Головні новини 20 травня: Порошенко дав словесний бій агресору, тріумф Світоліної

Президент Петро Порошенко взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій, під час якої відзначився не однією гучною заявою. Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфувала на престижному тенісному турнірі Internazionali BNL d'Italia у Римі. Оприлюднено подробиці сутички між футбольними фанатами та поліцією у Черкасах. Такими були головні новини неділі, 20 травня.

Порошенко та його гучні заяви

Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

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Під час свого виступу політик, зокрема, зауважив, що в Україні в рамках декомунізації за останні три роки перейменували близько тисячі населених пунктів, а також понад 50 тисяч площ і вулиць. Окрім того, за словами українського лідера, демонтовано майже півтори тисячі пам'ятників радянському вождю Володимиру Леніну.

Крім того, український лідер заявив, що Росія змогла окупувати частину території Донбасу та Крим завдяки тому, що в Україні протягом тривалого часу домінували малоросійство та радянщина. За його словами, "у Москві для цього отруйного коктейлю вигадали та запатентували ще й "русский мир".

Те, що багатьма наївно сприймалося як звичайний культурний обмін, хай і здебільшого односторонній, насправді, було артпідготовкою для російської агресії. Десятиліттями, застосовуючи так звану "м'яку силу", Росія готувала найбезпечніші маршрути для танків. І от саме там, де їхні ідеологічні диверсанти занурилися найглибше, вони і паралізували волю та спротив. І саме там у нас тепер окуповані території, які треба звільняти і які ми точно звільнимо,

– наголосив гарант.

Також Порошенко є упевненим, що Росія понесе відповідальність за незаконне будівництво Кримського мосту. На його переконання, росіянам він згодиться як дорога для відступу, натомість Україна після відновлення свого суверенітету в Криму використає його для зміцнення зв'язків з Кубанню, де живе велика кількість українців.

Водночас очільник держави вважає, що надання Українській православній церкві автокефалії завершить процес утвердження незалежності України в духовному вимірі та послабить вплив країни-агресора Росії на внутрішні справи країни.

Дорога українців до Бога пролягає не через Москву. У нас є свій шлях. І я переконаний, що томос про автокефалію, наданий нашій українській церкві, завершить утвердження незалежності й самостійності України в духовному вимірі. Це посилить і нашу національну безпеку, бо автоматично послабить вплив країни-агресора на внутрішньоукраїнські справи,

– додав він.

Президент зазначив, що загалом убачає свою місію в тому, щоб зробити так, аби Україна "безповоротно вийшла зі смертельно небезпечної зони тяжіння до російської імперії". При цьому політик зауважив, що українці вже зробили свій європейський вибір і упевнено виходять із сфери російського впливу.

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Важлива вікторія Світоліної

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі турніру Internazionali BNL d'Italia – Premier 5 в Римі. Перша ракетка України зустрілася у поєдинку з найкращою тенісисткою світу румункою Сімоною Халеп.

У фінальному поєдинку українка виявилася сильнішою за румунку – вона обіграла представницю Румунії з рахунком 6:0, 6:4.

Таким чином, Перша ракетка України здобула третій титул WTA в сезоні та виграла восьмий фінал поспіль (Тайбей, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто - в 2017 і Брісбен і Дубай вже в 2018).

Сюжет 24 Каналу про тріумф Світоліної у Римі

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Резонанс навколо сутички між поліцією та уболівальниками у Черкасах

19 травня у Черкасах на Центральному стадіоні сталася бійка між вболівальниками та поліцією, у якій взяло участь близько 200 людей. У результаті правоохоронці затримали щонайменше 30 осіб.

Поліція жорстоко напала на агресивних уболівальників у Черкасах: відео

Згодом з'ясувалося, що до числа затриманих входив і ветеран війни на Донбасі Олег Толмачов, який прославився тим, що нещодавно не потиснув руку українському президенту Петру Порошенку.

Вболіваючи вже понад 11 років за клуб "Черкаський Дніпро", прийшов підтримати команду на стадіон. Через некомпетентні дії поліції був незаконно затриманим її представниками. Нічого дивного, просто необґрунтовані силові дії поліції, і як наслідок синці та забої у вболівальників, які висловили свій протест президенту клубу Володимиру Лашкулу за те, що той виставив всіх гравців на трансфер та поводиться з клубом, як зі своєю іграшкою,

– зауважив ветеран війни.

Також колишній воїн оприлюднив фото, на якому видно, як його затримують силовики.



Силовики затримали Толмачова під час масових заворушень у Черкасах

"Під час футбольного матчу, який проходив на стадіоні в місті Черкаси, група осіб почала вчиняти протиправні дії. На неодноразові зауваження адміністрації стадіону, стюардів, та глядачів молодики не реагували, натомість продовжували палити фаєри, кидати їх на газон та під час матчу вийшли на футбольне поле", – розповідають у поліції. Зазначається, що на зауваження поліцейських, які намагалися їх заспокоїти, молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу. Враховуючи, що на стадіоні перебувала значна кількість вболівальників, зокрема – жінки та малолітні діти, які могли постраждати від протиправних дій осіб, – було прийнято рішення про їхнє затримання, – прокоментували своєю чергою інцидент у поліції.

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За словами правоохоронців, на зауваження поліцейських, які намагалися їх заспокоїти, молодики відреагували агресивно та почали застосовувати фізичну силу.

"Враховуючи, що на стадіоні перебувала значна кількість вболівальників, зокрема – жінки та малолітні діти, які могли постраждати від протиправних дій осіб, – було прийнято рішення про їхнє затримання. Загалом затримано 26 осіб. Поліцейські доставили правопоршників до Черкаського відділу поліції, опитали та відпустили. Під час затримання хуліганів тілесні ушкодження отримали 17 поліцейських. Крім того, декілька молодиків завдали тілесні ушкодження одному з глядачів, який також намагався їх заспокоїти", – додали вони.

До слова, на бійку жорстко відреагував позафракційний народний депутат Олег Петренко. Зокрема, на своїй сторінці у Facebook політик написав, що скоро буде "палити мусорів".

Привіт з Києва черкаським мусорам! Без ниття! Зліше будемо! Скоро будемо палити й цих мусорів! – заявив парламентар.

Окрім того, до цього посту нардеп прикріпив фотографію, на якій він прикриває обличчя балаклавою під час футбольного поєдинку між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" у Києві.