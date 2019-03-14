22:54
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Екстрене повідомлення від Ляшка. Розенблат мстить Ситнику
      Вєсті.UA
      21:32, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі

      719 Читать новость на русском
      Новини України сьогодні 14 березня 2019 - новини України і світу
      Головні новини 14 березня / Колаж 24 Каналу

      У Києва знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого. Уряд Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. У Дніпрі одночасно захворіли понад 500 учнів однієї з місцевих шкіл. Над Донбасом вивісили український прапор. Начальник поліції Одещини Дмитро Головін зганьбився через українську мову. Такими були головні новини четверга, 14 березня.

      Смерть чиновника з Адміністрації Президента

      14 березня вранці в Шевченківському районі Києві перехожі знайшли тіло чоловіка неподалік від недобудованої церкви. З’ясувалося, що це – працівник Адміністрації Президента Олександр Бухтатий. Він був головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

      У Києві знайшли мертвим співробітника Адміністрації Президента: відео

      Що відомо про Олександра Бухтатого? 46-річний чиновник мав дружину та сина. Працював у Адміністрації Президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики. У 2018 році захистив науковий ступінь доктора наук у спеціальності Державне управління.

      Спочатку повідомлялося, що Бухтатого могли вибити, адже у нього виявили перелом кісток носа та зникли телефон і банківська карта. Однак поліція назвала попередню причину смерті – хвороба серця. Проте, остаточна причина буде відома після проведення судово-медичної експертизи.

      Читайте також: Гриценко та Добродомов підписали меморандум: що він передбачає

      У поліції зауважили, що перелом кісток носа Бухтатий міг отримати, як від удару, так і від падіння.


      У Києві знайшли мертвим чиновника Олександра Бухтатого

      Також, слідчі допитали двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. В одного зз них знайшли телефон чиновника.

      Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом "умисне вбивство". 

      Український прапор над Донбасом

      Над мікрорайоном Мирний у тимчасово окупованому Донецьку замайорів український прапор.

      Через це так звані правоохоронці окупантів навіть проводили обшуки. Проте, український прапор поки не знімають – біля основи флагштоку виявили пакунок, тож поплічники Росії остерігаються, що там може бути вибухівка.


      Над Донецьком замайорів прапор України

       

      Британія відклала вихід з ЄС

      Уряд Великої Британії проголосував за відтермінування виходу країни з Євросоюзу. Тому Brexit не відбудеться 29 березня, як планувалось раніше. За таке рішення проголосували 412 членів Палати громад, проти – 202.

      Прем'єр-міністр країни Тереза Мей зауважила, що вихід країни з ЄС може бути відкладений на три місяці – до 30 червня. Це відбудеться за умови, що Палата громад наступного тижня поверне на голосування її погоджену з Європарламентом угоду.

      Читайте також: Берегова охорона України поповниться двома американськими катерами

      Водночас, якщо парламент знову відмовиться від проекту Мей, вона домовлятиметься з представниками Європарламенту про довше відтермінування Brexit. Але навіть у цьому випадку будь-які зміни про дату виходу Великобританії з ЄС мають бути узгоджені з 27 іншими країнами-членами Євросоюзу.

      Окрім того, британський уряд відхилив пропозицію провести другий референдум стосовно Brexit. У Палаті громад також відхилили міжпартійний план, який дозволив би депутатам взяти під контроль процес Brexit та провести серію голосувань щодо наступних кроків шляхом невеликої кількості потрібних голосів.

      Що треба знати про Brexit?Це – вихід Великої Британії зі складу ЄС. Референдум з цього питання відбувся 23 червня 2016 року. За вихід з Євросоюзу проголосувало 51,9% осіб. За те, щоб залишитись у складі ЄС – 48,1%.

      Остаточна дата виходу Великої Британії з Євросоюзу – 29 березня 2019 року. Потім починається 21-місячний перехідний період – до кінця 2020 року. Його можуть продовжити один раз, однак максимальна тривалість поки невідома.

      14 березня Парламент Великої Британії голосуватиме за відтермінування Brexit, оскільки угоду про вихід було відхилено. Так само британські парламентарі не підтримали варіант виходу з ЄС без угоди.

      Масове отруєння дітей у Дніпрі

      У Дніпрі 14 березня масово захворіли учні середної загальноосвітної школи № 112 в Шевченківському районі міста. Понад 500 дітей не з'явилися на уроки через погіршення здоров'я.

      За неофіційною інформацією, 94 учні поскаржилися на погане самопочуття. 13 школярів госпіталізували до лікарні. Їм надається медична допомога,
      – повідомили в поліції.

      У госпіталізованих дітей виявили гостру кишкову інфекцію. Симптоми у всіх були схожі - блювота, слабкість, підвищена температура. Усі вони - учні з 1 по 8 клас. Наразі їх стан стабільний.

      Читайте також: В Індії обвалився пішохідний міст, є загиблі і поранені: страшні фото з місця події (18+)

      Правоохоронці та санепідемстанція з’ясовують причини погіршення самопочуття школярів та виясняють, чи могли діти отруїтися у школі.

      Глава поліції Одещини зганьбився через українську мову

      Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін намагався зачитати текст українською мовою на камеру про знайдену у лісі дівчину. Однак українські слова вимовляти йому вдавалося дуже важко, а деякі з них він взагалі сказати не зміг.

      Правоохоронець так і не зміг вимовити "одинадцятирічна" та "мисливці".

      Це начальник поліції Одеської області Дмитро Головін. І він має проблему — в нього вселився Азаров
      – прокоментував активіст Сергій Стерненко опублікований ролик.

      Тоді, голос за кадром порадив поліцейському казати "зниклу" замість "одинадцятирічну". 

       

       

      blog_ava
      Коли в Україну прийде справжня весна: прогноз
      сьогодні
      12608
      Теги: Новини України Новини Дніпра Поліція Діти і неповнолітні Розслідування Новини Донецька Новини Києва Адміністрація Президента Жертви Новини Одеси Євросоюз Brexit Великобританія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
      сьогодні , 22:21 Головні новини 14 березня: смерть чиновника, Британія не виходить з ЄС, отруєння учнів у Дніпрі
      718
      Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      сьогодні , 22:01 Кадри, як карти: чому президент призначив у РНБО саме військового
      Наталя Ромашова 3470
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      сьогодні , 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      Олег Тичинський 309
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сьогодні , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 1016
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук