Головні новини 12 липня: вирок нацгвардійцю в Італії та тотальна люстрація від Зеленського

Італійський суд ув'язнив українського військового Віталія Марківа на 24 роки, його звинувачують у причетності до вбивства італійського фотографа на Донбасі у 2014 році. Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що розширює дію закону про люстрацію. Путін після розмови із Зеленським скликав Радбез. Такими були головні новини п'ятниці, 12 липня, в Україні та світі.

Нацгвардійцю Віталію Марківу – 24 роки в’язниці в Італії

Важливо: Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії

Італійський суд вирішив ув'язнити українського військового Віталія Марківа на 24 роки. Нацгвардійця звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Члени української делегації очікували рішення суду понад 2 години разом із італійськими журналістами та правоохоронцями. Частину українців до зали не впустили.

Жахлива новина! Італійський суд засудив Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Нема слів,

– так прокоментував вирок голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький.



Українці у залі італійського суду/ Фейсбук Олеся Городецького



Українська делегація у Павії/ Фейсбук Олеся Городецького

Суд мав оголосити вирок після 14 години, однак затримався у нарадчій кімнаті.

Не заглиблюючись у справу, про яку вже достатньо говорили мої адвокати, хочу сказати: я солдат, я патріот своєї країни... Вірю в правосуддя і дякую Вам за вашу працю,

– таке заключне слово сказав українець, звертаючись до суддів.

Раніше прокуратура італійського міста Павія просила засудити українця до 17 років позбавлення волі.



Із зали суду/ Фейсбук Олеся Городецького

Водночас активісти закликали небайдужих на акцію до посольства Італії, щоб вимагати звільнення українського воїна Віталія Марківа.

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Що відомо про справу проти Марківа?У червні 2017 року старшого сержанта Нацгвардії України Віталія Марківа арештували в Італії за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Італієць та його перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.



Проте італійці наполягали на побічній винуватості Марківа. Віталій Марків та українська сторона, задіяна в процесі, відкидали звинувачення італійського слідства. На їхнє переконання, позиція українських бійців відрізняється від тієї, звідки було вбито італійського фоторепортера. Цю позицію у той час утримували проросійські бойовики загону Гіркіна.



Відповідно до аргументів прокурора, Марків не вчинив злочину убивства, але начебто інформував керівництво Нацгвардії про рух цивільних осіб біля фабрики Zeus Ceramica, а ті зі, свого боку, контактували з вояками ЗСУ, які з мінометів відкрили вогонь про групі іноземних журналістів.



Звинувачення проти Марківа базуються на свідченнях французького журналіста Вільяма Рогелона (ключовий свідок у справі), який був разом з Мироновим та Роккеллі біля пагорба Карачун під Слов’янськом і якому єдиному вдалося вижити.

Адвокат захисту Донателла Рапетті заперечує фізичну присутність українських військових біля місця загибелі Роккеллі та Миронова і наголошує на тому, що стріляли з боку сепаратистів, а не з відстані 2 кілометри, на якій перебували українські воїни. Рапетті вважає, що родина загиблого фотографа і прокуратура хочуть лише "призначити винного, а не знайти справжнього винуватця трагедії".

Позиція України

У травні захищати українського солдата і давати свідчення в італійському суді приїхав виконувач обов'язків командувача Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан.



Так, він заявив, що підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун в Слов'янську. При цьому бійці підрозділу мали лише стрілецьку зброю і не мали важкої чи далекобійної зброї, якою міг бути смертельно вражений італійський журналіст.

Це рішення італійського суду українська сторона буде оскаржувати – заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

24 роки Віталію Марківу – несправедливе й ганебне рішення італійського суду. Будемо боротися далі! Віталій Марків і держава Україна не винні в загибелі італійського репортера Андреа Роккеллі. Він "став жертвою агресивної Росії, яка розв'язала у Слов'янську війну на Донбасі,

– написав глава МВС.

24 years for V.Markiv is an unfair and shameful decision of the Italian court. It’ll be appealed.Our guardsman and Ukraine aren’t guilty of the death of Rocchelli.He’s become the victim of an aggressive Russia which unleashed in Sloviansk a war on Donbass.We’ll continue fighting! pic.twitter.com/A9Yz4x5kg2 — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 12, 2019

Люстрація від Зеленського

Глава держави вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект, що розширює дію закону про люстрацію на низку посад і кандидатів на відповідні посади.

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Що пропонує Зеленський у своєму законопроекті про люстрацію?Розширити дію схваленого в 2014 році закону "Про очищення влади" на більшу кількість топ-посадовців, які займали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року, або охочих зайняти високі державні посади. Зауважимо, що люстрованим особам заборонено обіймати державні посади протягом 5-10 років.

Із повним списком посад, до яких глава держави має намір застосувати люстрацію, можна ознайомитись за посиланням.

Хто до цього часу підпадав під дію люстрації?

Особи, які займали високі посади понад 1 рік в період з 25 лютого 2010 року за 22 лютого 2014 року.

Особи, які займали ці посади менше ніж рік, проте в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року та не звільнились за власним бажанням.

Члени Компартії СРСР або однієї із союзних республік та комсомольських організацій, працівники органів КДБ.

Чиновники та працівники правоохоронних органів, які співпрацювали з іноземними спецслужбами чи закликали до порушення територіальної цілісності України.

Чиновники, які подають неправдиву інформацію про майно в деклараціях про доходи.

Зауважимо, що ці особи надалі підлягають люстрації, тобто їм заборонено займати державні посади протягом 5-10 років.

Конституційний суд України розглядає конституційність закону про очищення влади (люстрацію), схваленого в 2014 році. Цей закон автоматично забороняє обіймати певні посади в органах держвлади та місцевого самоврядування протягом 10 років особам, які в період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року протягом більш ніж 1 року займали певні державні посади.

Посли "Великої сімки" G7 (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія) розкритикували законопроект Зеленського про люстрацію. Вони наголосили, що нинішню ситуацію в Україні не можна порівняти з тією, яка була після Революції Гідності.

Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого і законодавчого процесу управління,

– мовиться в заяві послів G7 у Twitter.

Посли додали, що з 2014 року мали можливість вітати прогрес у реформуванні низки важливих сфер. І притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є правильним кроком.

"Однак, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівнянна з тією, що мала місце після Революції Гідності", – наголосили посли країн "Великої сімки".

Путін після розмови із Зеленським скликав Радбез

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Увечері 11 липня відбулася перша телефонна розмова між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. До цього український і російський лідери ніяк не контактували. Під час цієї розмови говорили про майбутню зустріч у нормандському форматі, обмін полоненими і про звільнення моряків.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів, що телефонна розмова була узгоджена досить оперативно з обох сторін і мала прагматичний характер. Наразі нема конкретного розуміння, коли може відбутися наступна розмова.

Путін розпочав розмову словами "Привіт",

– сказав Пєсков і відмовився відповідати на питання, якими були перші слова Зеленського в бік російського президента.

Очільник Кремля після цієї розмови скликав Радбез. Які саме питання обговорювала Рада безпеки Росії – точно невідомо, але тема обговорень стосувалася розмови з Зеленським.

"Поряд з актуальними питаннями внутрішньоросійського порядку денного учасники наради торкнулися деяких аспектів російсько-українських відносин, в тому числі з урахуванням телефонної розмови президентів Путіна і Зеленського", – прокоментував це Пєсков.

Що таке нормандський формат?Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна.



Назвали формат так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС.



Президент Зеленський ще під час своєї передвиборчої кампанії казав, що хотів би розширити цей формат, долучивши до нього США.

День Петра і Павла

Сьогодні не проста дата – 12 липня відзначають день Святих апостолів Петра і Павла. Свято вже століттями поєднує у собі релігійне та язичницьке начала. Ця пора знаменує початок жнив і курс на осінь, дата, що її в календарі позначено червоним, означає не лише закінчення кількатижневого посту, а й є чудовою нагодою порозкошувати пастухам. Ну а якщо свято припадає на середу, то, за віруваннями гуцулів, варто очікувати хорошого року. Усі цікаві традиції, звичаї та повір'я ми зібрали для вас у матеріалі.

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