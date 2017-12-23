Головні новини 23 грудня: Рука Кремля дісталася до Яценюка, США нададуть Україні зброю

Колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка було затримано в аеропорту Женеви, Сполучені Штати Америки ухвалили рішення надати Україні "посилені оборонні можливості", відома журналістка Ксенія Собчак оприлюднила передвиборчу програму, в якій йдеться і про Україну, низка європейських країн засудила вихід росіян з СЦКК на Донбасі. Такими були головні новини 23 грудня.

Затримання Яценюка

23 грудня, коли лідер "Народного фронту" летів до Швейцарії рейсом Київ – Женева, його в аеропорту другого за розміром швейцарського міста затримали на деякий час правоохоронці задля перевірки документів.

За словами прес-секретаря політика, сталося це за запитом Росії та тривало лише 10 хвилин.

"Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі за запитом Росії – за всім уже відомими абсурдними обвинуваченнями щодо участі в бойових діях", – йдеться у дописі.

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Зброя буде

Речниця Державного департаменту Хізер Ноєрт заявила, що Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні просунуті оборонні засоби в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти їй зміцнити обороноздатність в довгостроковій перспективі, захистити суверенітет, територіальну цілісність і стримати подальшу агресію.

"Американська військова допомога носить виключно оборонний характер. Як ми завжди говорили, Україна є суверенною державою і має право захищатися, – підкреслила дипломат, однак не вказала, про яке саме озброєння йдеться.

До слова, Президент України Петро Порошенко підтвердив цю інформацію.

Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення адміністрації Білого дому було підтверджено під час моєї вчорашньої (22 грудня, – "24") розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном,

– зазначив він.

Посол України в США Валерій Чалий своєю чергою позитивно оцінив такий крок партнера України.

"Слабкість провокує агресора. Сила – його стримує і примушує до миру. Дякую всім, хто наближав це рішення, яке буде мати довгостроковий вплив не тільки на розвиток стратегічного партнерства України та США, але й на забезпечення безпеки в Європі", – констатував він.

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Натомість у Росії вважають, що плани США щодо постачання зброї України перешкоджають виконанню мінських домовленостей та загрожують зривом процесу мирного врегулювання на Донбасі.

"Дивно, що при цьому президент США Дональд Трамп ще говорить про своє бажання поліпшити відносини з Росією. Підрив мінських угод, а саме так ми розцінюємо поставки американської зброї Україні, – це дорога в зворотному напрямку", – наголосив перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

Передвиборча програма Собчак і Україна

Відома російська журналістка та телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про свій намір брати участь у виборах президента Росії, опублікувала передвиборчу програму, яку назвала "123 важких кроки".

Так, документ складається із чотирьох розділів: "Внутрішня політика", "Розвиток економіки", "Соціальна політика" та "Зовнішня політика".

Зокрема, у "Внутрішній політиці" політикиня наполягає, що Росія повинна перейти від "суперпрезидентської республіки" до "повноформатної парламентської демократії", а для цього необхідно внести зміни до Конституції.

У передостанніх пунктах своєю черго йдеться, що Кремль повинен зупинити неоголошені війни та Конфлікти, а також згадується тут про Україну.

Ми повинні припинити гібридну війну, яку зараз веде наша країна на сході України. Ми наполягаємо на негайному поверненні на батьківщину російських військовослужбовців, в будь-якому статусі присутніх зараз на території України і Сирії. Необхідно негайно оприлюднити списки всіх загиблих на неоголошених війнах,

– йдеться в одному з пунктів програми, який Собчак внесла у розділ "Соціальна політика".

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Останнім пунктом у передвиборній програмі Ксенії Собчак є "питання про Крим", де вона пропонує провести на окупованому півострові ще один референдум.

Росіє, повернись на Донбас, – країни ЄС

Канцлер Федеративної республіки Німеччина та президент Франції наголошують, що останнім часом почастішали випадки порушень "режиму тиші" на Донбасі. Крім того, вони закликали до найшвидшої реалізації мирного врегулювання конфлікту та вважають вихід з СЦКК російський військових абсолютно неправильним.

Так, Макрон і Меркель закликають до стійкого та всебічного припинення вогню у майбутньому, в тому числі і на майбутні свята, та до реалізації прискорення процесу обміну полоненими, про який домовилася Тристороння контактна група у Мінську. За їхніми словами, немає альтернативи виключно мирному врегулюванню конфлікту.

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"Франція та Німеччина також вимагають повернення російських офіцерів до "Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), який відіграє дуже важливу роль у підтримці спостерігачів ОБСЄ та угодах щодо припинення вогню", – зауважили європейські лідери.

Додамо, що у Польщі також зробили схожу заяву.

"Польща як другий найбільший контингент у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі серед усіх країн Євросоюзу вважає, що через вихід росіян зі Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК), який відбувся 19 грудня, підривається безпека спостерігачів місії та відбувається обмеження їхніх можливостей. Ми твердо віримо, що російська сторона вирішить негайно повернутися в СЦКК", – наголошують польські дипломати