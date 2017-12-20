Головні новини 20 грудня: перемир'я на Донбасі та нові права для Нацгвардії

Тристороння контактна група домовилася про перемир’я на Донбасі. Нацгвардії дозволили використовувати водомети та засоби акустичного впливу. Такими були головні новини 20 грудня в Україні та світі.

Перемир'я на Донбасі

У четвер, 20 грудня учасники Тристоронньої контактної групи домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 23 грудня 2017 року. Рішення про забезпечення миру та спокою було прийняте за участі представників ОРДЛО у зв'язку з прийдешніми різдвяними і новорічними святами.

Користуючись раніше досягнутими домовленостями і зобов'язаннями сторін, зокрема, підтверджує їхню відданість дотриманню всеохоплюючого, сталого та безстрокового режиму припинення вогню, починаючи з опівночі 23 грудня 2017 року за київським часом,

– повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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Проте секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Збройні сили України готові до відбиття будь-яких атак та будуть посилювати свої позиції в зоні проведення АТО. Зважаючи на те, що в останні дні бойовики інтенсивно обстрілюють мирні об'єкти на Донбасі, Турчинов сподівається, що нормандський формат дасть оцінку таким діям Росії.

"Нормандський формат, який повинен відбутися, дасть оцінку спробам Росії не просто йти шляхом ескалації, а повністю перекреслити будь-які можливості припинити агресію на сході України і в Криму політико-дипломатичним шляхом", – сказав він.

Окрім того, Президент України Петро Порошенко також заявив, що незважаючи на те, що ситуація на Донбасі загострюється, Україна готова до боротьби.

Глава держави переконаний в силі українського війська та розповів, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.

Ми готові зустріти будь-який сценарій,

– зазначив Порошенко.

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Нові права для Нацгвардії

Національна гвардія України отримала перелік спецзасобів, які можуть використовувати бійці НГУ та правила їх застосування.

Так, відтепер нацгвардійцям дозволено використовувати гумові та пластикові кийки, електрошокери, наручники (сітки для зв'язування), службових собак і коней, засоби акустичного впливу, гранати і боєприпаси світло шумової і димової дії, а також пристрої для відстрілу гумових куль.

Окрім того, Нацгвардії дозволено використовувати водомети і бронемашини (без штатного озброєння). Проте їх використання заборонено, якщо температура повітря нижче +10 градусів.

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При цьому правилами визначено, що перед застосуванням спецзасобів військові Нацгвардії зобов'язані не менше двох разів через гучномовець попередити про це. А після застосування в найкоротші терміни забезпечити надання медичної допомоги потерпілим.

Також заборонено застосовувати наручники більш ніж на дві години, бити кийками по голові, шиї, ключиці, статевих органів і по животу, заборонено застосовувати світлошумові пристрої на відстані ближче двох метрів.

Негода на дорогах України

В Україні продовжується негода. Опади у вигляді снігу спостерігаються у Вінницькій, Київській, Рівненській, Чернігівській областях, через що на дорогах ускладнений рух.

На ділянці автодороги Київ – Одеса між містом Біла Церква та містом Жашків Черкаської області утворилися затори загальною довжиною 7,5 кілометрів на яких застрягли щонайменше 800 вантажівок. До їх ліквідації було залучено 49 одиниць техніки та 111 осіб. ДСНС розгорнули 2 пункти обігріву людей.

На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту. pic.twitter.com/7Mdsi5QKFD — Сергій Князєв (@knyazevsergii) 20 декабря 2017 г.

На місце велетенських заторів на Одеській трасі прилетів глава Нацполіції Сергій Князєв, аби вирішити проблему з багатокілометровими корками. Проте його вертоліт наробив ще більшої біди – припаркований літальний апарат повністю заблокував рух на трасі.



Припаркований вертоліт Князєва повністю заблокував рух на трасі Київ-Одеса

По обіді Князєв повідомив, що рух транспорту на автодорозі Київ-Одеса на кордоні Київської та Черкаської областей відновлено в обох напрямках.

Загалом для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1070 одиниць техніки та 2160 осіб. Підрозділами ДСНС із снігових заметів вилучено 691 одиниць автотранспортних засобів, надано допомогу 1412 громадянам.

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Найпопулярніші фільми 2017 року

Експерти пошукової системи Google назвали найпопулярніші фільми в світі в 2017 році. Аби визначили імена лідерів, аналітики досліджували найпопулярніші запити на фільми серед користувачів додатка Google Play Маркет у всіх куточках планети.

У рейтингу 50 найпопулярніших стрічок року найбільшу кількістю переглядів зібрали бойовики і наукова фантастика. А перше місце посів мультфільм "Ваяна". На другій сходинці – спін-офф "Зоряних воєн" – "Бунтар один", а замикає трійку – "Чудо-Жінка".

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Також до Топ-20 найпопулярніших фільмів 2017 року за версією Google увійшли: "Вартові галактики. Частина 2", "Доктор Стрендж", "Людина-павук: Повернення додому", "Співай", "Тролі", "Фантастичні звірі і де їх шукати", "Красуня і Чудовисько", "Форсаж 8" тощо.