрім того, міська влада Магнітогорська планує розділити будинок, у якому стався вибух, на два окремих будинки. За словами місцевих чиновників, це рішення прийняли на підставі попередніх висновків експертів.
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Рятувальники найближчим часом продовжать шукати під завалами домашніх тварин. Раніше їм вдалось витягти живу кішку.
Зазначимо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді було пошкоджено 48 квартир, в яких жили 110 осіб.
Історична подія на Місяці
Вперше в історії людству вдалося посадити космічний апарат на зворотному боці Місяця. Китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі, яка досі була недоступною для спостережень.
Період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі, Місяць постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною, водночас інша його сторона, "зворотна", виявляється недоступною для спостережень із Землі.
Очільник NASA привітав досягнення колег з Китаю, відзначивши важливість та історичність моменту.