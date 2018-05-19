Головні новини 19 травня: побиття журналіста у Харкові, весілля принца Гаррі і Меган Маркл

У суботу, 19 травня, з'ясувались нові подробиці щодо побиття журналіста Ярослава Журавля у Харкові. СБУ представила нові докази участі найманців "Вагнера" у війні на Донбасі. Одруження принца Гаррі і Меган Маркл у Великобританії. Такими були головні новини 19 травня в Україні та світі.

Нові докази участі найманців "Вагнера" на Донбасі

Працівники СБУ під час під час штурму 21 лютого 2015 року кадровими підрозділами збройних сил Росії та терористами Дебальцевого перехопили телефонні розмови представників підрозділу спецслужб РФ під назвою ПВК "Вагнера". Отримана інформація є доказом військової агресії Росії та засвідчує значні втрати російських військових під час бойових дій на Донбасі.

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Українські спецслужбовці задокументували, що у розпал боїв керівник "вагнерівців" – громадянин Росі, колишній офіцер спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ Дмитро Уткін (особистий номер М-0209) – надав команду своєму підлеглому – громадянину РФ Сергію Ковальову (особистий номер М-0274) – терміново евакуювати знищені силами АТО під Дебальцевим сучасні зразки російської бойової техніки – броньовані розвідувально-дозорні машини КамАЗ-43269 "Дозор".

Ця техніка перебуває на озброєнні виключно у збройних силах РФ, тому сама можливість її захоплення українськими військами викликає паніку в Уткіна-"Вагнера" та турбує більше, ніж доля залишених напризволяще поранених і вбитих російських найманців ПВК,

– зазначили в СБУ.

Оперативники СБУ також встановили, що "Дозори" терміново вивозилися взводом технічного забезпеченнями "Вагнера", який очолював громадянин Росії, колишній військовослужбовець 10 ОБрСпП ГУ ГШ ЗС РФ Олексій Бородій (особистий номер М-1009).

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Також відомо, що пфд час боїв під Дебальцевим Бородій був поранений та евакуйований на територію Росії. Зазначається, що 19 червня 2014 року Бородій був засуджений судовою колегією з кримінальних справ Північно-Кавказького окружного військового суду за шахрайство. Так, його засудили до 4 років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 200 тисяч рублів. Проте замість відбування покарання російські спецслужби скерували Бородія на Донбас як найманця "Вагнера".

Дивіться відео, на якому записані переговори представників "Вагнера" при штурмі Дебальцевого:

Побиття журналіста у Полтаві

У п'ятницю, 18 травня, в приміщенні офісу Полтавського осередку Соціалістичної партії України побили журналіста порталу "Трибуна" Ярослава Журавля.

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Він розповідає, що його товаришу Дмитру Демосу представники Соцпартії погрожували через його коментарі у Facebook.

Журавель з Демосом вирішили прийти до офісу Соцпартії, щоб розібратись у даному інциденті. Після чого журналіста побили, як він висловився, "представники силового крила партії".



Журналісту Ярославу Журавлю зламали щелепу

"Але навіть не встигнувши щось запитати толком, як Сергій Чередніченко (голова полтавського осередку "Соціалістичної партії" – "24") почав обкладати матом Дмитра. Я тільки встиг сказати, щоб перейшли на спокійний тон, як хлопець збоку почав мене провокувати, ображати. Поки я не бачив, цей хлопець, начебто Антон, ударив мене збоку. Можливо кастетом. Стілець перевернувся, я впав зі стільця і відчув декілька сильних ударів в потилицю. Не встиг я встати, як ще пройшла серія ударів. В той час інший учасник Алоев Михайло почав мене виштовхувати поки із за його спини перший ще кидав удари", – наголошує журналіст Ярослав Журавель.

Натомість, голова "Соціалістичної партії" Чередніченко написав у Facebook, що журналіст Журавель з товаришем навмисно провокували. "Вирішили нас потролити", – додає він.

Також наголошує на тому, що "ніякої журналістської роботи не було".

Скріншот / Facebook

За словами колеги Журавля, журналістки Олени Кузіної, у Ярослава зламана щелепа.

Королівське весілля

Довгоочікувана весільна церемонія принца Гаррі та Меган Маркл відбулася 19 травня. До списку запрошених на весілля увійшло 1200 видатних представників громадськості зі Сполученого Королівства; 200 осіб – з благодійних організацій і фондів; 100 осіб – учні з місцевих шкіл; 610 осіб – співробітники Віндзорського замку та 530 – співробітники королівського палацу.

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Принц Гаррі заплакав, коли його наречена Меган Маркл стала біля нього. Варто зазначити, що наречена виглядала приголомшливо. Мабуть, вигляд акторки настільки розчулив чоловіка, що він не стримав емоції.

Після весільної церемонії подружжя відправилось на святковий обід в зал Святого Георгія Віндзорського замку, організований королевою Єлизаветою II. Після цього о 19:00 принц Гаррі та Меган Маркл відправляться на святкування власного весілля у Фрогмор-хаус (Frogmore House) – заміську резиденцію королівської сім'ї, розташовану неподалік Віндзорського замку.

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На обідньому прийомі для гостей принц Гаррі та Меган Маркл із запрошеними скуштували весільний торт, автором якого стала власниця магазину Violet Cakes Клер Птак. На сторінці Кенсингтонського палацу вже з’явилося фото королівського лимонного смаколика.

The wedding cake is to be served at the Reception. It was designed by Claire Ptak and features elderflower syrup made at The Queen’s residence in Sandringham from the estate’s own elderflower trees, as well as a light sponge cake uniquely formulated for the couple. #royalwedding pic.twitter.com/kt5lE4tEn9 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

До речі, принц Гаррі здивував публіку, адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.

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Сукня Меган Маркл відрізняється від весільних суконь принцеси Діани або Кейт Міддлтон. Образ нареченої можна назвати класичним чи традиційним. Скромне плаття з овальним вирізом було настільки елегантним та витонченим, що розчулило нареченого. Довга фата додала урочистості весільному образу Меган Маркл. Волосся нареченої прикрашала корона з великою квіткою посередині.



Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл



Весільна сукня Меган Маркл



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: сукня нареченої



Весільна сукня Меган Маркл