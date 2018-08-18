Головні новини 18 серпня: аварія автобуса у Польщі та чому Путін не обмінюватиметься в'язнями

У Польщі в Підкарпатському воєводстві розбився автобус з українськими номерами. В результаті аварії загинуло три людини, ще 51 – отримали поранення. Помилування Порошенком російських диверсантів і терористів, які вчинили злочини на території України, не призведе до покрашення становища українських політв’язнів у Росії. Такими були головні новини суботи, 18 серпня.

ДТП з автобусом у Польщі

У Польщі внаслідок аварії автобуса з українськими номерами загинули та зазнали травм українці. У зв’язку з аварією до Перемишля терміново вирушив український консул.

Читайте також: У Туреччині сталася масштабна аварія за участі 30 автомобілів

Туристичний автобус впав зі схилу і декілька разів перекинувся. Всього у салоні перебувало 54 людини, в тому числі і діти. Автобус віз туристів зі Львова і прямував до Австрії.

"У автобуса була українська реєстрація та перевозилися туристи зі Львова. Три людини загинули і 51 людина госпіталізована. Дев'ять з них отримали серйозні поранення", – йдеться в повідомленні телеканалу TVN24.



У результаті ДТП загинуло три людини, 51 – постраждали

Заступник директора департаменту – начальник Управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич повідомив про те, що на місце інциденту вирушив український консул.

Консул України терміново виїхав до Перемишля у зв’язку з ДТП, що сталася там 17 серпня близько 23:00 за місцевим часом,

– сказав дипломат.

Наразі він вже перебуває в Перемишлі. Крім того, прибув автобус з водієм, на якому українці зможуть повернутися додому, коли поліція дозволить їм покинути територію Польщі.

Наразі місце аварії автобуса оточено для захисту слідів і доказів. Перекинутий на дах автобус вже підняли.

За даними воєводського кризового центру, станом на 10:00 у суботу в лікарнях перебувало 37 осіб, в тому числі 10 дітей. Інших осіб розмітили в одному з готелів Перемишля, де їм надають психологічну допомогу.

Путін не обмінюватиме українських політв’язнів на російських військових: названо причину

Кремль не пов’язує питання звільнення своїх громадян зі звільненням наших заручників.

Читайте також: Американський сенатор оприлюднив спосіб відвернення ядерної війни

За словами директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, для Росії ніяких її військовослужбовців в Україні немає – "іхтамнєт". Відповідно, якщо в Україні нібито немає російських регулярних частин, то говорити про обмін і звільнення не потрібно.

"Російські військовослужбовці, яких затримали в Україні, кинуті Кремлем напризволяще. Кулуарно Росія може в поодиноких випадках не публічно, не прозоро, через посередників намагатися їх звільнити. Але в цілому політику обміну Москва не розглядає як предмет діалогу з Україною. Тому одностороннє помилування Порошенком російських військових злочинців – хибний крок. Росія повинна в такому випадку визнати власну відповідальність за людей, яких вона посилає на смерть, і тоді це буде предмет обміну. Але поки Росія не збирається так робити. Треба зважити на всі ризики і вийти на стратегічне правове бачення", – переконаний Віталій Кулик.

Тому, вважає політолог, поступок від Росії в плані обміну українськими політв’язнями не треба чекати. Українськими заручниками Росія торгуватиметься до останнього. І докази, які застосовує Україна для тиску на Росію в питанні звільнення Олега Сенцова та інших, для Кремля – не аргумент. Для РФ аргумент – зміна геополітичних розкладів, можливість діалогу з Трампом, перезапуску відношень з Меркель.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко готовий помилувати засуджених в Україні росіян для звільнення українських політв’язнів. Як повідомила Уповноважений Верховної Ради України Людмила Денісова, вона отримала уже 22 заяви від ув’язнених в Україні росіян на ім’я президента РФ з проханням про обмін.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше Сенцова звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року він голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Помер колишній генсек ООН Кофі Аннан

У суботу, 18 серпня, на 80 році життя помер колишній генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, лауреат Нобелівської премії миру Кофі Аннан.

Читайте також: Трамп відмінив військовий парад: Надто дорого

Кофі Аннан був сьомим генеральним секретарем ООН з 1 січня 1997 до 31 грудня 2006, працював на посаді два п'ятирічні терміни.

Аннан отримав Нобелівську премію миру 2001 року за заснування Всесвітнього Фонду з боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією для підтримки країн, що розвиваються.

Свого часу він був нагороджений Орденом князя Ярослава Мудрого I ст. за визначний особистий внесок у розвиток співробітництва між Україною і країнами міжнародної співдружності, вагому роль у підтриманні миру і безпеки у світі.

У Німеччині почалася зустріч Путіна з Меркель: фото

У Німеччині почалася зустріч Президента РФ Володимира Путіна з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Цей приїзд значиться як робочий, а не як офіційний. Тож відсутні почесті, а переговори відбуваються не у відомстві федерального канцлера у Берліні, а за містом.

Зустріч почалася із затримкою на півгодини. Приїзд є робочим, а переговори відбуваються не у відомстві федерального канцлера у Берліні, а за містом.

Ангела Меркель та Володимир Путін

Путіна зустріли кілька демонстрацій, як і прихильники російського гостя з прапорами так званої "ЛНР", так і українці. Вони тримали плакат з головною вимогою – відпустити Олега Сенцова.

За інформацією видання "Сьогодні", голова німецького уряду зустріла російського президента на майданчику перед Будинком прийомів. Лідери обмінялися рукостисканням, а опісля зайшли у фойє Будинку прийомів, де російський лідер залишив пам'ятний запис у книзі почесних гостей.

Читайте також: Меркель зізналася, чого очікує від зустрічі з Путіним

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про бажання обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним розміщення місії ООН на Донбасі і констатувала відсутність там стабільного перемир'я.

Ми повинні працювати над тим, щоб знайти рішення. Це стосується, по-перше, питання України. Над цим уже досить довго працюємо. Основа є і залишається – це Мінські домовленості. Хоча потрібно констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир'я,

– заявила Канцлерка.

Вона також висловила сподівання, що до 1 вересня буде організоване нове перемир'я.

"Я сподіваюся, що зараз, до початку нового навчального року, буде можливим нове перемир'я. І сьогодні поговоримо і про заснування місії ООН, яка змогла б грати свою роль у мирному процесі. Німеччина готова нести відповідальність за це", – підкреслила вона.