Головні новини 19 серпня: деталі переговорів Путіна з Меркель, серія страшних ДТП в Україні

Стало відомо, про що розмовляли лідери Німеччини та Росії Ангела Меркель та Володимир Путін. На Львівщині, в Сумах та на Харківщині трапилась серія жахливих аварії, в яких є загинули люди. Український футболіст Віталій Федорів потрапив у скандал через нібито неповагу до російського прапора. Такими були головні новини 19 серпня в Україні та світі.

Про що розмовляли Путін з Меркель

Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель ще 18 серпня провели переговори у Берліні, проте тільки зараз стали відомі точні теми їхньої розмови. Відомо, що переговори проходили в закритому режимі та без перекладачів.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів, що Путін і Меркель обмінялися думками щодо ситуації в Україні та виявили співчуття через те, що існує тотальне пробуксовування процесу щодо імплементації мінських домовленостей.

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Висловлювалася стурбованість у зв'язку з неясними перспективами продовження терміну дії закону про особливий статус Донбасу, що є досить важливим елементом мінських домовленостей,

– зазначив Пєсков.



Меркель зустрілась із Путіним

Він додав, що сторони також "говорили про перспективи продовження газового транзиту через територію України". За словами речника Путіна, лідери Росії та Німеччини "не вважають правильними спроби політизувати проект "Північний потік - 2". Окрім цього, піднімалася тема можливих санкцій проти компаній, що беруть участь в реалізації "Північного потоку-2".

Як повідомив головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, Меркель запропонувала Путіну ввести на Донбас 30-40 тисяч "блакитних шоломів" (миротворців ООН). Журналіст каже, що Меркель, можливо, пропонувала створити там міжнародну адміністрацію. Однак, невідомо чи правдива ця інформація, оскільки політики говорили за зачиненими дверима і без перекладачів. Жодних заключних заяв після зустрічі також не було.

Окрім цього, політики обговорили також Іран та Сирію.

Аварії в Україні

На Львівщині поблизу міста Золочів зіткнулися легковий автомобіль і туристичний автобус сполученням Херсон – Варшава. Унаслідок зіткнення автобус з'їхав у кювет. У ДТП постраждала одна із пасажирок автобуса та пасажир Mercedes.

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Як зазначили у поліції, 34-річний мешканець Золочева перебував у стані алкогольного сп’яніння та не впорався із керуванням, внаслідок чого допустив зіткнення із автобусом, що їхав у попутному напрямку. Після удару автобус, в якому перебувало 44 пасажири та водій, з'їхав в кювет.

39-річного пасажира легкового авто у важкому стані госпіталізували до лікарні, також відомо, що в однієї з пасажирок автобуса діагностували забій ноги.

Окрім того, 19 серпня в Сумах автомобіль Audi в’їхав у поліцейський Prius, внаслідок чого останнє авто відкинуло на тротуар. В аварії постраждали 5 людей, серед яких була і патрульна поліцейська. Її рятувальники фактично вирізати з понівеченого службового авто.

Патрульні їхали на виклик, у них були увімкнені спеціальні звукові сигнали та проблискові маячки. Після зіткнення двох автомобілів службовий автомобіль відкинуло на тротуар, де саме йшли перехожі, відбувся наїзд на пішоходів,

– розповіла речниця правоохоронців.

Дивіться відео 18+ з місця аварії в Сумах:

Ще одна ДТП трапилась на Харківщині неподалік від села Піщане Вовчанського району. Там загинуло троє людей. Одним із учасників аварії був автомобіль одіозного головного архітектора Харкова Сергія Чечельницького.

Так, на трасі Харків – Вовчанськ зіткнулись автомобілі "ВАЗ" та Lexus. Удар виявився настільки сильним, що 77-річний водій та 63-річна пасажирка "Жигулів" від отриманих травм загинули на місці. Ще одна 74-річна пасажирка легковика померла дорогою до лікарні.

У поліції повідомили, що 64-річний водій Lexus отримав забій грудної клітини, стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний. Цей чоловік – Сергій Чечельницький, який є головним архітектором Харкова та радником мера міста.

Скандал з футболістом

Перед матчем 7-го туру першого дивізіону чемпіонату Росії у Сочі український захисник "Нижнього Новгорода" Віталій Федорів відвернувся від російського прапора під час виконання гімну РФ. Спортсмен він стояв прямо та незворушно, коли решта футболістів повернулися в сторону російського прапора. Зазначимо, що всі футболісти тримали руки позаду і жоден з них не поклав руку на серце.

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На цей момент відразу ж активно зреагували в Росії. Так, спортивний коментатор Василь Уткін заявив про вимогу оштрафувати Феодріва.

Украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив отвернулся от флага России во время гимна pic.twitter.com/ijbuHSzdvS — Спорт БО (@Sport_BO) 19 августа 2018 г.

Після матчу на сайті футбольного клубу вийшов коментар Федоріва. Футболіст заявив, що в його діях не було жодного політичного підґрунтя і він був зосереджений на молитві. Однак російським журналістам такого пояснення виявилося замало, відтак вони звернулися за коментарем до головного тренера "Нижнього Новгорода" Дмитра Черишева.

"Ви почули позицію гравця, що ви від мене щось хочете? Смажений вас півень клюнув, ось і шукайте гидоту", – різко відреагував Черишев.

Туристи "застрягли" на вокзалі у Львові

Уночі 19 серпня група туристів мандрувала з Івано-Франківська додому з пересадкою у Львові. Але поїзд, яким вони їхали, прибув до Львова з запізненням у понад дві години. Люди не встигли на інший поїзд, на який вже мали придбані квитки. Проте на цьому їхні пригоди не завершились.

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Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, адміністрація вокзалу відмовилася обміняти квитки на потяг, на який люди не встигли, чи повернути кошти. На думку адміністрації вокзалу, поїзд з туристами запізнився не з їхньої вини.

Тоді туристи прямо посеред приміщення вокзалу розклали наметове містечко та намалювали плакати з відповідними звинуваченнями на адресу "Укрзалізниці". Проте компанія відреагувала оперативно, про що негайно повідомила на своєму сайті, і пасажирам надали місця в інших вагонах.

В "Укрзалізниці" запевнили, що випадок із запізненням поїзда ретельно розслідуватимуть.