Головні новини 19 грудня: Резолюція ООН щодо Криму, лист Саакашвілі та головна ялинка України

19 грудня запам’ятається в Україні черговим обстрілом бойовиками мирних мешканців Донбасу напередодні свят – постраждали жителі Новолуганського. У той же час Генасамблея ООН прийняла важливу резолюцію щодо Криму. Міхеїл Саакашвілі далі сперечається та мириться з Петром Порошенком, а українці нарешті отримали головну ялинку. Такими були головні новини 19 грудня в Україні та світі.

Цинічний обстріл Новолуганського

19 грудня вся Україна була прикута до новин з Новолуганського. Там напередодні, 18 грудня, бойовики відкрили вогонь з "Градів" по житловим кварталам. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з яких одна дитина.

Факт кваліфіковано як терористичний акт.

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму

У Нью-Йорку Генеральна асамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо ситуації з дотриманням прав людини в анексованому Росією Криму, попри чималий тиск Росії та її країн-сателітів.

ВАЖЛИВО: У вівторок, 19 грудня, в ГА ООН голосуватиметься українська резолюція щодо прав людини в окупованому #Крим'у. Основні положення ️



Радимо також ознайомитися з коментарем заступника @MFA_Ukraine @SergiyKyslytsya про мету цього документа ️ https://t.co/2EZfi4uMjG pic.twitter.com/Wgz5u8GKlp — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 18 грудня 2017 р.

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Листування Саакашвілі та Порошенка

Прес-секретар Президента України Петра Порошенка опублікував лист Міхеїла Саакашвілі до глави держави. У Саакашвілі підтвердили його справжність, і назвали це "листом відповідального політика, який буде розкачувати будку олігархів, але ніколи Україну".

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Нове керівництво НБУ

У Міжнародному валютному фонді заявили, що їх місія прибуде в Україну лише тоді, коли в НБУ буде постійний керівник. Тож депутати в терміновому порядку вирішили розібратися з цим питанням. І навіть запропонували дві кандидатури. Нардепи, можливо, в четвер, 21 грудня, розглянуть питання про призначення нового голови НБУ.

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Прихід IKEA в Україну

В IKEA зробили офіційну заяву щодо виходу на ринок України. І навіть провели перші переговори.

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Головна ялинка країни

19 грудня на Михайлівській площі Києва відкрили новорічну ялинку. Висота хвойної красуні – 33 метри. Привезли 90-річне дерево з Івано-Франківщини.

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Негода в Україні

Україну й надалі засипає снігом. Цілі міста зупинилися у заторах, 170 населених пунктів без світла. Сотні автівок застрягли у дорозі, затримуються потяги. А синоптики попереджають, що це ще не кінець. Адже Київщину і Чернігівщину чекають ще більші хуртовини, а Закарпаття – повені через танення снігу, який випав напередодні. В країні оголосили штормове попередження.

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