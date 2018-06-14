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Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76

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Головні новини 14 червня в Україні та світі
Головні новини 14 червня в Україні та світі / Колаж 24 Каналу

У Росії стартував Чемпіонат світу з футболу 2018. Нардеп Сергій Шахов потрапив у серйозну ДТП на Полтавщині. 14 червня минає 4 роки з часу збиття російськими бойовиками українського літака ІЛ-76, що прямував до Луганська. Такими були головні новини четверга, 14 червня.

ЧС-2018 розпочався у Росії

14 червня у Москві розпочався Чемпіонат світу з футболу 2018. Чимало західних лідерів раніше оголосили, що бойкотуватимуть Чемпіонат світу у Росії і тим більше не приїдуть на його відкриття.

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Дивіться відео про те, хто приїхав на відкриття ЧС-2018 у Росію:

Бойкотувати вирішили не лише політики та дипломати, а й дехто з футболістів, які приїхали до Росії. Так, футболісти збірної Англії демонстративно відмовились куштувати російський коровай по прибуттю у РФ, ймовірно, згадавши отруєння Скрипалів у Солсбері.

Під час помпезного відкриття, яке відбувалось на стадіоні "Лужники" у Москві не обійшлось без курйозів.

Роббі Вільямс, якого за виступ у Росії, вже добряче розкритикували на батьківщині, під час концерту-відкриття не стримався і просто в камеру показав середній палець.

via GIPHY

А під час його виступу на трибунах помітили синьо-жовтий прапор.

Виступ Путіна на церемонії відкриття неабияк потішив соцмережі. Там жартують, що російський президент обзавівся "пухнастим бюстгальтером".

У матчі-відкритті, в якому зійшлись Росія та збарні Саудівської Аравії, перемогу із розгромним рахунком 5:0 несподівано здобула Росія.

ДТП з нардепом Шаховим

В ніч проти 14 червня на Полтавщині у селі Пишне Лубенського району сталася аварія за участю автомобілів Toyota Land Cruiser та Ford.

28-річний водій автомобіля Ford отримав серйозні травми. Як з'ясувалось, інший автомобіль – Toyota Land Cruiser належить нардепу від фракції "Воля народу" Сергію Шахову.

Інформацію про ДТП за участю його автомобіля згодом підтвердив і сам нардеп.

Дійсно, вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим візитом. Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився,
– написав Шахов у своєму Facebook.

Про обставини ДТП із чиєї вини вона сталась, він жодних деталей не уточнив.

Нардеп Шахов ДТП Полтава
ДТП за участю авто нардепа Шахова сталась на Полтавщині

Роковини збиття Іл-76 над Луганськом

14 червня 2014 року на початку війни на Донбасі російські бойовики збили український літак Іл-76, який прямував до Луганського аеропорту.

Тоді загинули всі 40 десантників та 9 членів екіпажу, які були на борту.

Винним у трагедії визнали генерала Віктора Назарова, який, попри попередження розвідки про небезпеку, дав команду екіпажу летіти до Луганського аеропорту. Суд дав йому 7 років тюрми. Але Назаров вніс заставу майже у 100 тисяч гривень і зараз перебуває на волі.

В Україні вшанували пам'ять загиблих у тій катастрофі.

Тим часом суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди на загальну суму 19,5 мільйонів гривень для родичів військових, які загинули у червні 2014 року у збитому терористами літаку ІЛ-76 під Луганськом.

Дивіться відео про збиття Іл-76 14 червня 2014 року:

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада авіація Війна на Донбасі Катастрофа Аварії та ДТП Новини Росії Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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