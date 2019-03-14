Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі

У Києва знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого. Уряд Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. У Дніпрі одночасно захворіли понад 500 учнів однієї з місцевих шкіл. Над Донбасом вивісили український прапор. Начальник поліції Одещини Дмитро Головін зганьбився через українську мову. Такими були головні новини четверга, 14 березня.

Смерть чиновника з Адміністрації Президента

14 березня вранці в Шевченківському районі Києві перехожі знайшли тіло чоловіка неподалік від недобудованої церкви. З’ясувалося, що це – працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента: відео

Що відомо про Олександра Бухтатого? 46-річний чиновник мав дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики. У 2018 році захистив науковий ступінь доктора наук у спеціальності Державне управління.

Спочатку повідомлялося, що Бухтатого могли вибити, адже у нього виявили перелом кісток носа та зникли телефон і банківська карта. Однак поліція назвала попередню причину смерті – хвороба серця. Проте, остаточна причина буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

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У поліції зауважили, що перелом кісток носа Бухтатий міг отримати, як від удару, так і від падіння.



У Києві знайшли мертвим чиновника Олександра Бухтатого

Також, слідчі допитали двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. В одного зз них знайшли телефон чиновника.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом "умисне вбивство".

Український прапор над Донбасом

Над мікрорайоном Мирний у тимчасово окупованому Донецьку замайорів український прапор.

Через це так звані правоохоронці окупантів навіть проводили обшуки. Проте, український прапор поки не знімають – біля основи флагштоку виявили пакунок, тож поплічники Росії остерігаються, що там може бути вибухівка.



Над Донецьком замайорів прапор України

В Донецке подняли флаг Украины, - ФОТО



Под знамя положили коробку, имитирующую взрывчатое вещество, чтобы оккупанты не смогли быстро снять синежелтый стяг. #Донецк #флаг_Украины pic.twitter.com/lLOE5E8FFQ — Донецк 62.ua (@donetsk62ua) 14 марта 2019 г.

Британія відклала вихід з ЄС

Уряд Великої Британії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Тому Brexit не відбудеться 29 березня, як планувалось раніше. За таке рішення проголосували 412 членів Палати громад, проти – 202.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей зауважила, що вихід країни з ЄС може бути відкладений на три місяці – до 30 червня. Це відбудеться за умови, що Палата громад наступного тижня поверне на голосування її погоджену з Європарламентом угоду.

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Водночас, якщо парламент знову відмовиться від проекту Мей, вона домовлятиметься з представниками Європарламенту про довше відтермінування Brexit. Але навіть у цьому випадку будь-які зміни про дату виходу Великобританії з ЄС мають бути узгоджені з 27 іншими країнами-членами Євросоюзу.

Окрім того, британський уряд відхилив пропозицію провести другий референдум стосовно Brexit. У Палаті громад також відхилили міжпартійний план, який дозволив би депутатам взяти під контроль процес Brexit та провести серію голосувань щодо наступних кроків шляхом невеликої кількості потрібних голосів.

Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.



Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, однак максимальна тривалість поки невідома.



14 березня Парламент Великої Британії голосуватиме за відтермінування Brexit, оскільки угоду про вихід було відхилено. Так само британські парламентарі не підтримали варіант виходу з ЄС без угоди.

Масове отруєння дітей у Дніпрі

У Дніпрі 14 березня масово захворіли учні середної загальноосвітної школи № 112 в Шевченківському районі міста. Понад 500 дітей не з'явилися на уроки через погіршення здоров'я.

За неофіційною інформацією, 94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 13 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога,

– повідомили в поліції.

У госпіталізованих дітей виявили гостру кишкову інфекцію. Симптоми у всіх були схожі - блювота, слабкість, підвищена температура. Усі вони - учні з 1 по 8 клас. Наразі їх стан стабільний.

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Правоохоронці та санепідемстанція з’ясовують причини погіршення самопочуття школярів та виясняють, чи могли діти отруїтися у школі.

Глава поліції Одещини зганьбився через українську мову

Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін намагався зачитати текст українською мовою на камеру про знайдену у лісі дівчину. Однак українські слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, а деякі з них він взагалі сказати не зміг.

Правоохоронець так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".

Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров

– прокоментував активіст Сергій Стерненко опублікований ролик.

Тоді, голос за кадром порадив поліцейському казати "зниклу" замість "одинадцятирічну".