Головні новини 21 липня: які партії проходять у Раду, реакція політсил на екзит-поли виборів

На парламентських виборах в Укроаїні лідирує партія "Слуга народу", а далі – ще 4 політсили, свідчать результати екзит-полів. У прохідних до Ради партіях анонсували, з ким можуть об’єднатися в новому парламенті. Вибори відбулися з порушеннями та курйозами, які, швидше за все, не вплинуть на результати голосування.Такими були головні новини 21 липня в Україні.

Результати екзит-полу парламентських виборів

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На парламентських виборах в Україні проголосували майже 50% виборців. За даними екзит-полів, на виборах у Раду лідирує партія "Слуга народу". Вона набирає 44,2% голосів виборців.

До парламенту за результатами екзит-полу проходять, долаючи бар'єр у 5%, такі партії:

"Слуга народу" – 44,2% голосів виборців

– 44,2% голосів виборців "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%,

– 11,4%, "Європейська Солідарність" – 8,8%,

– 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4%,

– 7,4%, "Голос" – 6,5%.

Поки що до Ради не потрапляють "Сила і честь" (4,3%), "Опозиційний блок" (3,3%), "Партія Шарія" (3,1%), "Радикальна партія Олега Ляшка" (2,8%), "Українська стратегія Гройсмана" (2,2%), ВО "Свобода" (2,1%).

Дивіться підсумки виборів до Верховної ради:

Пропорційно до такої кількості голосів місця в парламенті можуть розподілитися таким чином (з 225 всього, передбачених пропорційною системою):

"Слуга народу": 128

"Опозиційна платформа – За життя": 33

"Європейська Солідарність": 25

"Батьківщина": 22

"Голос": 18

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Реакція партії на результати екзит-полів виборів

"Слуга народу"

Лідер партії Дмитро Разумков та президент Володимир Зеленський подякували виборцям за підтримку політсили.

"Я особисто і кожен з нас вдячні народу України за довіру до партії "Слуга народу". Це не просто велика довіра – це велика відповідальність для мене особисто і нашої команди. Ми не підведемо українців", – сказав Зеленський.

Серед пріоритетів роботи партії у Раді президент назвав припинення війни на Донбасі, повернення політв'язнів і моряків з російського полону і перемогу над корупцією.

"Голос"

У штабі політсили запевнили, що ніколи не увійдуть до коаліції з проросійськими силами "як би вони не називалися та за яке б життя не виступали". При цьому, вони готові на коаліцію з іншими політичними силами, якщо за ними не стоять олігархи та корумпований інтерес.

Порошенко і Тимошенко, якщо зможуть чесно говорити про деолігархізацію, ми з ними готові вести переговори,

– сказав кандидат у нардепи від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

"Одна з перший речей, яку ми зробимо в парламенті – це ініціюємо поправки до зміни закону про вибори, щоби ці зміни почали діяти буквально одразу, з 2020 року", – заявив лідер "Голосу" Святослав Вакарчук.

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"Європейська Солідарність"

Лідер "ЄС" Петро Порошенко заявив, що його політсила вважає своїм головним партнером партію "Голос".

"Ми маємо силу, досвід, волю виконувати ті завдання, які нам поставив наш виборець. Стратегічні завдання, для того, щоб не допустити до реальної влади окупаційну платформу – тепер уже саме так. Цих путінських маріонеток не повинно бути ані в коаліції, ані в уряді, щоб вони зсередини уряду не виконували поставлені Путіним завдання", – заявив Порошенко.

Порошенко також запевнив, що політсила готова як до постійної, так і до ситуативної співпраці з усіма, хто підтримує курс на повноправне членство України в ЄС і НАТО.

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"Батьківщина"

"Партія Президента України Володимира Зеленського бере найбільшу фракцію у парламенті. Сьогодні у них є повне право формувати парламентську коаліцію у новій Верховній Раді так, як вони вважають за потрібне", – заявила лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Вона додала, що "ця робота і ця відповідальність персонально лежить на Володимирові Зеленському".

Ми на жодні посади не претендуємо, будемо служити Україні, де б не були – в коаліції чи ні,

– додала Тимошенко.

"Опозиційна платформа – За життя"

"Сьогодні ви проголосували за мир, за те, щоб країна повернулась до спокійного життя. Саме так ми оцінюємо результати голосування. Хочу подякувати вам і запевнити усіх, хто проголосував сьогодні на виборчих дільницях, що країна зміниться – вона стане кращою", – запевнив співголова партії Юрій Бойко.

"Самопоміч"

"Ми можемо чесно дивитися людям очі. Ми виконали з честю наш обов’язок – були гідною парламентською партією. Зараз будемо позапарламентською", – заявив лідер "Самопомочі" Андрій Садовий.

Він наголосив, що напевно партія не врахувала певні тренди, які є.

Напевно, ми замало були популістичними. Ми говорили правду, а правда не завжди подобається. Хоча правда – єдина, яка робить людей сильними. Тому тільки вперед – перед нами ще місцеві вибори,

– додав лідер "Самопомочі".

Відповідно до результатів Національного екзит-полу, партія "Самопоміч" отримала 0,7% голосів.

Порушення на виборах

Правоохоронці отримали 1792 заяви і повідомлення, пов’язані з порушеннями на виборах. Поліцейські склали 44 адміністративних протоколи та відкрили 44 кримінальних провадження. Найбільше з них – 23 кримінальних провадження – стосуються фактів незаконного використання виборчого бюлетеня.

Зафіксовані і порушення щодо незаконної агітації, перешкоджання здійсненню виборчого права, конфліктів, підкупу виборців, пошкодження майна та повідомлень про замінування.

У Комітеті виборців України зазначили, що в країні "дня тиші" фактично не було. Агітацію та антиагітацію масово фіксували навіть у день виборів.

У Бахмуті на одній з виборчих дільниць спостерігачі помітили, як проголосувала 15-річна дівчина. Неповнолітня розповіла, що їй прийшло запрошення. Також вона та її мати переконують, що не знали, що можна віддавати свій голос лише з 18 років.

У селі Кінецьпіль на Миколаївщині чоловік отримав бюлетень, ознайомився з ним, розірвав і у такому вигляді кинув до скриньки. Такий крок він пояснив тим, що не знайшов у бюлетені позиції "не підтримую жодної кандидатури", тому висловив таким чином своє волевиявлення.

У місті Чоп на Закарпатті зафіксували факт підкупу виборців. Так, виборці за 500 гривень продали свої голоси за кандидата у нардепи Андріїва.

Представники партії "Самопоміч" заявили, що керівництво ОВК №94 (Обухів) замінило усіх членів дільничих комісій від партії без їхнього відома за "липовими" поданнями. Тож представники "Самопомочі" зробили подання, щоб замінити членів комісії на справжніх, однак в ОВК їм відмовили.

Згодом ОВК 94 виборчого округу задовольнила подання "Самопомочі" про заміну "фейкових" членів ДВК на реальних представників партії. Втім, відповідно до закону, нові члени ДВК змогли працювати на дільницях лише з 20:00 – вже після завершення голосування, коли ДВК провело засідання.

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Курйози на виборах

Чоловік порвав бюлетень і кинув його на підлогу на виборчій дільниці в Києві: 212 округ, Дарниця. Правоохоронці і члени комісії ледь вмовили цього чоловіка вкинути бюлетень до скриньки.

"Для чого ці всі формальності? – сказав порушник у відповідь на прохання вирівняти бюлетень та кинути у скриньку. – Я трішки шизік, є в мене мінус".

Дивіться відео, на якому виборець зіпсував бюлетень і відмовлявся кинути його до скриньки:

А на дільниці у Львові літня жінка відмовилась голосувати, порвала бюлетень і з’їла його, а потім узагалі заснула.

На львівській дільниці жінка відмовилася голосувати — вона порвала і з'їла свій бюлетень pic.twitter.com/uuCL45g8iR — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 21 июля 2019 г.

У виборчому окрузі №102 на Кіровоградщині члени ДВК замість сейфу для зберігання бюлетенів використовували велику каструлю.



Саморобний "сейф" для зберігання бюлетенів