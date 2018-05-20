Главные новости 20 мая: Порошенко дал словесный бой агрессору, триумф Свитолиной

Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий, во время которой отличился не одним громким заявлением. Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила на престижном теннисном турнире Internazionali BNL d'Italia в Риме. Обнародованы подробности столкновения между футбольными фанатами и полицией в Черкассах. Такими были главные новости воскресенья, 20 мая.

Порошенко и его громкие заявления

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

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Во время своего выступления политик, в частности, отметил, что в Украине в рамках декоммунизации за последние три года переименовали около тысячи населенных пунктов, а также более 50 тысяч площадей и улиц. Кроме того, по словам украинского лидера, демонтировано почти полторы тысячи памятников советскому вождю Владимиру Ленину.



Кроме того, украинский лидер заявил, что Россия смогла оккупировать часть территории Донбасса и Крыма благодаря тому, что в Украине в течение длительного времени доминировали малоросийство и советщина. По его словам, "в Москве для этого ядовитого коктейля придумали и запатентовали еще и "русский мир".

То, что многими наивно воспринималось как обычный культурный обмен, пусть и в основном односторонний, на самом деле, было артподготовкой для российской агрессии. Десятилетиями, применяя так называемую "мягкую силу", Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим,

– отметил гарант.

Также Порошенко уверен, что Россия понесет ответственность за незаконное строительство Крымского моста. По его убеждению, россиянам он пригодится как дорога для отступления, зато Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для укрепления связей с Кубанью, где живет большое количество украинцев.

В то же время глава государства считает, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии завершит процесс утверждения независимости Украины в духовном измерении и ослабит влияние страны-агрессора России на внутренние дела страны.

Дорога украинцев к Богу лежит не из Москвы. У нас есть свой путь. И я убежден, что томос об автокефалии, предоставленный нашей украинской церкви, завершит утверждение независимости и самостоятельности Украины в духовном измерении. Это усилит и нашу национальную безопасность, потому что автоматически ослабит влияние страны-агрессора на внутриукраинские дела,

– добавил он.

Президент отметил, что в целом видит свою миссию в том, чтобы сделать так, чтобы Украина "безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к российской империи". При этом политик отметил, что украинцы уже сделали свой европейский выбор и уверенно выходят из сферы российского влияния.

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Важная виктория Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в финале турнира Internazionali BNL d'Italia – Premier 5 в Риме. Первая ракетка Украины встретилась в поединке с лучшей теннисисткой мира румынкой Симоной Халеп.



В финальном поединке украинка оказалась сильнее румынки – она обыграла представительницу Румынии со счетом 6:0, 6:4.



Таким образом, Первая ракетка Украины получила третий титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018).

Сюжет 24 канала о триумфе Свитолиной в Риме

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Резонанс вокруг столкновения между полицией и болельщиками в Черкассах

19 мая в Черкассах на Центральном стадионе произошла драка между болельщиками и полицией, в которой приняло участие около 200 человек. В результате правоохранители задержали не менее 30 человек.

Полиция жестоко напала на агрессивных болельщиков в Черкассах: видео

Впоследствии выяснилось, что в число задержанных входил и ветеран войны на Донбассе Олег Толмачев, который прославился тем, что недавно не пожал руку украинскому президенту Петру Порошенко.

Болея уже более 11 лет за клуб "Черкасский Днепр", пришел поддержать команду на стадион. Из-за некомпетентных действий полиции был незаконно задержанным ее представителями. Ничего удивительного, просто необоснованные силовые действия полиции, и как следствие синяки и ушибы у болельщиков, которые выразили свой протест президенту клуба Владимир Лашкулу за то, что тот выставил всех игроков на трансфер и обращается с клубом, как со своей игрушкой,

– сказал ветеран войны.

Также бывший воин обнародовал фото, на котором видно, как его задерживают силовики.



Силовики задержали Толмачева во время массовых беспорядков в Черкассах

"Во время футбольного матча, который проходил на стадионе в городе Черкассы, группа лиц начала совершать противоправные действия. На неоднократные замечания администрации стадиона, стюардов, и зрителей молодые люди не реагировали, вместо этого продолжали жечь файеры, бросать их на газон и во время матча вышли на футбольное поле", – рассказывают в полиции. Отмечается, что на замечания полицейских, которые пытались их успокоить, молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу. Учитывая, что на стадионе находилось значительное количество болельщиков, в том числе – женщины и малолетние дети, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, – было принято решение об их задержании, – прокомментировали в свою очередь инцидент в полиции.

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По словам правоохранителей, на замечания полицейских, которые пытались их успокоить, молодые люди отреагировали агрессивно и начали применять физическую силу.



"Учитывая, что на стадионе находилось значительное количество болельщиков, в том числе – женщины и малолетние дети, которые могли пострадать от противоправных действий лиц, – было принято решение об их задержании. В общем задержано 26 человек. Полицейские доставили правонарушителей в Черкасский отдел полиции, опросили и отпустили. При задержании хулиганов телесные повреждения получили 17 полицейских. Кроме того, несколько молодых людей нанесли телесные повреждения одному из зрителей, который также пытался их успокоить", – добавили они.



К слову, на драку жестко отреагировал внефракционный народный депутат Олег Петренко. В частности, на своей странице в Facebook политик написал, что скоро будет "жечь мусоров".



Привет из Киева черкасским мусорам! Без нытья! Злее будем! Скоро будем курить и этих мусоров! – заявил парламентарий.



Кроме того, к этому посту нардеп прикрепил фотографию, на которой он прикрывает лицо Балаклавой во время футбольного поединка между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" в Киеве.