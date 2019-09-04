Головні новини 4 вересня: звільнення Кличка, зарплата Зеленського і замах на ректора у Тернополі

Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. Зеленський у серпні отримав найменшу зарплату у своїй команді. Президент не підписав законопроєкти про хімічну кастрацію педофілів та підтримку "Пласту", а в Раду направив проєкт про покарання за незаконний видобуток бурштину. У Тернополі скоїли замах на ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого. Такими були головні новини 4 вересня.

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Звільнення Кличка

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне звернення уряд 4 вересня направив президенту Володимиру Зеленському.

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Прем'єр-Міністр Олексій Гончарук зауважив, що поважає Кличка, адже "він великий чемпіон і людина, яка зробила дуже багато для країни". Тому, він звільнив би не Кличка, а Вадима Столара – підприємця та депутата від "ОПЗЖ", якого називають "тіньовим мером Києва" і який начебто має вплив на Кличка. Але, за словами Гончарука, "формальної посади у цієї людини немає, тому це зробити було неможливо".

Гончарук додав, що немає жодних сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика та досі існують групи, які сильно впливають на діяльність адміністрації.

Тому, я думаю, якщо підсилити пана Кличка сильним головою адміністрації і менеджером, який би був здатен опиратися оцим всі групам впливу, то це дуже гарно відіб'ється на інтересах пересічних киян. Я думаю, що обов'язково, і не один раз, про це ще скаже і команда президента з огляду на те, яке рішення буде прийнято. Але на моєму рівні, особисто я вважаю, що підсилення пана Кличка сильним хорошим порядним менеджером – це хороша ідея,

– пояснив прем'єр.

Попри те, прем'єр наразі немає такої кандидатури і додав: "якщо президент прийме рішення – будемо шукати".

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Сам Кличко вважає своє звільнення з посади голови КМДА незаконним, неконституційним, недемократичним та таким, що суперечить місцевому самоврядуванню. Чиновник пояснив, що звільнити його можуть лише жителі столиці, які й обирали на посаду.

Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обрали мене на виборах київським міським головою і поклали на мене відповідальність за зміни і перетворення в столиці. Киян сьогодні хочуть позбавити такого права,

– наголосив він.

Зокрема, Кличко згадав про рішеня Конституційного Суду від 2003 року, яке визначає, що головою КМДА може бути призначена тільки та людина, яку жителі столиці обрали мером Києва. Аналогічна норма міститься і в статті 141 Конституції України, де вказано, що саме міський голова Києва має очолити виконавчий орган Київради – сьогодні це КМДА.

Кличко прокоментував своє звільнення з посади голови КМДА на брифінгу: відео

Також Кличко додав, що зараз президентська партія розгорнула про нього кампанію з дискредитації. Усе нібито через те, що на посаду мера Києва претендує один з членів "Слуги народу".

Чому між Кличком і владою виник конфлікт?Глава Офісу Президента Андрій Богдан у липні заявив, що до нього нібито підходив "адвокат одного зі смотрящих" в Київраді і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це він обіцяв главі ОП навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва.



Мер Києва назвав ці слова Богдана "байками зі склепу", а ще – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Після такої заяви Кличко звернувся до НАБУ. Він наголосив, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.



24 липня 2019 року глава Офісу Президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. Проте, уряд Гройсмана так і не розглянув його.

Зарплата Зеленського і його команди

Стали відомі зарплати Президента України Вололодимира Зеленського, його заступників та чиновників Офісу Президента.

Так, глава держави за останній місяць літа отримав 22 540 гривень. До слова, посадовий оклад президента становить 28 тисяч гривень, але 5 460 гривень йде на сплату податків.

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Голова Офісу Президента України Андрій Богдан заробів майжу удвічі більше гаранта – 39 874 гривень. З цієї суми посадовий оклад – 16 919 гривень. Відтак, чиновник додатково отримав 4,5 тисяч надбавки за вислугу років, 2,7 тисяч за роботу в умовах режимних обмежень, 8,7 тисяч за інтенсивність праці та майже 7 тисяч інших виплат.

Інші чиновники Офісу Президента отримали зарплату за серпень у межах 38-25 тисяч гривень. Відтак, зарплата президента стала найменшою.

Яку зарплату отримало керівництва офісу президента за серпень:

Глава ОПУ Андрій Богдан – 39 874 гривень; Заступник керівника ОПУ Руслан Рябошапка – 37 644 гривень; Заступник керівника ОПУ Олексій Гончарук – 32 399 гривень; Заступник керівника ОПУ Юрій Костюк – 31 724 гривень; Заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко – 26 407 гривень; Перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов – 25 716 гривень; Президент Володимир Зеленський – 22 540 гривень.

Непідписані та нові закони від Зеленського

Зеленський не підписав законопроєкт про хімічну кастрацію педофілів. Президент повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

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Цей законопроєкт передбачає примусову хімічну кастрацію за зґвалтування малолітніх та формування публічного реєстру педофілів.

Закон про посилення відповідальності за злочини щодо дітей 11 липня ухвалили нардепи Верховної Ради 8-го скликання 247-а голосами. 19 липня його підписав тодішній спікер парламенту Андрій Парубій і документ надіслали на підпис президенту Зеленському.

Що мав змінити законопроєкт?

Верховна Рада пропонувала доповнила Кримінальний кодекс статтею 59-1 про примусову хімічну кастрацію:

– засудженим за певні злочини проти дітей вводять спеціальні препарати, які знижують лібідо та сексуальну активність.

– засудженим за певні злочини проти дітей вводять спеціальні препарати, які знижують лібідо та сексуальну активність. Передбачалось створення публічного реєстру, куди внесуть усіх осіб, засуджених за зґвалтування дітей чи розбещення неповнолітніх.

Посилення кримінальної відповідальності за злочини сексуального характеру проти малолітніх і неповнолітніх:

– за зґвалтування неповнолітніх: позбавлення волі на термін від 7 до 15 років (поки що лише до 12 років),

– за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16 років, каратимуть позбавленням волі до 5 років (поки – лише до 3).

– за зґвалтування неповнолітніх: позбавлення волі на термін від 7 до 15 років (поки що лише до 12 років), – за розпусні дії щодо дітей, які не досягли 16 років, каратимуть позбавленням волі до 5 років (поки – лише до 3). Над засудженими за статеві злочини проти дітей та неповнолітніх мали встановити довічний адміністративний нагляд поліції.



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Окрім того, Зеленський 4 вересня ветував законопроєкт "Про державне визнання та підтримку пласту". Його також повернуть до Ради з правками президента.

Законопроєкт передбачав державну підтримку для "Пласту". Окрім того, держава офіційно мала б визнати заслуги пластівської організації, зокрема, освіту дітей та молоді, історичний внесок пластунів у становлення державності і участь в боротьбі за здобуття незалежності України.

Також мало бути налагоджено зв’язки між "Пластом" та владою на різних рівнях. Водночас втручання органів місцевого самоврядування у діяльність організації не допускається.

Що таке "Пласт"?Неполітична і позаконфесійна молодіжна організація, яка займається всебічним вихованням та самовихованням молоді, формуванням їх як свідомих, відповідальних і повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільнот.



В Україні діє 137 осередків цієї організації у 23 областях. Вони об’єднують 8 тисяч пластунів різного віку – від наймолодших 6-річних до найстарших пластунів-сеньйорів, які допомагають у виховній праці.

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Зеленський 4 вересня не тільки ветував закони, а й вніс у Раду як невідкладний проєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України.

Президент за незаконний видобуток бурштину пропонує карати:

Штрафом від 11,9 тисячі до 51 тисячі гривень;

Обмеженням волі на строк від 1 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.

За реалізацію, придбання, зберігання, передачу, пересилання, перевезення, переробку незаконно видобутого бурштину карати:

штрафом на суми від 51 тисячі до 170 тисяч гривень;

обмеженням волі на строк від 3 до 6 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Водночас, за повторний такий злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб, або у значних розмірах на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, позбавлятимуть волі на термін від 4 до 7 років.

Що відомо про незаконний видобуток бурштину в Україні?Масштабний нелегальний видобуток бурштину відбувається у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Кілька разів у цих регіонах спалахували сутички між правоохоронцями та нелегальними копачами.



За неофіційними даними, не менше 90% нелегального видобутку бурштину покривають правоохоронці. За словами житомирських старателів, існує неписана схема пропусків на клондайк. Ціна одного "квитка" (щоправда, які строки його дії – точно невідомо), розповсюджуваного силовиками "дахувальниками" коливається в межах 1-1,5 тисячі доларів.



За останні 5 років ГПУ відзвітувала про десятки затриманих у "бурштинових справах". Так, за даними НАБУ, на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екснардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Проте справи щодо них так нічим і не завершились.

Замах на ректора у Тернополі

Невідомі близько 2 ночі підкинули пакет з вибухівкою до будинку ректора Тернопільського Національного економічного університету Андрія Крисоватого в селі Петриків, у передмісті Тернополя. Як тільки ректор підняв його – пролунав сильний вибух.

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У результаті вибуху, у чоловіка розірвало кисть лівої руки, а дружина отримала осколкові поранення. Подружжя госпіталізували у важкому стані, але загроз їхньому життю немає.

У пакунку з вибухівкою була записка з погрозами: "Подарунок від нас. Memento mori, ректор, Memento mori".

"Memento mori – це є погроза вбивством. Ми вважаємо, що сама подія була загрозлива для життя потерпілого і його дружини", – зазначив начальник Нацполіції Тернопільщини Олександр Богомол.



Місце вибуху біля Будинку Крисоватого

Наразі правоохоронці розглядають три основні версії замаху на життя ректора.

Потерпілий ще не давав свідчень. Слідчі розробляють кілька версій: особистої помсти, вимагання коштів та через конфлікти, пов’язані з землею університету,

– сказав Богомол.

Хто такий Андрій Крисоватий?Український вчений, економіст, доктор наук, професор. Народився 1965 року. Завершив навчання в аспірантурі Київського державного економічного університету, стажувався в університетах Нідерландів, Нью-Йорка, Дрездена. Ректор Тернопільського національного економічного університету з 2013 року.

Правооохоронці вже говорять про серійність таких злочинів у Тернополі. Зокрема, на початку серпня подібний пакет залишили на капоті авто дружини ексзаступника мера міста Владислава Стемковського. Тому, поліція попереджає, що наразі існує загроза життю іншим жителям Тернополя та не виключає, що можуть трапитися схожі вибухи.

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Богомол розповів, що в ситуації Крисоватого та Стемковського, вибухівка було виготовлена дуже фахово і спрацьовувала він від зміни положення.

"Такий пристрій і закласти непросто. У першому випадку ми спочатку підозрювали, що чоловік, який отримав поранення від вибуху, і заклав даний пристрій, але потім переконалися, що це не так. І в першому випадку не було уражаючих елементів, тоді це було попередження. Сьогоднішній пристрій додатково містив шматки дроту та цвяхів, він був скерований на спричинення серйозних тілесних ушкоджень", – додав поліцейський.

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Перемога протестувальників у Гонгонгу

Лідерка Гонконгу Кері Лам відкликала законопроєкт про екстрадицію людей до материкового Китаю. Саме через цей документ у Гонконгу кілька місяців відбуваються масові протести та заворушення.

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Чиновниця наголосила, що тепер після відкликання проєкту першим пріоритетом є припинення насильства, відновлення порядку і забезпечення верховенства закону.

Попри всі наші образи та глибину невдоволення урядом – ми не можемо погодитися або визнати, що насильство розв'язує проблеми,

– сказала Лам.

Що треба знати про протести у Гонконгу?Протести в Гонконгу тривають понад два місяці. Масові акції почалися у червні 2019 як відповідь на плани місцевої адміністрації дозволити видачу підозрюваних в скоєнні злочинів на материкову частину Китаю. Це сприймалося як крок до поглинання Китаєм особливого Гонконгу.



Згодом влада начебто відмовилася від плану, та демонстранти не зупинилися. Вони почали вимагати покарання винних за надмірно жорсткі дії поліції щодо людей на вулицях. А разом із цим і відставки Лам з поста глави адміністрації регіону.