Главные новости 10 июня: ракетный удар по позициям оккупантов, Трамп и Ын прибыли на саммит

В сети опубликовали видео ракетного удара, который украинские бойцы нанесли по позициям пророссийских боевиков. В Сумах мужчина в балаклаве подорвал гранату в ночном клубе. Лидеры США и КНДР прибыли на саммит в Сингапур. Такими были главные новости воскресенья, 10 июня, в Украине и мире.

Ракетный удар по боевикам

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Волонтеры движения "Вернись живым" опубликовали в сети видео, на котором зафиксирован мощный ракетный удар украинских военных по позициям пророссийских боевиков на Донбассе. Этот удар волонтеры назвали превентивным.

Превентивный удар по целям, которые представляют потенциальную угрозу личному составу и гражданским лицам неподалеку линии разграничения – один из действенных методов в военной стратегии,

– отмечают члены организации.

Они добавляют, что так было и с этой враждебной позицией.

Удар украинские военные нанесли после того, как аероразведчики заметили транспорт и выгрузку противником 120-миллиметровых мин, и развертывание двух минометных расчетов.

"Перед обстрелом весь личный состав террористов собрался посоветоваться в блиндаже, но так и не смог воплотить запланированное", – добавили волонтеры.

Взрыв гранаты в ночном клубе в Сумах

В воскресенье утром, 10 июня, в Сумах в развлекательном заведении "Луна" взорвалась граната Ф1. В результате инцидента, произошедшего около 6:00 часов, пострадали 8 человек: семь мужчин и девушка, стоявшие рядом. Их госпитализировали в областную больницу. К счастью, обошлось без летальных исходов.

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Известно о двух пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии: один человек получил ранения руки, другого врачи забирали на каталке. У всех – осколочные ранения. Самый тяжелый пациент – с раной глаза, ему уже сделали операцию. А двух травмированных уже отпустили домой.

Место, где произошел инцидент

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве гранаты. Им оказался 28-летний мужчина. Ему инкриминируют четыре статьи: покушение, хулиганство, сопротивление работникам полиции и незаконное хранение оружия.

По неофициальной информации, причиной инцидента стало то, что мужчину не пустили в развлекательное заведение. Поэтому он ушел оттуда и вернулся в балаклаве и с гранатой в руках. Теперь мужчине грозит 15 лет тюрьмы, хотя своей вины он не признает.

Мужчину, который бросил гранату в ночном клубе в Сумах, задержала полиция

До избрания меры пресечения мужчина будет находиться в СИЗО.

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Позже в сети опубликовали видео, на котором видно, как злоумышленник бросает гранату под ноги посетителям ночного клуба.

Видео на своей странице в Facebook опубликовала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Видео, на котором видно, как злоумышленник срывает чеку и бросает гранату под ноги посетителям. 24-летний мужчина в реанимации,

– говорится в заметке представительницы прокуратуры. К слову, ночной клуб, в котором произошел инцидент, в скандал попадает не впервые. За последний год там более трех раз били людей. В частности избили студента-медика, который сделал охранникам замечание за то, что те жестоко избивали мужчину – и сам стал жертвой избиения. Читайте также: В России увидели "хороший знак" в отказе Трампа подписывать коммюнике саммита "Большой семерки" Лидеры США и КНДР прибыли на исторический саммит в Сингапур Президент США Дональд Трамп и глава Северной Кореи Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур для проведения исторического саммита между их странами, который должен состояться 12 июня. Первым в Сингапур прилетел Ким Чен Ын. Он прибыл самолетом китайских авиалиний. Дороги в районе аэропорта Чанги были заблокированы. Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан написал в своем Twitter: "Поздравляем голову Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур".

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.

Американский лидер прибыл на авиабазу Пайя Лебар в Сингапуре в 8:21 по местному времени. На исторический саммит Трамп летел прямо из Канады, где принял участие в саммите G7.

Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что эта уникальная возможность не будет упущена!

– высказал свои предчувствия относительно встречи глава Белого дома.

I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the World. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.

Напомним, первая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в Сингапуре 12 июня в 9:00 по местному времени.

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Путин рассказал журналистам, о чем говорил с Порошенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно".

Об этом глава Кремля сказал во время пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Российский лидер отметил, что во время разговора с Порошенко они обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, содержащихся с обеих сторон, в том числе судьбу арестованного в Украине российского журналиста, руководителя ресурса "РИА Новости. Украина" Кирилла Вышинского.

Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно. Я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не навредить,

– сказал Путин.

Напомним, 9 июня Президент Украины Петр Порошенко поговорил по-телефону с президентом России Владимиром Путиным об освобождении из русского плена украинских политзаключенных, содержащихся как на территории РФ, так и в оккупированном Крыму.