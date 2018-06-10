Головні новини 10 червня: ракетний удар по позиціях окупантів, Трамп та Ин прибули на саміт

В мережі опублікували відео ракетного удару, який українські бійці завдали по позиціях проросійських бойовиків. У Сумах чоловік у балаклаві підірвав гранату у нічному клубі. Лідери США та КНДР прибули на саміт у Сінгапур. Такими були головні новини неділі, 10 червня, в Україні та світі.

Ракетний удар по бойовиках

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Волонтери руху "Повернись живим" опублікували у мережі відео, на якому зафіксований потужний ракетний удар українських військових по позиціях проросійських бойовиків на Донбасі. Цей удар волонтери назвали превентивним.

Превентивний удар по цілях, які становлять потенційну загрозу особовому складу і цивільним особам неподалік лінії розмежування – один з дієвих методів у військовій стратегії,

– зазначають члени організації.

Вони додають, що так було і з цією ворожою позицією.

Удару українські військові завдали після того, як аеророзвідники помітили транспорт і вивантаження противником 120-міліметрових мін та розгортання двох мінометних розрахунків.

"Перед обстрілом весь особовий склад терористів зібрався порадитись у бліндажі, але так і не зміг втілити заплановане", – додали волонтери.

Вибух гранати у нічному клубі в Сумах

У неділю вранці, 10 червня, у Сумах у розважальному закладі "Луна" вибухнула граната Ф1. У результаті інциденту, що трапився близько 6:00 години постраждало 8 осіб: сім чоловіків та дівчина, що стояли поруч. Їх госпіталізували до обласної лікарні. На щастя, обійшлося без летальних випадків

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Відомо про двох постраждалих, які перебувають у важкому стані: один чоловік отримав поранення руки, іншого лікарі забирали на каталці. В усіх – осколкові поранення. Найтяжчий пацієнт – із раною ока, йому вже зробили операцію. А двох травмованих уже відпустили додому.



Місце, де трапився інцидент

Правоохоронці затримали підозрюваного у підриві гранати. Ним виявився 28-річний чоловік. Йому інкримінують чотири статті: замах, хуліганство, опір працівникам поліції та незаконне зберігання зброї.

За неофіційною інформацією, причиною інциденту стало те, що чоловіка не впустили до розважального закладу. Відтак, він пішов звідти та повернувся у балаклаві і з гранатою в руках. Тепер чоловіку загрожує 15 років тюрми, хоча своєї вини він не визнає.



Чоловіка, який кинув гранату у нічному клубі в Сумах, затримала поліція

До обрання запобіжного заходу чоловік знаходитиметься в СІЗО.

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Пізніше у мережі опублікували відео, на якому видно, як зловмисник кидає гранату під ноги відвідувачам нічного клубу.

Відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала прес-секретар прокуратури Сумської області Наталія Науменко. Відео, на якому видно, як зловмисник зриває чеку і кидає гранату під ноги відвідувачам. 24-річний чоловік у реанімації,

– мовиться у дописі представниці прокуратури.

До слова, нічний клуб, у якому трапився інцидент, у скандал потрапляє не вперше. За останній рік там більш ніж тричі били людей. Зокрема побили студента-медика, який зробив охоронцям зауваження, за те що ті жорстоко били чоловіка – і сам став жертвою побиття.

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Лідери США та КНДР прибули на історичний саміт у Сінгапур

Президент США Дональд Трамп та очільник Північної Кореї Кім Чен Ин вже прибули у Сінгапур для проведення історичного саміту між їхніми країнами, який має відбутися 12 червня.

Першим до Сінгапуру прилетів Кім Чен Ин. Він прибув літаком китайських авіаліній. Дороги в районі аеропорту Чангі були заблоковані.

Глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан написав у своєму Twitter: "Вітаємо голову Кім Чен Ина, який щойно прибув у Сінгапур".

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Американський лідер прибув на авіабазу Пайя Лебар у Сінгапурі о 8:21 за місцевим часом. На історичний саміт Трамп летів прямо із Канади, де взяв участь у саміті G7.

Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним і відчуваю, що ця унікальна можливість не буде змарнована!

– висловив свої передчуття щодо зустрічі глава Білого дому.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Нагадаємо, перша зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться у Сінгапурі 12 червня о 9:00 за місцевим часом.

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Путін розповів журналістам, про що говорив з Порошенком

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією "поки що передчасно".

Про це глава Кремля сказав під час прес-конференції за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва.

Російський лідер наголосив, що під час розмови з Порошенком, вони обговорювали питання, пов’язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, у тому числі долю заарештованого в Україні російського журналіста, керівника ресурсу "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського.

Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно. Я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити,

– сказав Путін.

Нагадаємо, 9 червня Президент України Петро Порошенко порозмовляв по-телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території РФ, так і в окупованому Криму.