Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса

13 серпня стало відомо, що у вересні до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду. Адвокат політика Віктора Медведчука пригрозив судовим позовом авторам фільму про поета Василя Стуса. У Сирії вибух на складі зброї забрав життя десятків людей. Українець Василь Ломаченко отримав новий титул у боксі. Такими були головні новини 13 серпня в Україні та світі.

МВФ прямує до Києва

Місія Міжнародного валютного фонду прибуде в Україну 6 вересня і до 19 вересня представники місії працюватимуть у Києві. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, який уточнив, що візит місії відбувається за зверненням української влади.

Серед питань, що підлягають обговоренню, буде фінансова допомога від МВФ на підтримку політики, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності в Україні та подальшого руху економіки країни в напрямку сталого та інклюзивного зростання.

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У свою чергу Національний банк України привітав візит місії МВФ до Києва.

Приїзд місії МВФ у Київ – крок до зниження невизначеності щодо подальшого розвитку ситуації в українській економіці та поліпшення очікувань учасників ринку,

– сказав голова НБУ Яків Смолій.



До Києва прибуде місія МВФ

В Нацбанку також наголосили, що наближення перспективи отримання фінансування від МВФ матиме позитивний вплив на стан валютного ринку України, а також покращить можливості уряду залучити на міжнародних ринках капіталу боргові ресурси, необхідні для здійснення виплат за державним боргом у 2018-2020 роках.

В НБУ додали, що відповідно до Інфляційного звіту (липень 2018 року), Нацбанк очікує, що реалізація структурних реформ дасть Україні змогу отримати від МВФ 2 мільярди доларів до кінця 2018 року і, як наслідок, збільшити міжнародні резерви України до 20,7 мільярда доларів на кінець року.

Медведчук і фільм про Стуса

Напередодні стало відомо, що у фільмі про українського письменника-дисидента Василя Стуса, який має вийти на екрани у 2019 році, видалили усі згадки про одіозного політика, кума російського президента Віктора Медведчука. Останній був захисником у процесі над поетом, хоча сам підсудний від нього відмовився.

Зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" і сказали, що якщо вони хочуть дозняти картину, не хочуть провокацій, то потрібно прибрати сцену суду над Стусом".

Пізніше знімальна група фільму заявила, що найближчим часом буде дознято сцену суду за участю Медведчука, яка раніше була видалена.

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Адвокат Медведчука Ігор Кириленко попередив, що у разі "недостовірної інформації" про свого клієнта у фільмі про Стуса, він не виключає подання позову до суду. Юрист заявив, що Стусу була інкримінована стаття 62 КК УРСР (Антирадянська агітація і пропаганда). Тож поет "вважався ворогом радянської влади" і вирок у схожих ситуаціях був відомий заздалегідь. Відтак, Медведчук, за словами його адвоката, "не грав суттєвої ролі".

В разі виходу в прокат фільму "Стус" з недостовірною інформацією про Віктора Медведчука, я залишаю за собою право на відповідні правові дії, зокрема спрямовані на заборону через суд демонстрації цього фільму,

– заявив Кириленко.

Як повідомив блогер, журналіст і громадський діяч Роман Реведжук, сцену суду над Стусом з фінального сценарію фільму про поета попросив прибрати Сергій Васильєв – колишній глава управління інформполітики при Адміністрації Президента часів Леоніда Кучми.

"Він працював в Адміністрації Президента під керівництвом Віктора Медведчука і був тим самим автором тим самих темників, які привели до бунту в колективах столичних телеканалах", – написав Реведжук, додавши, що на сьогодні Васильєв керує прес-службою політика, бізнесмена, віце-президента УЄФА Григорія Суркіса і "по старій пам'яті допомагає своєму шефові в делікатних питаннях".

Повернімося до самого фільму про Стуса. З його авторами відмовився співпрацювати син поета-дисидента Дмитро Стус. За його словами, усе тому, що творці стрічки порушили усі домовленості з ним щодо фільму.

Приблизно рік тому, може менше, вони до мене звертались, я попросив сценарій, після прочитання сценарію я відмовився з ними співпрацювати, на цьому все. Я вважаю, що сценарій неприйнятний – ні з етичних міркувань, ні з естетичних,

– розповів син поета.

Він наголосив, що ні до режисерів, ні до фільму його власне ставлення не зміниться за будь-яких умов, у тому числі, за умови повернення до фільму сцен з Медведчуком.

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"Люди від мого імені поширили купу заяв... Мене просили поговорити з ними про проблематику, ми домовились, що все не буде вириватись з контексту. Але, наскільки мені розповідають мої друзі і моя дружина, все це порушено. А з людьми, які порушують свої обіцянки, я нічого не маю спільного", – розповів Дмитро Стус.

Вибух в Сирії

У неділю, 12 серпня, у сирійській провінції Ідліб стався вибух на складі озброєнь, в результаті якого загинули спершу не менш ніж 36 цивільних. Проте до 13 серпня кількість жертв вибуху зросла до 69 осіб.

Добровольча організація цивільної оборони "Білі шоломи" уточнила, що вибух стався в місті Сармада неподалік від кордону з Туреччиною.

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After 22 hours of continuous work, #WhiteHelmets teams finish their search and rescue operations in #Sarmada city, 67 are dead and 37 were injured.

For more: https://t.co/jz3OrcNBp1 pic.twitter.com/vvAZRbDlLb — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 13 августа 2018 г.

Сирійське бюро спостереження за правами людини, що базується в Лондоні та має інформаторів на місцях подій, сповістило, що склад озброєнь був розташований у підвалі будинку та належав торговцям зброєю, пов’язаним із угрупованням "Організація визволення Великої Сирії", або "Хаят Тахрір аш-Шам", яке, у свою чергу, пов’язане з екстремістською мережею "Аль-Каїда".

Тим часом сирійські урядові війська скерували додаткові підкріплення перед можливим наступом на провінцію Ідліб – останній великий оплот повстанців у Сирії.

Також проурядова газета "Аль-Ватан" сповістила, що додаткові сили підійшли до околиць провінції Ідліб у межах підготовки до широкомасштабного наступу.

Новий титул Ломаченка

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBA українець Василь Ломаченко отримав титул суперчемпіона світу. Відтак, тепер він є обов’язковим претендентом на бій за чемпіонський титул WBA у вищій чи нижчій вагових категоріях.

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Василь Ломаченко став суперчемпіоном світу з боксу

Нагадаємо, титул чемпіона у легкій вазі Ломаченко здобув у поєдинку проти Хорхе Лінареса, якого нокаутував у 10-му раунді. При цьому бій українець проводив з травмованим плечем, яке зараз лікує.

Наступним суперником Ломаченка стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBO між Реєм Бельтраном та Хосе Педрасою. Якщо українець переможе у цьому поєдинку, вже у 2019 році він може битися з Майкі Гарсія за 4 чемпіонські пояси у легкій вазі. Якщо ж Ломаченко здобуде перемогу і в цьому бою, то стане абсолютним чемпіоном світу.