Головні новини 14 червня: відкриття ЧС-2018, ДТП з нардепом та роковини збиття Іл-76

У Росії стартував Чемпіонат світу з футболу 2018. Нардеп Сергій Шахов потрапив у серйозну ДТП на Полтавщині. 14 червня минає 4 роки з часу збиття російськими бойовиками українського літака ІЛ-76, що прямував до Луганська. Такими були головні новини четверга, 14 червня.

ЧС-2018 розпочався у Росії

14 червня у Москві розпочався Чемпіонат світу з футболу 2018. Чимало західних лідерів раніше оголосили, що бойкотуватимуть Чемпіонат світу у Росії і тим більше не приїдуть на його відкриття.

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Дивіться відео про те, хто приїхав на відкриття ЧС-2018 у Росію:

Бойкотувати вирішили не лише політики та дипломати, а й дехто з футболістів, які приїхали до Росії. Так, футболісти збірної Англії демонстративно відмовились куштувати російський коровай по прибуттю у РФ, ймовірно, згадавши отруєння Скрипалів у Солсбері.

Під час помпезного відкриття, яке відбувалось на стадіоні "Лужники" у Москві не обійшлось без курйозів.

Роббі Вільямс, якого за виступ у Росії, вже добряче розкритикували на батьківщині, під час концерту-відкриття не стримався і просто в камеру показав середній палець.

Off to an amazing start... Robbie Williams flicked the entire world and Putin wore a furry bra #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/JhAU2Tdqck — Natalia Avila-Paez (@nataliap1129) 14 червня 2018 р.

А під час його виступу на трибунах помітили синьо-жовтий прапор.

Виступ Путіна на церемонії відкриття неабияк потішив соцмережі. Там жартують, що російський президент обзавівся "пухнастим бюстгальтером".

Anyone going to tell Putin he looks like he's wearing a furry bra? No? Thought not. #WorldCupRussia2018 pic.twitter.com/6ufx605R5v — Scott Ramsay (@therealstatto) 14 червня 2018 р.

У матчі-відкритті, в якому зійшлись Росія та збарні Саудівської Аравії, перемогу із розгромним рахунком 5:0 несподівано здобула Росія.

ДТП з нардепом Шаховим

В ніч проти 14 червня на Полтавщині у селі Пишне Лубенського району сталася аварія за участю автомобілів Toyota Land Cruiser та Ford.

28-річний водій автомобіля Ford отримав серйозні травми. Як з'ясувалось, інший автомобіль – Toyota Land Cruiser належить нардепу від фракції "Воля народу" Сергію Шахову.

Інформацію про ДТП за участю його автомобіля згодом підтвердив і сам нардеп.

Дійсно, вночі, після ефіру потрапив у аварію. Це трапилося по дорозі до Запоріжжя, куди я їхав з робочим візитом. Зі мною все в порядку, лише декілька забиттів та синців. Врятували паски безпеки. Від шпиталізації я відмовився,

– написав Шахов у своєму Facebook.

Про обставини ДТП із чиєї вини вона сталась, він жодних деталей не уточнив.



ДТП за участю авто нардепа Шахова сталась на Полтавщині

Роковини збиття Іл-76 над Луганськом

14 червня 2014 року на початку війни на Донбасі російські бойовики збили український літак Іл-76, який прямував до Луганського аеропорту.

Тоді загинули всі 40 десантників та 9 членів екіпажу, які були на борту.

Винним у трагедії визнали генерала Віктора Назарова, який, попри попередження розвідки про небезпеку, дав команду екіпажу летіти до Луганського аеропорту. Суд дав йому 7 років тюрми. Але Назаров вніс заставу майже у 100 тисяч гривень і зараз перебуває на волі.

В Україні вшанували пам'ять загиблих у тій катастрофі.

Тим часом суд задовольнив 39 позовів до Міністерства оборони України про відшкодування моральної шкоди на загальну суму 19,5 мільйонів гривень для родичів військових, які загинули у червні 2014 року у збитому терористами літаку ІЛ-76 під Луганськом.

Дивіться відео про збиття Іл-76 14 червня 2014 року: