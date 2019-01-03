Головні новини 3 січня: Садовий іде в президенти, вбивство у центрі Києва, Україну засніжило

Андрій Садовий подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом на президентські вибори. У центрі Києва популярний боксер Петро Очеретяний під час конфлікту на вулиці вбив працівника УДО. В Україну прийшла негода зі снігопадами. У Магнітогорську російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку 39 тіл та завершили пошукову операцію. Такими були головні новини 3 січня в Україні та світі.

Нові кандидати у Президенти України

Політична партія "Об'єднання "Самопоміч" висунула мера Львова Андрія Садового кандидатом у президенти України. Також його підтримав прогресивний мер Глухова Мішель Терещенко.

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Близько 18 години Андрій Садовий подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на президентських виборах, які пройдуть 31 березня.

Андрій Садовий іде у Президенти України: відео ключових цитат лідера "Самопомочі"

Зокрема, він підкреслив, що на передовій військові мають мати зарплату не менше тисячі доларів у місяць, в країні потрібно відновити якісне літакобудування, українці повинні у найближчі роки переходити на електротранспорт, а у бюджеті хоча б до 25% коштів має бути передбачено на освіту.

Я розумію, що я йду на війну. Але я йду служити. Я люблю людей, я люблю вас, я готовий віддати своє життя, тому що це наша Україна, іншої в нас немає,

– наголосив Садовий.

Окрім лідера "Самопомочі", 3 січня документи у ЦВК для реєстрації кандидатом на виборах президента України подав лідер Соціал-демократичної партії, народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Каплін, голова Аграрної партії Віталій Скоцик та лідер партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість" Валентин Наливайченко.

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Так, а ефірі 24 каналу Наливайченко розповів, що колишніх депутатів, міністрів та олігархів у його команді не буде. В основі "Справедливості" будеть люди з громадського середовища, організації, волонтери, медики, ветерани війни.

Відео повного інтев'ю Валентина Наливайченка 24 каналу:

Загалом, станом на вечір 3 січня вже шість осіб подали до ЦВК для реєстрації кандидатами у президенти.

Вбивство у центрі Києва

2 січня у центрі Києва невідомий чоловік ударом в голову вбив 26-річного місцевого жителя. Свідки розповіли правоохоронцям, що трагедія розпочалася з дорожнього конфлікту. Чоловіки почали на підвищених тонах з’ясовувати стосунки, потім один із них вдарив опонента рукою в голову, від чого він помер.

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За попередньою інформацією, загиблий 26-річний чоловік був працівником Управління державної охорони. За непідтвердженою інформацію, у нього залишилась дружина та маленька дитина.

Зловмисник зник із місця подій одразу після того, як вдарив свого опонента.



У центрі Києва боксер вбив працівника УДО

Вбивцею виявився популярний боксер Петро Очеретяний, якого одразу почали підозрювати у злочині. Через деякий час він прийшов разом із адвокатом до поліції Києва та здався.

Чоловік, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні правопорушення, разом з адвокатом з'явився в Печерське управління поліції. З ним проводять першочергові слідчі дії,

– йдеться на сайті поліції.

Слідчі почали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

Україну засніжило

Західні регіони України засипало снігом. Найбільш засніженими залишаються дороги на гірських перевалах у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях, де випало до півметра снігу.



Високогір'я Карпат засипало снігом більше, ніж на метр

Роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, а також обробку доріг протиожеледними матеріалами виконували майже 2 тисячі робітників та 1270 одиниць техніки.

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Водночас, у високогір’ї Карпат висота снігового покриву місцями сягала до 1,5 метра. Подекуди у горах сніг нестабільний, тому є загроза сходження лавин.

Найбільше засипало Драгобрат. Там, кучугури снігу сягають понад 1 метр висоти, а температура повітря опустилася до -11,6 градусів морозу.

Окрім того, з 4 по 5 січня внаслідок переміщення активного циклону Україною у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській областях очікується ускладнення погодних умов. А в Одеській та Миколаївській областях вже оголосили штормове попередження

У Магнітогорську з-під завалів витягли усіх жертв

Російські рятувальники витягнули з-під завалів будинку в російському Магнітогорську 39 тіл. Після цього пошуково-рятівна операція на місці вибуху завершилась.

Ми витягли сьогодні (3 січня) останнє, 39-те тіло, гарантуємо, що більше у будівлі людей немає. МНС закінчує рятувальну операцію,

– сказав перший заступник глави МНС РФ Олександр Чупріян.

Окрім того, міська влада Магнітогорська планує розділити будинок, у якому стався вибух, на два окремих будинки. За словами місцевих чиновників, це рішення прийняли на підставі попередніх висновків експертів.

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Рятувальники найближчим часом продовжать шукати під завалами домашніх тварин. Раніше їм вдалось витягти живу кішку.

Зазначимо, у російському Магнітогорську зранку 31 грудня стався вибух газу в житловому будинку. Загалом в десятиповерховому під'їзді було пошкоджено 48 квартир, в яких жили 110 осіб.

Історична подія на Місяці

Вперше в історії людству вдалося посадити космічний апарат на зворотному боці Місяця. Китайський апарат для дослідження Місяця Chang'e 4 успішно здійснив посадку на зворотному боці природного супутника Землі, яка досі була недоступною для спостережень.

Період обертання Місяця навколо власної осі збігається з періодом обертання навколо Землі, Місяць постійно обернений до нашої планети однією й тією ж стороною, водночас інша його сторона, "зворотна", виявляється недоступною для спостережень із Землі.

Очільник NASA привітав досягнення колег з Китаю, відзначивши важливість та історичність моменту.