Головні новини 9 березня: Акції проти Гладковських і "російський поет Шевченко" у Криму

Члени Нацкорпусу влаштували акції у Києві та Черкасах, вимагаючи справедливого розслідування у справі розкрадань в "Укроборонпромі" та покарання для Гладковських. В окупованому Криму вшанували пам'ять Тараса Шевченка з триколорами. Дмитру Підручному не вистачило 0,3 секунди, щоб вирвати "бронзу" на Чемпіонаті світу з біатлону. Такими були головні новини суботи, 9 березня, в Україні та світі.

Акції Нацкорпусу

Представники Нацкорпусу вийшли на акцію у Черкасах, яку "приурочили" до візиту президента Петра Порошенка на раду регіонального розвитку у Черкаській області. Проте прорватись до гаранта так і не вдалось.

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Спочатку "Національний Корпус" прийшов до палацу "Дружби народів", де виступав Порошенко. Націоналісти хотіли підійти ближче до сцени, та на заваді стали правоохоронці. Саме тоді стались сутички з поліцією, внаслідок чого постраждали 15 поліцейських. П’ятьом з них медичну допомогу надали на місці, десятеро звернулися до лікарень.



У сутичках з націоналістами постраждали 15 поліцейських

"Президент від нас не втече. Ми змусимо його піти на діалог з народом. Ми поїхали за ним до Черкас, щоб таки спитати Порошенка, коли посадять мародерів військового бюджету країни", – прокоментували у Нацкорпусі.

"На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій (прориватись на сцену під час виступу президента – 24 канал) близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави", – розповіли у поліції.

Зрештою, представників Нацкорпусу вдалось відтіснити.

Сутички під час візиту Порошенка до Черкас: відео

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти представників Нацкорпусу за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Очільник МВС Арсен Аваков назвав дії Нацкорпусу неприпустимими.

Але цим все не закінчилось. Коли до Порошенка дістатись не вийшло, Нацкорпус пішов до будівлі Черкаської ОДА "вимагати пояснень від губернатора".

Президент не захотів розмовляти з народом і ницо втік із міста. Тому "Національний Корпус" прийшов до губернатора Черкас Олександра Вельбівця вимагати пояснень,

– зазначили націоналісти.

Що Нацкорпус хотів від Порошенка? Чесного розслідування у гучній корупційній справі "Укроборнпрому". Зокрема, кинути за ґрати Гладковських, які є фігурантами справи.

Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі":

• На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

• До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди. У справі фігурують люди, наближені до президента Петра Порошенка, і навіть колишній завод гаранта "Кузня на Рибальському".

• Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

Дивіться першу та другу частину розслідування про "Укроборонпром".

Акція у Черкасах відбувалась на фоні більш масштабних протестів у Києві. 9 березня члени Нацкорпусу спільно з ветеранами війни на Сході прийшли на Майдан Незалежності у Києві. За мету ставили – привернути увагу суспільства до скандалу із розкраданням в "Укроборонпромі". Загалом на акцію прийшло близько двох тисяч людей.

"Ми хочемо побачити відрубані руки всіх тих, хто розкрадав нашу країну. Зараз ми хочемо бачити цю людину, яка крала гроші на ту техніку, якої нам бракувало в 2014-15 роках. Наші вимоги ставляться в ультимативному характері", – заявив один із пікетувальників.

Дивіться фото: у центрі Києва Нацкорпус проводить акцію проти сім'ї Гладковських

Протестувальники вирушили на Банкову до Адміністрації Президента. Тут для охорони порядку, вишикувались кілька сотень поліцейських і бійців Нацгвардії в повній амуніції.

Заворушення під АП у Києві / Всі фото – "РБК-Україна"

За інформацією Нацполії у Києві, учасники колони намагалися клеїти наліпки на шоломи правоохоронців, застосували димові шашки та сльозогінний газ, а також спробували прорвати кордон правоохоронців. У поліції їх, зі свого боку, закликали не порушувати порядок.

Нацкорпус штурмує Адміністрацію Президента: дивіться відео

У поліції додали, що внаслідок сутички біля Адміністрації Президента постраждало двоє поліцейських і один нацгвардієць. Одного правоохоронця з хімічним опіком очей госпіталізували, а іншим надали медичну допомогу на місці.

За фактом інциденту слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, після того, як спалахнув скандал щодо корупції в "Укроборонпромі", кількасот активістів "Нацкопусу" провели пікет будинку сина першого заступника секретаря РНБО Ігоря Гладковського. Учасники акції вигукували: "Мародерам – смерть!" та "Мародерів – за грати!" У них із собою були балончики з фарбою та фаєри.

Шевченко з триколором

9 березня Україна святкує 205 річницю з дня народження Тараса Шевченка. І роблять це у нашій країні круто і з пошаною – читають вірші Кобзаря під електронну музику або встановлюють бандурорекорди. І все це відбувається рідною мовою поета (і нашою теж) – українською. А от окупанти у Криму вирішили виділитись.

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У Сімферополі теж відбулися заходи до дня народження Шевченка. Проводити їх взялися поплічники окупантів зі своєю звичною риторикою, з собою не забули прихопити триколори.

Найпершими біля пам'ятника Кобзарю свій мітинг провели проросійські активісти – вони принесли із собою російські прапори та банер "російської громади Криму".



Окупанти у Криму відзначили 205 річницю із дня народження Тараса Шевченка

Натомість голова підконтрольної Кремлю "Української громади Криму" Анастасія Гридчина заявила, що "бандерівці використовують ім'я Шевченка в корисливих цілях" і що він "не був русофобом". Поплічниця окупантів також вважає, що Шевченко – це "об'єднавчий образ трьох слов'янських народів". Дехто із ораторів називав Шевченка "російським письменником" (вибачте, але от тут має бути смайлик "рукаліцо"). Учасники проросійського мітингу поклали квіти до пам'ятника Шевченку і прочитали присвячені йому вірші.

За усім наглядав наряд російської поліції і два бійці "самооборони" Криму.



Поплічники окупантів прийшли до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

Після проросійського мітингу біля пам'ятника Шевченку зібралися українці Сімферополя, які поклали букети в кольори державного українського прапора, декламували улюблені вірші Кобзаря.

Окрім того, вони експромтом заспівали "Реве та стогне Дніпр широкий".



Українці Криму поклали квіти до пам'ятника Шевченкові/ Джерело: krymr.com

Поклали квіти до пам’ятника Шевченку і в Ялті – на акцію прийшли близько 30 осіб. Серед них – школярі, які вчать українську, а також їхні вчителі та місцеві письменники.

Присутні читали вірші українською, а ще – звучали українські пісні.



Пам'ять Шевченка також вшанували українці в Ялті/ Джерело: krymr.com

Зазначимо, рік тому день у народження Шевченка його пам'ять в окупованому Криму також відзначили – кримчани принесли квіти до пам'ятників у Севастополі, Ялті, Керчі та Сімферополі.

Підручний – майже на п'єдесталі

Українському біатлоністу Дмитрові Підручному не вистачило 0,3 секунди, аби вихопити "бронзу" на Чемпіонаті світу. Він став четвертим у гонці, але показав найкращий результат серед українців.

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Український біатлоніст ідеально відпрацював на стрільбі, закривши всі 10 мішеней. Окрім того Дмитро продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому фінішувати на 4 позиції.

Руслан Ткаленко з одним промахом на стрільбі стоячи фінішував на 42 місці. Два промахи на стрільбі стоячи завадили Артему Тищенку претендувати на потрапляння у топ-50. Українець завершив спринт на 81 місці. Найгіршим з українців виявився Віталій Труш, який не закрив три мішені. Труш фінішував 94-м.

Виграв же спрінтерську гонку норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо. Він допустив один промах під час стрільби, але компенсував помилку неймовірною швидкістю. Норвежець подолав 10 км за 24 хвилини 37 секунд.

Майже 14 секунд Йоганессу програв росіянин Олександр Логінов, який не допустив жодного промаху. Третє місце посів представник Франції Кентен Фійон-Має.

Чемпіонат світу з біатлону стартував 7-го березня й триватиме до 17 березня. Першою гонкою була змішана естафета, яку виграла Норвегія. Українська команда посіла тільки 7-е місце. У п'ятницю, 8 березня, відбувся жіночий спринт, який виграла Анастасія Кузьміна.